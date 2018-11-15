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Фотофакт

Мелочь, а приятно

Мелочь, а приятно
15 ноября 2018 Просмотров: 43 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Последнее новшество – декоративные урны на центральной площади.
  • Произошла замена урн и на части улицы Шевченко. При этом старые здесь почему-то не убрали.
  • Под часами на пересечении улиц Шевченко и Банковской появилась лавочка для свиданий.
  • К новинкам можно отнести бетонные ограничители движения автотранспорта. Правда, в запечатленном на фото расположении целевому назначению они не отвечают.
  • Баннеры, появившиеся недавно перед зданием исполкома, напрямую к инфраструктуре не относятся. Скорее, их нужно воспринимать как элемент позиционирования.

За последний месяц городская инфраструктура пополнилась несколькими элементами, что придало Славянску более цивилизованный вид. Правда, изменения коснулись пока что только центральной части города.

Текущий выпуск рубрики «Фотофакт» наполнен кадрами, сделанными в периметре и вокруг Соборной площади.

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Комментарии к статье «Мелочь, а приятно»

За последний месяц городская инфраструктура пополнилась несколькими элементами, что придало Славянску более цивилизованный вид. Правда, изменения коснулись пока что только центральной части города.

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