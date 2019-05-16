Пассажирские удобства

— 16 мая 2019 —

Пронзительно светлый и нежный праздник - День матери, которые весь мир отмечает во второе воскресенье мая, в этом году пришелся на 12 число. В Украине он только набирает популярность. Но у этого праздника, как ни у какого другого, есть все шансы стать всенародно любимым.

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