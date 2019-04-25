Окружение сооружений

— 18 апреля 2019 —

Второй выпуск подряд рубрика "Фотофакт" посвящена позитивным изменениям в городском благоустройстве. На этот раз речь пойдет о зеленых зонах, которые уже появились и еще появятся на территории Славянска.

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