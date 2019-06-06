Семейный фестиваль

|6 июня 2019
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В воскресенье, 2 июня, бульвар Пушкина снова заполнился празднующей публикой. Как и год назад, здесь проходил «Фестиваль семьи».
Рубрика "Фотофакт" иллюстрирует лишь несколько фрагментов этого события.
6 июня 2019
• Что обещают славянцам по воде
• «Славянск» готовится к выполнению боевых задач
• Кто займется общежитием на Батюка, 8А
• Не прошло и трех лет: у Славянска появился новый старый архитектор
• Директор водоканала увольняется
• Станет ли муниципальная полиция «титушками» мэра
• Базу олимпийского резерва в Святогорске, похоже, не построят. А вот в Славянске - может быть
• Сотрудники и студенты аграрного колледжа перекрыли дорогу в знак протеста
• На какую помощь от государства могут рассчитывать «дети войны»
• Славянцев приглашают посетить Киевскую область
• «Арт-улица» стала началом череды городских фестивалей
• Борьба с рекламой наркотиков набирает обороты
• Полный комплект наград славянских «вольников»
• Пять медалей спортсменов БК «Триада» на турнире по кикбоксингу
• «Форум-Авто» - «Славянск»: дважды впереди, но поражение в итоге
• Михаил Петров - чемпион Украины по самбо
• Славянская спортсменка Яна Киптенко выиграла Всеукраинский пробег в Мариуполе
• С четвертой попытки: сборная Украины пробилась в 1/4 финала чемпионата мира по футболу
30 мая 2019
• На выходные славянцев ожидает насыщенная культурная программа
• Сквер на ул. Батюка не пострадает из-за МАФов
• Славянск вернул ЕС деньги за общежития. И остался должен
• В центре Славянска появится еще одна рекреационная площадка
• Для УСЗН уже купили машину, ЦПАУ пока ожидает
• Мэр против торговли на Льва Толстого
• На ул. Свободы - новые зеленые зоны, а на Батюка пока нет
— 30 мая 2019 —
По официальным данным, более 70% территории Славянска расположено в зоне подтопления. Поэтому даже незначительные осадки делают отдельные участки города труднопроходимыми.
— 23 мая 2019 —
Самым зрелищным событием последних дней стал для Славянска Парад вышиванок, в котором приняли участие более 500 горожан.
— 16 мая 2019 —
Пронзительно светлый и нежный праздник - День матери, которые весь мир отмечает во второе воскресенье мая, в этом году пришелся на 12 число. В Украине он только набирает популярность. Но у этого праздника, как ни у какого другого, есть все шансы стать всенародно любимым.
— 8 мая 2019 —
Бюджетное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Славянска, к сожалению для многих пассажиров, мало затрагивает такие объекты как остановочные пункты. Практика последних лет показывает, что в городе они, в основном, строятся за средства внешних и внутренних инвесторов, в рамках общественных инициатив или предвыборных кампаний
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6 июня 2019
• Что обещают славянцам по воде
• «Славянск» готовится к выполнению боевых задач
• Кто займется общежитием на Батюка, 8А
• Не прошло и трех лет: у Славянска появился новый старый архитектор
• Директор водоканала увольняется
• Станет ли муниципальная полиция «титушками» мэра
• Базу олимпийского резерва в Святогорске, похоже, не построят. А вот в Славянске - может быть
• Сотрудники и студенты аграрного колледжа перекрыли дорогу в знак протеста
• На какую помощь от государства могут рассчитывать «дети войны»
• Славянцев приглашают посетить Киевскую область
• «Арт-улица» стала началом череды городских фестивалей
• Борьба с рекламой наркотиков набирает обороты
• Полный комплект наград славянских «вольников»
• Пять медалей спортсменов БК «Триада» на турнире по кикбоксингу
• «Форум-Авто» - «Славянск»: дважды впереди, но поражение в итоге
• Михаил Петров - чемпион Украины по самбо
• Славянская спортсменка Яна Киптенко выиграла Всеукраинский пробег в Мариуполе
• С четвертой попытки: сборная Украины пробилась в 1/4 финала чемпионата мира по футболу
30 мая 2019
• На выходные славянцев ожидает насыщенная культурная программа
• Сквер на ул. Батюка не пострадает из-за МАФов
• Славянск вернул ЕС деньги за общежития. И остался должен
• В центре Славянска появится еще одна рекреационная площадка
• Для УСЗН уже купили машину, ЦПАУ пока ожидает
• Мэр против торговли на Льва Толстого
• На ул. Свободы - новые зеленые зоны, а на Батюка пока нет
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Комментарии к статье «Семейный фестиваль»
В воскресенье, 2 июня, бульвар Пушкина снова заполнился празднующей публикой. Как и год назад, здесь проходил «Фестиваль семьи».