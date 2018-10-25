 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

Послеремонтное состояние

Послеремонтное состояние
25 октября 2018 Просмотров: 68 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Один из указанных славянцами адресов – зона ремонта возле дома № 29 на ул. Королева.
  • Следующая подсказанная горожанами локация расположена на ул. Свободы, 45.
  • На улице Торской коммунальники, похоже, чистили заиленный технологический колодец. Изъятое из полости содержимое теперь лежит на газоне.
  • Последствия ремонта инженерных коммуникаций в переулке Светлодарском.
  • Через это месиво, оставленное коммунальниками, приходится пробираться жителям улицы Бульварной.

Тему для текущего выпуска рубрики «Фотофакт» нам подсказали пользователи социальной сети Фейсбук. Они опубликовали снимки локаций, где коммунальные службы выполняли ремонт коммуникаций и оставили после себя неблагоустроенную территорию. Проблема, нужно признать, не нова, что, однако, не мешает озвучить ее еще раз.

Тем более, что в горводоканале сменился руководитель. Возможно, эффект «новой метлы» сработает хотя бы в данном контексте.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

25 октября 2018

Послеремонтное состояние

В женской консультации - тепломодернизация и новое оборудование

Узловая больница - немного Европы в украинском Славянске

Когда запустят отопление в Славянске, пока неясно

ЦПАУ запустят в тестовом режиме

Почему не состоялось заседание контрольной комиссии по коммунальной собственности

В Славянском районе будет свой конкурс мини-проектов

Славянцам рассказали, что такое ревитализация и чем это полезно

Сроки открытия опорной школы уже даже не называют

Спортшкола может переехать в ДК на Светлодарскую

Минус два киоска

В результате ДТП два подростка получили травмы

«Заброшка» - это, похоже, навсегда

Где в Славянске можно купить вакцину от гриппа

О чем рассказал начальник патрульной полиции Славянска и Краматорска

Дезактивация

24 октября 2018

«Шахтер» без шансов уступил «МанСити»

Элина Свитолина одержала две победы на старте

Достижения спортсменов СК «Киокушин каратэ» на международных соревнованиях

23 медали украинских олимпийцев

Восемь наград славянских «вольников»

ФК «Славянск» сыграл вничью с ФК «Долина»

Роман Мартынов – победитель чемпионата Славянска по быстрым шахматам

Серебряная медаль Алексея Пучкова

22 октября 2018

Реальная децентрализация- это ответ федерализации и способ борьбы с коррупцией

18 октября 2018

Новый старый праздник

На трассе сгорел грузовик

В Славянском районе на пожаре погиб мужчина

В Славянске новый военный комиссар

Удобрения – главный залог успеха хорошего урожая

Отопительный сезон начнется на неделю позже

Также в разделе

Новый старый праздник

— 18 октября 2018 —

В воскресенье, 14 октября, в Украине отмечали сразу четыре важные события. Покров пресвятой Богородицы, День защитника Украины, День украинского казачества и День УПА. В отличие от 23 февраля, это праздник со смыслом. Этот день выбрали не мы. Не Порошенко, не Гройсман, не нынешнее поколение украинского народа. Этот день выбрали бойцы УПА, а до них - запорожцы. Это день украинских воинов с более чем 500-летней историей. Мы просто вернули его в нашу жизнь.

Читать далее ⇒

Осенние цветы

— 12 октября 2018 —

В этом году осень радует нас теплыми погожими деньками. И хотя октябрь уже близится к экватору, днем солнце все еще припекает, деревья не спешат сбрасывать листья, а осенние цветы напоминают об ушедшем лете.

Читать далее ⇒

И на домах растут деревья

— 4 октября 2018 —

В то время как попытки озеленения славянских улиц порой заканчиваются безуспешно, природа сама заботится об этом процессе.

Читать далее ⇒

Тротуар & крыльцо: что важнее

— 27 сентября 2018 —

Когда в выкупленных квартирах многоэтажек начали размещать объекты предпринимательства, фасады домов украсили новые входные конструкции.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Послеремонтное состояние»

Тему для текущего выпуска рубрики «Фотофакт» нам подсказали пользователи социальной сети Фейсбук. Они опубликовали снимки локаций, где коммунальные службы выполняли ремонт коммуникаций и оставили после себя неблагоустроенную территорию. Проблема, нужно признать, не нова, что, однако, не мешает озвучить ее еще раз.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В женской консультации - тепломодернизация и новое оборудование

Узловая больница - немного Европы в украинском Славянске

Когда запустят отопление в Славянске, пока неясно

Все материалы рубрики ⇒

Общество

В Славянском районе будет свой конкурс мини-проектов

Славянцам рассказали, что такое ревитализация и чем это полезно

Где в Славянске можно купить вакцину от гриппа

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В результате ДТП два подростка получили травмы

На трассе сгорел грузовик

В Славянском районе на пожаре погиб мужчина

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Часы на Шевченко: дорого или нет

Многодетная семья получит дом со всеми удобствами

Славянский машиностроительный завод - предприятие, которое смогло

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Дезактивация

Извитая тема извилин

Дела отцов

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

«Шахтер» без шансов уступил «МанСити»

Элина Свитолина одержала две победы на старте

Достижения спортсменов СК «Киокушин каратэ» на международных соревнованиях

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

25 октября 2018

Послеремонтное состояние

В женской консультации - тепломодернизация и новое оборудование

Узловая больница - немного Европы в украинском Славянске

Когда запустят отопление в Славянске, пока неясно

ЦПАУ запустят в тестовом режиме

Почему не состоялось заседание контрольной комиссии по коммунальной собственности

В Славянском районе будет свой конкурс мини-проектов

Славянцам рассказали, что такое ревитализация и чем это полезно

Сроки открытия опорной школы уже даже не называют

Спортшкола может переехать в ДК на Светлодарскую

Минус два киоска

В результате ДТП два подростка получили травмы

«Заброшка» - это, похоже, навсегда

Где в Славянске можно купить вакцину от гриппа

О чем рассказал начальник патрульной полиции Славянска и Краматорска

Дезактивация

24 октября 2018

«Шахтер» без шансов уступил «МанСити»

Элина Свитолина одержала две победы на старте

Достижения спортсменов СК «Киокушин каратэ» на международных соревнованиях

23 медали украинских олимпийцев

Восемь наград славянских «вольников»

ФК «Славянск» сыграл вничью с ФК «Долина»

Роман Мартынов – победитель чемпионата Славянска по быстрым шахматам

Серебряная медаль Алексея Пучкова

22 октября 2018

Реальная децентрализация- это ответ федерализации и способ борьбы с коррупцией

18 октября 2018

Новый старый праздник

На трассе сгорел грузовик

В Славянском районе на пожаре погиб мужчина

В Славянске новый военный комиссар

Удобрения – главный залог успеха хорошего урожая

Отопительный сезон начнется на неделю позже

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top