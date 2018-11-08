Эволюция ландшафта

|8 ноября 2018
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Текущий выпуск рубрики "Фотофакт" посвящен теме благоустройства, точнее - зонам общего пользования, которые претендуют на статус благоустроенных.
Таких участков в городе пока не очень много, но с каждым годом, что радует, их становится все больше.
8 ноября 2018
• Центр админуслуг переместился в новое помещение
• Реконструкция «Шелковичного»: в Славянске собирают подписи под требованием прозрачности
• Часть Славянска по-прежнему остается без отопления
• «Донецкоблгаз» больше не хочет продавать ДК
• Старая школа №14: продать нельзя снести
• Подорожание проезда в общественном транспорте - лишь вопрос времени
• Как избежать поборов в школах и ручного управления финансами
• Нужно ли в Славянске возрождать «Зеленстрой»
• Славянск встретит фестиваль «Кальміюс»
• В Славянске фильм «DZIDZIO Первый раз» адаптировали для людей с проблемами зрения
• На базе патрульной полиции открылась детская интерактивная площадка
• «Черных лесорубов» задерживают и наказывают. Но нестрого
• В аварии на улице Святогорской пострадали два человека
• С семьей повезло, со школой - не очень: как славянскому школьнику живется в США
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• В Славянске прошел турнир по вольной борьбе «Торские игры»
• Открытый городской чемпионат по самбо среди детей
• «Финал четырех» Кубка Губернатора-2018 пройдет без ФК «Славянск»
• Кубок Украины по жиму штанги лежа
• Олег Верняев – вице-чемпион мира по спортивной гимнастике
• Финально-победный аккорд от Виктора Коваленко
• Как выбрать отличную букмекерскую контору?
5 ноября 2018
• «Вернуть уважение государства к гражданам, а граждан – к государству»
1 ноября 2018
• Что изменилось для тех, кто получает субсидию
• Координационный совет начал подготовку к «Бюджету участия – 2019»
• С 1 ноября запрещен лов рыбы в местах ее зимовки
• Когда и как город будут делить между управляющими компаниями
• Славянcк и Львов готовы вместе развивать сферу культуры
— 1 ноября 2018 —
Тему сегодняшнего выпуска рубрики «Фотофакт» можно назвать сезонной, ведь актуализируется она в период листопада. В это время в районах частной жилой застройки начинают дымить костры, в многоквартирном секторе появляются кучи собранных дворниками листьев. Оперативность вывоза этих образований часто, и в ряде случаев справедливо, вызывает критику горожан. Хотя и сказать, что такая работа не ведется было бы тоже неправильно.
— 25 октября 2018 —
Тему для текущего выпуска рубрики «Фотофакт» нам подсказали пользователи социальной сети Фейсбук. Они опубликовали снимки локаций, где коммунальные службы выполняли ремонт коммуникаций и оставили после себя неблагоустроенную территорию. Проблема, нужно признать, не нова, что, однако, не мешает озвучить ее еще раз.
— 18 октября 2018 —
В воскресенье, 14 октября, в Украине отмечали сразу четыре важные события. Покров пресвятой Богородицы, День защитника Украины, День украинского казачества и День УПА. В отличие от 23 февраля, это праздник со смыслом. Этот день выбрали не мы. Не Порошенко, не Гройсман, не нынешнее поколение украинского народа. Этот день выбрали бойцы УПА, а до них - запорожцы. Это день украинских воинов с более чем 500-летней историей. Мы просто вернули его в нашу жизнь.
— 12 октября 2018 —
В этом году осень радует нас теплыми погожими деньками. И хотя октябрь уже близится к экватору, днем солнце все еще припекает, деревья не спешат сбрасывать листья, а осенние цветы напоминают об ушедшем лете.
Приветствую, гость! Вход
8 ноября 2018
• Центр админуслуг переместился в новое помещение
• Реконструкция «Шелковичного»: в Славянске собирают подписи под требованием прозрачности
• Часть Славянска по-прежнему остается без отопления
• «Донецкоблгаз» больше не хочет продавать ДК
• Старая школа №14: продать нельзя снести
• Подорожание проезда в общественном транспорте - лишь вопрос времени
• Как избежать поборов в школах и ручного управления финансами
• Нужно ли в Славянске возрождать «Зеленстрой»
• Славянск встретит фестиваль «Кальміюс»
• В Славянске фильм «DZIDZIO Первый раз» адаптировали для людей с проблемами зрения
• На базе патрульной полиции открылась детская интерактивная площадка
• «Черных лесорубов» задерживают и наказывают. Но нестрого
• В аварии на улице Святогорской пострадали два человека
• С семьей повезло, со школой - не очень: как славянскому школьнику живется в США
7 ноября 2018
• В Славянске прошел турнир по вольной борьбе «Торские игры»
• Открытый городской чемпионат по самбо среди детей
• «Финал четырех» Кубка Губернатора-2018 пройдет без ФК «Славянск»
• Кубок Украины по жиму штанги лежа
• Олег Верняев – вице-чемпион мира по спортивной гимнастике
• Финально-победный аккорд от Виктора Коваленко
• Как выбрать отличную букмекерскую контору?
5 ноября 2018
• «Вернуть уважение государства к гражданам, а граждан – к государству»
1 ноября 2018
• Что изменилось для тех, кто получает субсидию
• Координационный совет начал подготовку к «Бюджету участия – 2019»
• С 1 ноября запрещен лов рыбы в местах ее зимовки
• Когда и как город будут делить между управляющими компаниями
• Славянcк и Львов готовы вместе развивать сферу культуры
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Текущий выпуск рубрики "Фотофакт" посвящен теме благоустройства, точнее - зонам общего пользования, которые претендуют на статус благоустроенных.