 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

Осенние цветы

Осенние цветы
12 октября 2018 Просмотров: 57 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Сейчас цветут октябринки – эти синие цветы, похожие на ромашки, можно встретить повсюду.
  • Другой распространенный вид осенних цветов - алиссум.
  • Довольно часто цветы встречаются на клумбах возле многоэтажек...
  • ...и гораздо реже – на балконах.
  • Несмотря на середину октября, на центральной площади продолжают цвести розы.

В этом году осень радует нас теплыми погожими деньками. И хотя октябрь уже близится к экватору, днем солнце все еще припекает, деревья не спешат сбрасывать листья, а осенние цветы напоминают об ушедшем лете.

Им мы и посвятили наш нынешний «Фотофакт».

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

12 октября 2018

В Дружковке на взятке задержали начальника полиции и отдали на поруки

В аварии погиб сын мэра Лимана

Охотники за металлом разобрали километр ж.-д. пути

Осенние цветы

Славянск: «Черный тюльпан» против действий полиции

Школьники города могут бесплатно увидеть «Осенний вернисаж»

11 октября 2018

Осенью школьники Славянска будут гулять на неделю больше

Депутат Славянского горсовета заявила об угрозах физической расправы

Собака покалечила двухлетнего сына хозяев

Часы на Шевченко: дорого или нет

Многодетная семья получит дом со всеми удобствами

Елену Огаркову уволили с должности управделами

Колонны на входе в центральный парк покроют «короедом»

Чувство сопричастности: за четыре года «Славні дівчата» сплели для армии 450 маскировочных сеток

Дела отцов

10 октября 2018

В Славянске состоялись международные соревнования по дуатлону

Достижения славянских мастеров самбо

Пять наград спортсменов СК «Беркут»

Кубок Донецкой области по боевому самбо и ММА

В Славянске состоялся турнир по вольной борьбе

ФК «Славянск» разгромно уступил «Форум-Авто»

Михаил Гончаров и Алина Шилова завоевали «серебро» чемпионата Украины по дзюдо

Ярослав Ефимцев – победитель Кубка Украины по кикбоксингу

8 октября 2018

Мы должны вернуть голос простому человеку

5 октября 2018

«Ходим в спортшколу до первого ЧП»

Покупка iPad - идеальное решение для многих пользователей

Владельцев «Славтяжмаша» продолжают искать, но пока безуспешно

Мальчиков-гимнастов переведут в новый зал, девочки пока остаются в старой ДЮСШ

Попытка купить мебель через интернет обернулась потерей десяти тысяч

В аварии погиб славянский кардиолог, еще четверо - в больнице

Нетрезвый мужчина оскорблял прохожих и пугал их ножом

Также в разделе

И на домах растут деревья

— 4 октября 2018 —

В то время как попытки озеленения славянских улиц порой заканчиваются безуспешно, природа сама заботится об этом процессе.

Читать далее ⇒

Тротуар & крыльцо: что важнее

— 27 сентября 2018 —

Когда в выкупленных квартирах многоэтажек начали размещать объекты предпринимательства, фасады домов украсили новые входные конструкции.

Читать далее ⇒

Праздничный город

— 14 сентября 2018 —

Свой 373 День рождения Славянск отметил серией ярких событий. 

Читать далее ⇒

Собственное имя города

— 5 сентября 2018 —

Готовя рубрику "Фотофакт" в канун 373 Дня рождения Славянска, мы обратили внимание на то, как часто встречается название города в урбанистическом ландшафте.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Осенние цветы»

В этом году осень радует нас теплыми погожими деньками. И хотя октябрь уже близится к экватору, днем солнце все еще припекает, деревья не спешат сбрасывать листья, а осенние цветы напоминают об ушедшем лете.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Елену Огаркову уволили с должности управделами

Колонны на входе в центральный парк покроют «короедом»

Владельцев «Славтяжмаша» продолжают искать, но пока безуспешно

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Школьники города могут бесплатно увидеть «Осенний вернисаж»

Осенью школьники Славянска будут гулять на неделю больше

Чувство сопричастности: за четыре года «Славні дівчата» сплели для армии 450 маскировочных сеток

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Дружковке на взятке задержали начальника полиции и отдали на поруки

В аварии погиб сын мэра Лимана

Охотники за металлом разобрали километр ж.-д. пути

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Часы на Шевченко: дорого или нет

Многодетная семья получит дом со всеми удобствами

Славянский машиностроительный завод - предприятие, которое смогло

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Дела отцов

Сеяние разума

«Мессершмитты» на бреющем

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

В Славянске состоялись международные соревнования по дуатлону

Достижения славянских мастеров самбо

Пять наград спортсменов СК «Беркут»

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

12 октября 2018

В Дружковке на взятке задержали начальника полиции и отдали на поруки

В аварии погиб сын мэра Лимана

Охотники за металлом разобрали километр ж.-д. пути

Осенние цветы

Славянск: «Черный тюльпан» против действий полиции

Школьники города могут бесплатно увидеть «Осенний вернисаж»

11 октября 2018

Осенью школьники Славянска будут гулять на неделю больше

Депутат Славянского горсовета заявила об угрозах физической расправы

Собака покалечила двухлетнего сына хозяев

Часы на Шевченко: дорого или нет

Многодетная семья получит дом со всеми удобствами

Елену Огаркову уволили с должности управделами

Колонны на входе в центральный парк покроют «короедом»

Чувство сопричастности: за четыре года «Славні дівчата» сплели для армии 450 маскировочных сеток

Дела отцов

10 октября 2018

В Славянске состоялись международные соревнования по дуатлону

Достижения славянских мастеров самбо

Пять наград спортсменов СК «Беркут»

Кубок Донецкой области по боевому самбо и ММА

В Славянске состоялся турнир по вольной борьбе

ФК «Славянск» разгромно уступил «Форум-Авто»

Михаил Гончаров и Алина Шилова завоевали «серебро» чемпионата Украины по дзюдо

Ярослав Ефимцев – победитель Кубка Украины по кикбоксингу

8 октября 2018

Мы должны вернуть голос простому человеку

5 октября 2018

«Ходим в спортшколу до первого ЧП»

Покупка iPad - идеальное решение для многих пользователей

Владельцев «Славтяжмаша» продолжают искать, но пока безуспешно

Мальчиков-гимнастов переведут в новый зал, девочки пока остаются в старой ДЮСШ

Попытка купить мебель через интернет обернулась потерей десяти тысяч

В аварии погиб славянский кардиолог, еще четверо - в больнице

Нетрезвый мужчина оскорблял прохожих и пугал их ножом

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top