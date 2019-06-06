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Фотофакт

Семейный фестиваль

Семейный фестиваль
6 июня 2019 Просмотров: 153 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Праздник начался парадом семей, который стартовал с Соборной площади.
  • На бульваре Пушкина работали более 30 локаций, преимущественно детских.
  • Часть аудитории сгруппировалась у центральной площадки, где проходил концерт.
  • Для молодежи на фестивале проводились танцевальные флешмобы.
  • Большой популярностью пользовались тематические фотозоны.

В воскресенье, 2 июня, бульвар Пушкина снова заполнился празднующей публикой. Как и год назад, здесь проходил «Фестиваль семьи».

Рубрика "Фотофакт" иллюстрирует лишь несколько фрагментов этого события.

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Комментарии к статье «Семейный фестиваль»

В воскресенье, 2 июня, бульвар Пушкина снова заполнился празднующей публикой. Как и год назад, здесь проходил «Фестиваль семьи».

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