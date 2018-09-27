|27 сентября 2018
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Когда в выкупленных квартирах многоэтажек начали размещать объекты предпринимательства, фасады домов украсили новые входные конструкции.
Непонятно, кто разрабатывал и принимал проекты этих сооружений, но в ряде случаев вышло так, что крыльцо получилось шириной в полтротуара. Примеры этого явления мы публикуем в сегодняшнем выпуске рубрики «Фотофакт».
27 сентября 2018
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• На улице Свободы начали облагораживать клумбы
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• «Бабушки и дедушки - это не родители. У них всегда есть время для детей»
• Тротуар & крыльцо: что важнее
• В поисках общего между Чернобылем и Фукусимой японская художница приехала в Славянск
• День без автомобиля: в Славянске в троллейбусах бесплатно проехали 3 водителя
• В этом году на «Прозрачный офис» Славянск получит 3 миллиона гривен
• В Славянске думают над созданием «дома для престарелых»
• На старогородском кладбище создадут мемориальный парк «Память поколений»
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• В Славянске вручили премии имени Михаила Петренко
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• Джошуа нокаутировал Поветкина в седьмом раунде
• Кубок Донецкой области по кикбоксингу
• Лука Модрич – лучший футболист года
• Рекордное «золото» Дарьи Белодед и шестая награда Георгия Зантараи
• Маргарита Песоцкая завоевала серебряную медаль чемпионата Европы
• Старт Олимпиады и 16 километров ниток
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• Славянский машиностроительный завод - предприятие, которое смогло
• На бульваре Героев Крут сгорела машина
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• Жительница Славянска организовала преступную схему обмана переселенцев
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Приветствую, гость! Вход
27 сентября 2018
• На улице Университетской меняют теплотрассу
• На улице Свободы начали облагораживать клумбы
• На месте будущего храма Святой Троицы начались изыскательские работы
• «Бабушки и дедушки - это не родители. У них всегда есть время для детей»
• Тротуар & крыльцо: что важнее
• В поисках общего между Чернобылем и Фукусимой японская художница приехала в Славянск
• День без автомобиля: в Славянске в троллейбусах бесплатно проехали 3 водителя
• В этом году на «Прозрачный офис» Славянск получит 3 миллиона гривен
• В Славянске думают над созданием «дома для престарелых»
• На старогородском кладбище создадут мемориальный парк «Память поколений»
• Славянской станции скорой помощи - 85
• В Славянске вручили премии имени Михаила Петренко
• Марина Порошенко в Славянске открыла инклюзивно-ресурсный центр
26 сентября 2018
• Джошуа нокаутировал Поветкина в седьмом раунде
• Кубок Донецкой области по кикбоксингу
• Лука Модрич – лучший футболист года
• Рекордное «золото» Дарьи Белодед и шестая награда Георгия Зантараи
• Маргарита Песоцкая завоевала серебряную медаль чемпионата Европы
• Старт Олимпиады и 16 километров ниток
24 сентября 2018
• Маты нагревательные: особенности применения, преимущества
• Один государственный язык и два официальных
21 сентября 2018
• Возле памятника Шевченко может появиться крест
• Славянский машиностроительный завод - предприятие, которое смогло
• На бульваре Героев Крут сгорела машина
• Экс-гаишники получили по 9,5 лет тюрьмы за разбой и вымогательство
• У матери-пьяницы забрали 2-месячного ребенка
• Алиментщики отрабатывают долги
• Жительница Славянска организовала преступную схему обмана переселенцев
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Когда в выкупленных квартирах многоэтажек начали размещать объекты предпринимательства, фасады домов украсили новые входные конструкции.