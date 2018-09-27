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Фотофакт

Тротуар & крыльцо: что важнее

Тротуар & крыльцо: что важнее
27 сентября 2018 Просмотров: 71 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Пристройка к зданию на пересечении улиц Васильевской и Почтовой перекрывает тротуар почти полностью.
  • Примерно такую же помеху создает крыльцо частного офиса, расположенного в северо-западной части Соборной площади.
  • В ряде случаев узость создают сразу два фактора: с одной стороны - крыльцо, с другой – припаркованные автомобили.
  • Во многих местах пристройки к объектам бизнеса составляют целые ряды. На фото ул. Центральная.
  • Возле дома №1 на ул. Светлодарской имеются сразу три встроенных объекта, крыльца которых занимают половину тротуара.

Когда в выкупленных квартирах многоэтажек начали размещать объекты предпринимательства, фасады домов украсили новые входные конструкции.

Непонятно, кто разрабатывал и принимал проекты этих сооружений, но в ряде случаев вышло так, что крыльцо получилось шириной в полтротуара. Примеры этого явления мы публикуем в сегодняшнем выпуске рубрики «Фотофакт».

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Комментарии к статье «Тротуар & крыльцо: что важнее»

Когда в выкупленных квартирах многоэтажек начали размещать объекты предпринимательства, фасады домов украсили новые входные конструкции.

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