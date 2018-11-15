Мелочь, а приятно

|15 ноября 2018
|Просмотров: 43
|
За последний месяц городская инфраструктура пополнилась несколькими элементами, что придало Славянску более цивилизованный вид. Правда, изменения коснулись пока что только центральной части города.
Текущий выпуск рубрики «Фотофакт» наполнен кадрами, сделанными в периметре и вокруг Соборной площади.
15 ноября 2018
• До конца ноября жители многоэтажек должны определиться с выбором жэка
• Кто блокирует работу комиссии по коммунальной собственности Славянска
• У проекта «Мемориальный парк «Память поколений» появились противники
• Круглосуточная подача воды пока доступна не всем
• Садик «Ромашка» частично оградят забором
• Общежития для переселенцев могут стать квартирами для медиков
• Рекультивация славянского полигона ТБО стартует в январе
• Для «Водопонижения» по лизингу приобретут спецтехнику
• Дмитрий Щебетюк: «Человек с инвалидностью может и должен наслаждаться жизнью»
• Фестиваль «Кальмиюс» добрался до Славянска
• Что не так с покупкой квартиры для девушки-сироты
• Вооруженный грабитель напал на пункт обмена валют
• В Лимане украли - в Славянске продали
• В центре Славянска от удара перевернулась ГАЗель
14 ноября 2018
• Усик сокрушил Беллью в Манчестере
• «Сапфир» повторил прошлогодний успех
• Шесть наград славянских «вольников»
• Кубок Донецкой области по джиу-джитсу
• Кубок области по рукопашному бою
12 ноября 2018
• Обзор букмекерской конторы Олимп
• Модные женские пуховики: тренды на зиму 2018-2019
• Вернуть уважение человеку труда можно лишь через достойную зарплату
8 ноября 2018
• Центр админуслуг переместился в новое помещение
• Реконструкция «Шелковичного»: в Славянске собирают подписи под требованием прозрачности
— 8 ноября 2018 —
Текущий выпуск рубрики "Фотофакт" посвящен теме благоустройства, точнее - зонам общего пользования, которые претендуют на статус благоустроенных.
— 1 ноября 2018 —
Тему сегодняшнего выпуска рубрики «Фотофакт» можно назвать сезонной, ведь актуализируется она в период листопада. В это время в районах частной жилой застройки начинают дымить костры, в многоквартирном секторе появляются кучи собранных дворниками листьев. Оперативность вывоза этих образований часто, и в ряде случаев справедливо, вызывает критику горожан. Хотя и сказать, что такая работа не ведется было бы тоже неправильно.
— 25 октября 2018 —
Тему для текущего выпуска рубрики «Фотофакт» нам подсказали пользователи социальной сети Фейсбук. Они опубликовали снимки локаций, где коммунальные службы выполняли ремонт коммуникаций и оставили после себя неблагоустроенную территорию. Проблема, нужно признать, не нова, что, однако, не мешает озвучить ее еще раз.
— 18 октября 2018 —
В воскресенье, 14 октября, в Украине отмечали сразу четыре важные события. Покров пресвятой Богородицы, День защитника Украины, День украинского казачества и День УПА. В отличие от 23 февраля, это праздник со смыслом. Этот день выбрали не мы. Не Порошенко, не Гройсман, не нынешнее поколение украинского народа. Этот день выбрали бойцы УПА, а до них - запорожцы. Это день украинских воинов с более чем 500-летней историей. Мы просто вернули его в нашу жизнь.
Приветствую, гость! Вход
15 ноября 2018
• До конца ноября жители многоэтажек должны определиться с выбором жэка
• Кто блокирует работу комиссии по коммунальной собственности Славянска
• У проекта «Мемориальный парк «Память поколений» появились противники
• Круглосуточная подача воды пока доступна не всем
• Садик «Ромашка» частично оградят забором
• Общежития для переселенцев могут стать квартирами для медиков
• Рекультивация славянского полигона ТБО стартует в январе
• Для «Водопонижения» по лизингу приобретут спецтехнику
• Дмитрий Щебетюк: «Человек с инвалидностью может и должен наслаждаться жизнью»
• Фестиваль «Кальмиюс» добрался до Славянска
• Что не так с покупкой квартиры для девушки-сироты
• Вооруженный грабитель напал на пункт обмена валют
• В Лимане украли - в Славянске продали
• В центре Славянска от удара перевернулась ГАЗель
14 ноября 2018
• Усик сокрушил Беллью в Манчестере
• «Сапфир» повторил прошлогодний успех
• Шесть наград славянских «вольников»
• Кубок Донецкой области по джиу-джитсу
• Кубок области по рукопашному бою
12 ноября 2018
• Обзор букмекерской конторы Олимп
• Модные женские пуховики: тренды на зиму 2018-2019
• Вернуть уважение человеку труда можно лишь через достойную зарплату
8 ноября 2018
• Центр админуслуг переместился в новое помещение
• Реконструкция «Шелковичного»: в Славянске собирают подписи под требованием прозрачности
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Мелочь, а приятно»
За последний месяц городская инфраструктура пополнилась несколькими элементами, что придало Славянску более цивилизованный вид. Правда, изменения коснулись пока что только центральной части города.