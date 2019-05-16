Пассажирские удобства

|8 мая 2019
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Бюджетное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Славянска, к сожалению для многих пассажиров, мало затрагивает такие объекты как остановочные пункты. Практика последних лет показывает, что в городе они, в основном, строятся за средства внешних и внутренних инвесторов, в рамках общественных инициатив или предвыборных кампаний
Мы проиллюстрировали эту сферу сегодняшним выпуском рубрики «Фотофакт».
16 мая 2019
• Славянск увековечат на 5 гривнях
• К монетизированной субсидии в октябре прибавятся и другие льготы
• Основные победители «Бюджета участия» определились. Будет ли «бонус» от горсовета?
• Славгорводоканал частично обесточат за долги
• Спасатели два часа тушили пожар на СлавТЭС
• Поезд «Константиновка-Одесса» временно изменит маршрут
• Последние звонки - 24 мая, выпускные - в конце июня
• Депутаты Славянска взялись наводить порядок в земельных отношениях
• Жители Райгородка готовы к протесту против асфальтобетонного производства
• Госпиталь для ветеранов войны обещают достроить к декабрю
• «Лесная сказка» будет работать в три смены
• Жители Славянска предлагают ввести единый дизайн-код города
• На Артема «накрыли» пункт продажи первитина
• В Краматорске задержали фальшивомонетчиков
• Задержан «охотник за металлом», разбиравший пешеходный мост
15 мая 2019
• Свитолина выбывает из топ-8, достижение Федерера, уход Феррера
• Чудо на «Энфилде» и подвиг «Тоттенхэма»
• Дзюдоисты Славянска с медалями вернулись из Сум
• ФК «Славянск» минимально уступил ФК «Покровск»
• «Авангард» - чемпион первой лиги по футзалу
8 мая 2019
• Перспективы далекие и близкие: как будут выглядеть зоны рекреации в Славянске
• Сколько Славянск потратит в 2019 году на образование и здравоохранение
• Мэр просит президента запретить игровые автоматы
• За контейнеры для ртутных ламп город пока не отвечает
• Закон об украинском языке предусматривает переходной период
• О бое под Семеновкой сняли документальный фильм
• Славянцы могут стать участниками международного лагеря, не выезжая из города
— 16 мая 2019 —
Пронзительно светлый и нежный праздник - День матери, которые весь мир отмечает во второе воскресенье мая, в этом году пришелся на 12 число. В Украине он только набирает популярность. Но у этого праздника, как ни у какого другого, есть все шансы стать всенародно любимым.
— 2 мая 2019 —
В сегодняшнем выпуске рубрики "Фотофакт" мы проследили историю городских тротуаров.
— 18 апреля 2019 —
Второй выпуск подряд рубрика "Фотофакт" посвящена позитивным изменениям в городском благоустройстве. На этот раз речь пойдет о зеленых зонах, которые уже появились и еще появятся на территории Славянска.
— 11 апреля 2019 —
За минувшую неделю инфраструктура центральной площади Славянска претерпела несколько изменений.
Приветствую, гость! Вход
16 мая 2019
• Славянск увековечат на 5 гривнях
• К монетизированной субсидии в октябре прибавятся и другие льготы
• Основные победители «Бюджета участия» определились. Будет ли «бонус» от горсовета?
• Славгорводоканал частично обесточат за долги
• Спасатели два часа тушили пожар на СлавТЭС
• Поезд «Константиновка-Одесса» временно изменит маршрут
• Последние звонки - 24 мая, выпускные - в конце июня
• Депутаты Славянска взялись наводить порядок в земельных отношениях
• Жители Райгородка готовы к протесту против асфальтобетонного производства
• Госпиталь для ветеранов войны обещают достроить к декабрю
• «Лесная сказка» будет работать в три смены
• Жители Славянска предлагают ввести единый дизайн-код города
• На Артема «накрыли» пункт продажи первитина
• В Краматорске задержали фальшивомонетчиков
• Задержан «охотник за металлом», разбиравший пешеходный мост
15 мая 2019
• Свитолина выбывает из топ-8, достижение Федерера, уход Феррера
• Чудо на «Энфилде» и подвиг «Тоттенхэма»
• Дзюдоисты Славянска с медалями вернулись из Сум
• ФК «Славянск» минимально уступил ФК «Покровск»
• «Авангард» - чемпион первой лиги по футзалу
8 мая 2019
• Перспективы далекие и близкие: как будут выглядеть зоны рекреации в Славянске
• Сколько Славянск потратит в 2019 году на образование и здравоохранение
• Мэр просит президента запретить игровые автоматы
• За контейнеры для ртутных ламп город пока не отвечает
• Закон об украинском языке предусматривает переходной период
• О бое под Семеновкой сняли документальный фильм
• Славянцы могут стать участниками международного лагеря, не выезжая из города
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Комментарии к статье «Пассажирские удобства»
Бюджетное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Славянска, к сожалению для многих пассажиров, мало затрагивает такие объекты как остановочные пункты. Практика последних лет показывает, что в городе они, в основном, строятся за средства внешних и внутренних инвесторов, в рамках общественных инициатив или предвыборных кампаний