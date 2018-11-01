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Фотофакт

Сезонное явление

Сезонное явление
1 ноября 2018 Просмотров: 47 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Чаще всего кучи листьев можно увидеть во дворах многоэтажных домов. На фото - ул. Васильевская.
  • В некоторых случаях эти кучи уже сейчас имеют довольно "лежалый" вид. Иллюстрация с улицы Шевченко.
  • Не украшают ландшафт и растительные остатки в центре города. Особенно они бросаются в глаза на Соборной площади.
  • Огромная груда сухой листвы и хвороста образовалась на ул. Я. Мудрого, в р-оне детской больницы.
  • Специфика этих образований состоит в том, что они обрастают неорганическими отходами, то есть бытовым мусором.

Тему сегодняшнего выпуска рубрики «Фотофакт» можно назвать сезонной, ведь актуализируется она в период листопада. В это время в районах частной жилой застройки начинают дымить костры, в многоквартирном секторе появляются кучи собранных дворниками листьев. Оперативность вывоза этих образований часто, и в ряде случаев справедливо, вызывает критику горожан. Хотя и сказать, что такая работа не ведется было бы тоже неправильно.

Для объективности отметим, что 2 из 5 фотографий рубрики в день верстки номера нам пришлось заменить как устаревшие.

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Комментарии к статье «Сезонное явление»

Тему сегодняшнего выпуска рубрики «Фотофакт» можно назвать сезонной, ведь актуализируется она в период листопада. В это время в районах частной жилой застройки начинают дымить костры, в многоквартирном секторе появляются кучи собранных дворниками листьев. Оперативность вывоза этих образований часто, и в ряде случаев справедливо, вызывает критику горожан. Хотя и сказать, что такая работа не ведется было бы тоже неправильно.

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