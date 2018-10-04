И на домах растут деревья

|4 октября 2018
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В то время как попытки озеленения славянских улиц порой заканчиваются безуспешно, природа сама заботится об этом процессе.
Правда, иногда зеленые насаждения появляются в местах, которые для этого не предназначены, а именно – на крышах. Данному явлению мы посвятили очередной выпуск «Фотофакта».
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4 октября 2018
• В Сквере памяти на Рыбхозе активисты высадили 1100 тюльпанов
• Школа выживания для молодого педагога
• СТрУ избавилось от трех троллейбусов
• Славянск купит для «Водопонижения» спецтехнику на 21 млн гривен
• Депутат Славянского горсовета попросил не выключать светофоры на ночь
• Судьба переводчика: от транслейтера к техническому эксперту
• На Светлодарской продолжают появляться остановочные павильоны
• Отопительный сезон начнется по графику
• Для мобильного офиса Админцентра купят машину
• С часами на улице Шевченко пока не получилось
• Людей с инвалидностью обеспечат памперсами за счет местного бюджета
• На реконструкцию славянских очистных потратят 47 миллионов гривен
• Министр культуры привез в Славянск скифский меч
• Основные характеристики новых моделей телевизоров Сони, выпущенных в 2018 году
3 октября 2018
• «Шахтер» сыграл вничью с «Лионом»
• Столичное дерби: дебютный гол Дуэлунда и два удаления
• Польша – чемпион мира по волейболу
• Пять наград спортсменов БК «Триада» на чемпионате области по хортингу
28 сентября 2018
• Профориентационный квест «Smart Kids»
27 сентября 2018
• Леса Святогорья открыты для отдыхающих, но грибы собирать нельзя
• В Америке листву измельчают, в Англии - делают экополенья
• Преимущества смотреть футбол на сайте проверенного букмекера
• Что грозит за сжигание листвы
• Сжигание листвы приводит к заболеваниям легких и провоцирует рак
• Кому пожаловаться на полицейских
• Микроавтобус сбил велосипедиста
• Суд по делу Штепы снова перенесли
• Главу департамента образования Надежду Оксенчук отпустили под личное обязательство
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Комментарии к статье «И на домах растут деревья»
В то время как попытки озеленения славянских улиц порой заканчиваются безуспешно, природа сама заботится об этом процессе.