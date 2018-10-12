|12 октября 2018
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В этом году осень радует нас теплыми погожими деньками. И хотя октябрь уже близится к экватору, днем солнце все еще припекает, деревья не спешат сбрасывать листья, а осенние цветы напоминают об ушедшем лете.
Им мы и посвятили наш нынешний «Фотофакт».
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Приветствую, гость! Вход
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• В аварии погиб сын мэра Лимана
• Охотники за металлом разобрали километр ж.-д. пути
• Славянск: «Черный тюльпан» против действий полиции
• Школьники города могут бесплатно увидеть «Осенний вернисаж»
11 октября 2018
• Осенью школьники Славянска будут гулять на неделю больше
• Депутат Славянского горсовета заявила об угрозах физической расправы
• Собака покалечила двухлетнего сына хозяев
• Часы на Шевченко: дорого или нет
• Многодетная семья получит дом со всеми удобствами
• Елену Огаркову уволили с должности управделами
• Колонны на входе в центральный парк покроют «короедом»
• Чувство сопричастности: за четыре года «Славні дівчата» сплели для армии 450 маскировочных сеток
10 октября 2018
• В Славянске состоялись международные соревнования по дуатлону
• Достижения славянских мастеров самбо
• Пять наград спортсменов СК «Беркут»
• Кубок Донецкой области по боевому самбо и ММА
• В Славянске состоялся турнир по вольной борьбе
• ФК «Славянск» разгромно уступил «Форум-Авто»
• Михаил Гончаров и Алина Шилова завоевали «серебро» чемпионата Украины по дзюдо
• Ярослав Ефимцев – победитель Кубка Украины по кикбоксингу
8 октября 2018
• Мы должны вернуть голос простому человеку
5 октября 2018
• «Ходим в спортшколу до первого ЧП»
• Покупка iPad - идеальное решение для многих пользователей
• Владельцев «Славтяжмаша» продолжают искать, но пока безуспешно
• Мальчиков-гимнастов переведут в новый зал, девочки пока остаются в старой ДЮСШ
• Попытка купить мебель через интернет обернулась потерей десяти тысяч
• В аварии погиб славянский кардиолог, еще четверо - в больнице
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Комментарии к статье «Осенние цветы»
В этом году осень радует нас теплыми погожими деньками. И хотя октябрь уже близится к экватору, днем солнце все еще припекает, деревья не спешат сбрасывать листья, а осенние цветы напоминают об ушедшем лете.