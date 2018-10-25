Послеремонтное состояние

|25 октября 2018
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Тему для текущего выпуска рубрики «Фотофакт» нам подсказали пользователи социальной сети Фейсбук. Они опубликовали снимки локаций, где коммунальные службы выполняли ремонт коммуникаций и оставили после себя неблагоустроенную территорию. Проблема, нужно признать, не нова, что, однако, не мешает озвучить ее еще раз.
Тем более, что в горводоканале сменился руководитель. Возможно, эффект «новой метлы» сработает хотя бы в данном контексте.
25 октября 2018
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В воскресенье, 14 октября, в Украине отмечали сразу четыре важные события. Покров пресвятой Богородицы, День защитника Украины, День украинского казачества и День УПА. В отличие от 23 февраля, это праздник со смыслом. Этот день выбрали не мы. Не Порошенко, не Гройсман, не нынешнее поколение украинского народа. Этот день выбрали бойцы УПА, а до них - запорожцы. Это день украинских воинов с более чем 500-летней историей. Мы просто вернули его в нашу жизнь.
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В этом году осень радует нас теплыми погожими деньками. И хотя октябрь уже близится к экватору, днем солнце все еще припекает, деревья не спешат сбрасывать листья, а осенние цветы напоминают об ушедшем лете.
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Когда в выкупленных квартирах многоэтажек начали размещать объекты предпринимательства, фасады домов украсили новые входные конструкции.
Приветствую, гость! Вход
25 октября 2018
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• Узловая больница - немного Европы в украинском Славянске
• Когда запустят отопление в Славянске, пока неясно
• ЦПАУ запустят в тестовом режиме
• Почему не состоялось заседание контрольной комиссии по коммунальной собственности
• В Славянском районе будет свой конкурс мини-проектов
• Славянцам рассказали, что такое ревитализация и чем это полезно
• Сроки открытия опорной школы уже даже не называют
• Спортшкола может переехать в ДК на Светлодарскую
• В результате ДТП два подростка получили травмы
• «Заброшка» - это, похоже, навсегда
• Где в Славянске можно купить вакцину от гриппа
• О чем рассказал начальник патрульной полиции Славянска и Краматорска
24 октября 2018
• «Шахтер» без шансов уступил «МанСити»
• Элина Свитолина одержала две победы на старте
• Достижения спортсменов СК «Киокушин каратэ» на международных соревнованиях
• 23 медали украинских олимпийцев
• Восемь наград славянских «вольников»
• ФК «Славянск» сыграл вничью с ФК «Долина»
• Роман Мартынов – победитель чемпионата Славянска по быстрым шахматам
• Серебряная медаль Алексея Пучкова
22 октября 2018
• Реальная децентрализация- это ответ федерализации и способ борьбы с коррупцией
18 октября 2018
• В Славянском районе на пожаре погиб мужчина
• В Славянске новый военный комиссар
• Удобрения – главный залог успеха хорошего урожая
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Комментарии к статье «Послеремонтное состояние»
Тему для текущего выпуска рубрики «Фотофакт» нам подсказали пользователи социальной сети Фейсбук. Они опубликовали снимки локаций, где коммунальные службы выполняли ремонт коммуникаций и оставили после себя неблагоустроенную территорию. Проблема, нужно признать, не нова, что, однако, не мешает озвучить ее еще раз.