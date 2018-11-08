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Фотофакт

Эволюция ландшафта

Эволюция ландшафта
8 ноября 2018 Просмотров: 23 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Последнее обновление в затронутой сфере состоялось на набережной Казенного Торца, где реализуется проект "Староречье".
  • Вполне пристойно выглядит территория сквера "Мечта", о котором заботится группа общественников-волонтеров.
  • Менее успешным, увы, оказался общественный проект "Сквер мира", стартовавший в 2015-м возле детской городской больницы.
  • Еще одна благоустроенная зона создается сейчас на улице Свободы.
  • После ряда публикаций в СМИ и социальных сетях наведен порядок на въезде в Славянск с трассы Киев-Довжанский.

Текущий выпуск рубрики "Фотофакт" посвящен теме благоустройства, точнее - зонам общего пользования, которые претендуют на статус благоустроенных. 

Таких участков в городе пока не очень много, но с каждым годом, что радует, их становится все больше.

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Комментарии к статье «Эволюция ландшафта»

Текущий выпуск рубрики "Фотофакт" посвящен теме благоустройства, точнее - зонам общего пользования, которые претендуют на статус благоустроенных. 

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