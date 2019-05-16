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Фотофакт

День матери глазами детей

Пассажирские удобства
8 мая 2019 Просмотров: 752 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Несколько однотипных конструкций появились в период парламентских выборов 2012 года.
  • В прошлом году остановочные пункты на улицах Светлодарской и Торговой появились за средства местного представительства всеукраинской сети сервис-центров.
  • Приятным исключением стала остановка возле ООШ № 13. Ее обновили за средства местного бюджета.
  • В 2014-2015 годах обновлением некоторых остановок занимались активисты, но сделать объекты культурными помешало отсутствие мусорных урн.
  • В этом году на «Бюджет участия» подавался проект реконструкции остановки «Садоводов».

Бюджетное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Славянска, к сожалению для многих пассажиров, мало затрагивает такие объекты как остановочные пункты. Практика последних лет показывает, что в городе они, в основном, строятся за средства внешних и внутренних инвесторов, в рамках общественных инициатив или предвыборных кампаний

Мы проиллюстрировали эту сферу сегодняшним выпуском рубрики «Фотофакт».

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Комментарии к статье «Пассажирские удобства»

Бюджетное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Славянска, к сожалению для многих пассажиров, мало затрагивает такие объекты как остановочные пункты. Практика последних лет показывает, что в городе они, в основном, строятся за средства внешних и внутренних инвесторов, в рамках общественных инициатив или предвыборных кампаний

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Жители Райгородка готовы к протесту против асфальтобетонного производства

Госпиталь для ветеранов войны обещают достроить к декабрю

«Лесная сказка» будет работать в три смены

Жители Славянска предлагают ввести единый дизайн-код города

На Артема «накрыли» пункт продажи первитина

В Краматорске задержали фальшивомонетчиков

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8 мая 2019

Пассажирские удобства

Перспективы далекие и близкие: как будут выглядеть зоны рекреации в Славянске

Сколько Славянск потратит в 2019 году на образование и здравоохранение

Мэр просит президента запретить игровые автоматы

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О бое под Семеновкой сняли документальный фильм

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