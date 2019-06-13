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Фотофакт

Атавизмы коммунизма

Атавизмы коммунизма
13 июня 2019 Просмотров: 105 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • К недавно демонтированным можно отнести барельеф на здании аграрного колледжа, содержавший советскую символику.
  • На бульваре Героев Крут с памятного знака убрали табличку с именем коммуниста Пасова.
  • Однако на здании НИИВН остался пресловутый ленинский лозунг, удаление которого требует больших затрат.
  • Технически проще избавиться от надписи «Слава КПСС» на перекрестке улиц Шевченко и Университетской. Тем не менее, это так и не сделано.
  • Символы тоталитарного режима продолжают жить и в менее публичных местах. На фото - ул. Шнурковская.

Процесс декоммунизации в Украине продолжается. Самым резонансным событием в этой сфере стал снос памятника Жукову в Харькове.

Как обстоят дела в Славянске, расскажет сегодняшний выпуск рубрики "Фотофакт".

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Комментарии к статье «Атавизмы коммунизма»

Процесс декоммунизации в Украине продолжается. Самым резонансным событием в этой сфере стал снос памятника Жукову в Харькове.

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