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Фотофакт

Что хорошо - то хорошо

Окружение сооружений
4 апреля 2019 Просмотров: 727 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Ярким примером деградации служит бывшая столовая энерготехникума.
  • Не менее «колоритно» выглядит здание старой городской бани на ул. Университетской.
  • Еще один пример безответственного хозяйствования - недострой на ул. Торской, участок вокруг которого захламлен мусором и дикой порослью.
  • Бывший детский сад в переулке Батюка привлекает подростков со всего города. Но территория возле него никем не убирается.
  • Долгострой на ул. Центральной обнесли оградой, но и она быстро потеряла внешнюю эстетику.

Темой сегодняшней рубрики «Фотофакт» стали объекты, называемые в просторечье  «заброшенки». К ним можно причислить также законсервированные стройки.

Посетив несколько таких сооружений, журналисты «ТВ плюс» обратили внимание на прилегающую к ним территорию. Как правило, она также оказалась заброшенной.

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Комментарии к статье «Окружение сооружений»

Темой сегодняшней рубрики «Фотофакт» стали объекты, называемые в просторечье  «заброшенки». К ним можно причислить также законсервированные стройки.

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