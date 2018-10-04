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Фотофакт

И на домах растут деревья

И на домах растут деревья

Антон Скворцов
4 октября 2018 Просмотров: 31 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Как правило, растительность «забирается» на кровли зданий, которые имеют тенденцию к разрушению. Как, например, на одноэтажной постройке на улице Торской.
  • Или на старом здании, которое находится во дворе дома №3 на улице Шевченко.
  • Яркой иллюстрацией симбиоза живой и неживой природы может служить заброшенный общественный туалет за исполкомом.
  • Впрочем, время от времени растительность появляется на вполне «благополучных» зданиях, например на козырьке действующего отделения банка...
  • …или на крыше пятиэтажки на ул. Бульварной.

В то время как попытки озеленения славянских улиц порой заканчиваются безуспешно, природа сама заботится об этом процессе.

Правда, иногда зеленые насаждения появляются в местах, которые для этого не предназначены, а именно – на крышах. Данному явлению мы посвятили очередной выпуск «Фотофакта».

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Комментарии к статье «И на домах растут деревья»

В то время как попытки озеленения славянских улиц порой заканчиваются безуспешно, природа сама заботится об этом процессе.

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Профориентационный квест «Smart Kids»

27 сентября 2018

Леса Святогорья открыты для отдыхающих, но грибы собирать нельзя

В Америке листву измельчают, в Англии - делают экополенья

Преимущества смотреть футбол на сайте проверенного букмекера

Что грозит за сжигание листвы

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