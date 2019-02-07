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Фотофакт

Опознанный летающий объект

Ходите, как хотите
31 января 2019 Просмотров: 514 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Один из описанных фактов мы зафиксировали на ул. Центральной, в районе остановки «Универмаг».
  • На улице Банковской были перегорожены сразу два участка. Один из них – вдоль магазина детских игрушек.
  • Второй – возле районного управления социальной защиты населения.
  • На ул. Шевченко тротуар перегородили вышкой, чтобы провести плановую обрезку деревьев. Пешеходы в это время ходили по проезжей части.
  • Если откровенно, то часть тротуаров все же стоило бы огородить. И вовсе не из-за сосулек.

Оригинальный способ снятия с себя ответственности за безопасность людей взяли на вооружение балансодержатели зданий. Вместо того, чтобы удалять нависающие над тротуарами сосульки, некоторые организации просто перегородили опасные участки.

Теперь, чтобы обойти ограждения, людям приходится выходить на дорогу - в другую опасную зону. Пример такого подхода иллюстрирует сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт».

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Комментарии к статье «Ходите, как хотите»

Оригинальный способ снятия с себя ответственности за безопасность людей взяли на вооружение балансодержатели зданий. Вместо того, чтобы удалять нависающие над тротуарами сосульки, некоторые организации просто перегородили опасные участки.

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