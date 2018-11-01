Сезонное явление

|1 ноября 2018
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Тему сегодняшнего выпуска рубрики «Фотофакт» можно назвать сезонной, ведь актуализируется она в период листопада. В это время в районах частной жилой застройки начинают дымить костры, в многоквартирном секторе появляются кучи собранных дворниками листьев. Оперативность вывоза этих образований часто, и в ряде случаев справедливо, вызывает критику горожан. Хотя и сказать, что такая работа не ведется было бы тоже неправильно.
Для объективности отметим, что 2 из 5 фотографий рубрики в день верстки номера нам пришлось заменить как устаревшие.
1 ноября 2018
• Что изменилось для тех, кто получает субсидию
• Координационный совет начал подготовку к «Бюджету участия – 2019»
• С 1 ноября запрещен лов рыбы в местах ее зимовки
• Когда и как город будут делить между управляющими компаниями
• Славянcк и Львов готовы вместе развивать сферу культуры
• Общежитие на Торговой - выход не найден
• Каникулы закончились не для всех
• Спортсмены - гордость города
• Славянцы просят вернуть аппаратные совещания
• Процесс завершен: Славянская ООШ №14 возродилась в интернате №1
• Парк «Шелковичный»: ремонт легко начать, но трудно закончить
• «Черные лесорубы» или «рыбаки»: кого ранили в посадке под Славянском
• В Славянском горотделе - новый начальник. Пока «врио»
• Тихая охота таит в себе риск для здоровья и даже жизни
• Патрульные задержали виновника аварии
31 октября 2018
• Кубок Донецкой области по кикбоксингу
• Элина Свитолина выиграла итоговый чемпионат мира
• Разгром «Королей и увольнение Лопетеги
• Деревянченко раздельным решением судей уступил Джейкобсу
• Пять медалей украинских борцов
• Досрочное чемпионство Льюиса Хэмилтона
30 октября 2018
• Преимущества регистрации компании в ОАЭ
29 октября 2018
• Отказа от коррупции хватило бы, чтобы больше не брать кредиты у МВФ
25 октября 2018
• В женской консультации - тепломодернизация и новое оборудование
• Узловая больница - немного Европы в украинском Славянске
• Когда запустят отопление в Славянске, пока неясно
— 25 октября 2018 —
Тему для текущего выпуска рубрики «Фотофакт» нам подсказали пользователи социальной сети Фейсбук. Они опубликовали снимки локаций, где коммунальные службы выполняли ремонт коммуникаций и оставили после себя неблагоустроенную территорию. Проблема, нужно признать, не нова, что, однако, не мешает озвучить ее еще раз.
— 18 октября 2018 —
В воскресенье, 14 октября, в Украине отмечали сразу четыре важные события. Покров пресвятой Богородицы, День защитника Украины, День украинского казачества и День УПА. В отличие от 23 февраля, это праздник со смыслом. Этот день выбрали не мы. Не Порошенко, не Гройсман, не нынешнее поколение украинского народа. Этот день выбрали бойцы УПА, а до них - запорожцы. Это день украинских воинов с более чем 500-летней историей. Мы просто вернули его в нашу жизнь.
— 12 октября 2018 —
В этом году осень радует нас теплыми погожими деньками. И хотя октябрь уже близится к экватору, днем солнце все еще припекает, деревья не спешат сбрасывать листья, а осенние цветы напоминают об ушедшем лете.
— 4 октября 2018 —
В то время как попытки озеленения славянских улиц порой заканчиваются безуспешно, природа сама заботится об этом процессе.
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1 ноября 2018
• Что изменилось для тех, кто получает субсидию
• Координационный совет начал подготовку к «Бюджету участия – 2019»
• С 1 ноября запрещен лов рыбы в местах ее зимовки
• Когда и как город будут делить между управляющими компаниями
• Славянcк и Львов готовы вместе развивать сферу культуры
• Общежитие на Торговой - выход не найден
• Каникулы закончились не для всех
• Спортсмены - гордость города
• Славянцы просят вернуть аппаратные совещания
• Процесс завершен: Славянская ООШ №14 возродилась в интернате №1
• Парк «Шелковичный»: ремонт легко начать, но трудно закончить
• «Черные лесорубы» или «рыбаки»: кого ранили в посадке под Славянском
• В Славянском горотделе - новый начальник. Пока «врио»
• Тихая охота таит в себе риск для здоровья и даже жизни
• Патрульные задержали виновника аварии
31 октября 2018
• Кубок Донецкой области по кикбоксингу
• Элина Свитолина выиграла итоговый чемпионат мира
• Разгром «Королей и увольнение Лопетеги
• Деревянченко раздельным решением судей уступил Джейкобсу
• Пять медалей украинских борцов
• Досрочное чемпионство Льюиса Хэмилтона
30 октября 2018
• Преимущества регистрации компании в ОАЭ
29 октября 2018
• Отказа от коррупции хватило бы, чтобы больше не брать кредиты у МВФ
25 октября 2018
• В женской консультации - тепломодернизация и новое оборудование
• Узловая больница - немного Европы в украинском Славянске
• Когда запустят отопление в Славянске, пока неясно
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Комментарии к статье «Сезонное явление»
Тему сегодняшнего выпуска рубрики «Фотофакт» можно назвать сезонной, ведь актуализируется она в период листопада. В это время в районах частной жилой застройки начинают дымить костры, в многоквартирном секторе появляются кучи собранных дворниками листьев. Оперативность вывоза этих образований часто, и в ряде случаев справедливо, вызывает критику горожан. Хотя и сказать, что такая работа не ведется было бы тоже неправильно.