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Фотофакт

Освежающий объект

Освежающий объект
20 июня 2019 Просмотров: 26 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Декоративные мини-фонтаны стали появляться возле частных заведений питания. Один из них возник недавно на пересечении улиц Шевченко и Банковской.
  • В скором времени Вадим Лях обещает построить диковинный фонтан на месте клумбы в начале ул. Свободы.
  • Пока реконструкция Соборной площади откладывается, городу приходится довольствоваться старым фонтаном.
  • Вечерами, впрочем, он выглядит достаточно зрелищно. Хотя сравнивать его с нынешним центральным фонтаном Краматорска, конечно, не стоит.
  • Долгие десятилетия украшением парка Славкурорта был фонтан «Иван-царевич и жар-птица». В последнее время объект, увы, не работает.

Среди раскаленных зноем улиц невольную симпатию горожан вызывают фонтаны.

Этим объектам мы посвятили сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт».

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Комментарии к статье «Освежающий объект»

Среди раскаленных зноем улиц невольную симпатию горожан вызывают фонтаны.

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13 июня 2019

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