Ходите, как хотите

|31 января 2019
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Оригинальный способ снятия с себя ответственности за безопасность людей взяли на вооружение балансодержатели зданий. Вместо того, чтобы удалять нависающие над тротуарами сосульки, некоторые организации просто перегородили опасные участки.
Теперь, чтобы обойти ограждения, людям приходится выходить на дорогу - в другую опасную зону. Пример такого подхода иллюстрирует сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт».
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Приветствую, гость! Вход
7 февраля 2019
• На гривню дороже: исполком утвердил новые тарифы на проезд в общественном транспорте
• Захотят ли славянские Мэри Поппинс становиться ФЛП за 1626 гривен
• Чем будут привлекать учащихся школы на Артема и Лесном
• Славянцы сделали подарок краеведческому музею
• История с лизингом: кто купит технику для «Водопонижения»
• Какие дороги и тротуары будут «латать» в 2019 году
• Фанфары в честь новорожденных
• Школу №11 обещают отремонтировать, а №13 пока не открывают
• Жители Святогорска против закрытия терапевтического отделения
• Офисные принадлежности, инструменты, оборудование в магазине officetime.com.ua
• Жильцы общежития на Батюка, 8А, просят город назначить им управителя
• Донецкая область планирует эксперимент в сфере молодежной политики
• Главному инженеру «Славгорводоканала» объявили о подозрении
• Дело Савченко и Рубана: наша Надя не приехала. И никто не приехал
• Пожар унес человеческую жизнь
6 февраля 2019
• Славянские спортсмены завоевали награды на чемпионате Украины по кикбоксингу
• Награды самбистов: у Люлина – «золото», у Чичина – «бронза»
• Достижения славянских дзюдоистов
• Титул в Хуахине и заявка на топ-20 от Даяны Ястремской
• Швед – в «Селтике», Пентек переехал в Милан, Де Йонг выбрал «Барселону»
31 января 2019
• Отмена зонового тарифа: керамическое производство Славянска опять на грани выживания
• Надежду Савченко будут судить в Славянске
• Новоселье по-славянски: праздник со скандалом
• Конфликт вокруг «Грации»: часть вторая
• Совет регионального развития Славянска определяется с приоритетами
• Горсовет выделил очередной транш «Славгорводоканалу»
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Комментарии к статье «Ходите, как хотите»
Оригинальный способ снятия с себя ответственности за безопасность людей взяли на вооружение балансодержатели зданий. Вместо того, чтобы удалять нависающие над тротуарами сосульки, некоторые организации просто перегородили опасные участки.