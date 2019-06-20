Освежающий объект

|20 июня 2019
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Среди раскаленных зноем улиц невольную симпатию горожан вызывают фонтаны.
Этим объектам мы посвятили сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт».
20 июня 2019
• Славянск могут присоединить к новому Краматорскому району
• В Славянскую ОТГ могут войти Андреевка, Мирное и Былбасовка
• Время движения общественного транспорта в Славянске не продлят. Скорее, наоборот
• Как в сквере «Мечта» День отца отмечали
• Волны-убийцы из хаоса - не миф
• Нокаут от Далакяна и рассечение Усманова
• Дебютные чемпионские титулы «Сент-Луис Блюз» и «Торонто Рэпторс»
• Эден Азар подписал контракт с мадридским «Реалом»
• Луиш Каштру возглавил «Шахтер»
• Сборная Украины – чемпион мира по футболу среди молодежных команд
14 июня 2019
• Достижения славянских спортсменов на соревнованиях по рукопашному бою и самбо
• «КДЮСШ-Славхдеб» - победитель юношеского турнира памяти Юрия Скиданова
• Кирилл Киян выиграл турнир по дзюдо «Европа»
• Загородная мечта: как выбрать дом в Запорожье
• Сборная Украины вышла в финал молодежного чемпионата мира
• Как выбрать мебель для офиса
• Итоги сезона: доминирование «Шахтера» и тренерские рокировки
• ФК «Славянск» выиграл у «Авангарда» и потерял очки с ДВУОР из Бахмута
• Максимальный результат сборной Украины во Львове
• Славянский боксер Александр Космина побеждает на турнире в Покровске
13 июня 2019
• Славянский аграрный колледж VS луганский нацуниверситет: уживутся ли в городе два учебных заведения
• Ситуацию с водой на Артема постараются решить за 2 недели
• Славянску дадут полмиллиарда на ремонт психиатрической больницы
• Как депутаты перераспределили средства городского бюджета
• Из-за жары в Славянске ограничат движение транспорта
• Качественная офисная мебель в Киеве
— 13 июня 2019 —
Процесс декоммунизации в Украине продолжается. Самым резонансным событием в этой сфере стал снос памятника Жукову в Харькове.
— 6 июня 2019 —
В воскресенье, 2 июня, бульвар Пушкина снова заполнился празднующей публикой. Как и год назад, здесь проходил «Фестиваль семьи».
— 30 мая 2019 —
По официальным данным, более 70% территории Славянска расположено в зоне подтопления. Поэтому даже незначительные осадки делают отдельные участки города труднопроходимыми.
— 23 мая 2019 —
Самым зрелищным событием последних дней стал для Славянска Парад вышиванок, в котором приняли участие более 500 горожан.
Приветствую, гость! Вход
20 июня 2019
• Славянск могут присоединить к новому Краматорскому району
• В Славянскую ОТГ могут войти Андреевка, Мирное и Былбасовка
• Время движения общественного транспорта в Славянске не продлят. Скорее, наоборот
• Как в сквере «Мечта» День отца отмечали
• Волны-убийцы из хаоса - не миф
• Нокаут от Далакяна и рассечение Усманова
• Дебютные чемпионские титулы «Сент-Луис Блюз» и «Торонто Рэпторс»
• Эден Азар подписал контракт с мадридским «Реалом»
• Луиш Каштру возглавил «Шахтер»
• Сборная Украины – чемпион мира по футболу среди молодежных команд
14 июня 2019
• Достижения славянских спортсменов на соревнованиях по рукопашному бою и самбо
• «КДЮСШ-Славхдеб» - победитель юношеского турнира памяти Юрия Скиданова
• Кирилл Киян выиграл турнир по дзюдо «Европа»
• Загородная мечта: как выбрать дом в Запорожье
• Сборная Украины вышла в финал молодежного чемпионата мира
• Как выбрать мебель для офиса
• Итоги сезона: доминирование «Шахтера» и тренерские рокировки
• ФК «Славянск» выиграл у «Авангарда» и потерял очки с ДВУОР из Бахмута
• Максимальный результат сборной Украины во Львове
• Славянский боксер Александр Космина побеждает на турнире в Покровске
13 июня 2019
• Славянский аграрный колледж VS луганский нацуниверситет: уживутся ли в городе два учебных заведения
• Ситуацию с водой на Артема постараются решить за 2 недели
• Славянску дадут полмиллиарда на ремонт психиатрической больницы
• Как депутаты перераспределили средства городского бюджета
• Из-за жары в Славянске ограничат движение транспорта
• Качественная офисная мебель в Киеве
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Среди раскаленных зноем улиц невольную симпатию горожан вызывают фонтаны.