 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

Славянск - это Украина

Славянск - это Украина
11 июля 2019 Просмотров: 58 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Открыла общегородскую программу состоявшаяся в центральной библиотеке презентация новых изданий о российско-украинской войне.
  • Утро 5 июля началось в Славянске торжественным митингом, в котором участвовали чиновники, общественность и представители силовых структур.
  • После митинга в здании горисполкома открыли памятный стенд с фотографиями погибших в продолжающейся войне славянцев.
  • На протяжении всего дня на Соборной площади работала тематическая инсталляция, подготовленная волонтерами гуманитарной миссии «Черный тюльпан».
  • Завершающим фрагментом празднования стало выступление военного оркестра и концерт приглашенных артистов.

С 2016 года  5 июля - День освобождения северных городов Донецкой области от российских бандформирований - отмечается на государственном уровне.

Сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт» посвящен мероприятиям, которые проходили в Славянске в честь этой памятной даты.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

11 июля 2019

Славянск - это Украина

Кто в Славянске недоплачивает земельный налог

Детский сад «Буратино» начинает прием детей и персонала

Амбулатории на Банковской облагородят снаружи, но не внутри

На Привокзальной площади появится новая зеленая зона

На благоустройство Славянска из городского бюджета собираются потратить 104,5 млн грн

В Славянске придется формировать новую окружную избирательную комиссию

Власти Славянска готовят обращение в Минобразования по аграрному колледжу

Инициатива снизу: улицу Изюмскую собираются оборудовать ливнеприемниками

Троллейбусы для Славянска хотят приобрести в лизинг

6 июля 2019

Яна Киптенко стала серебряным призером «Ночного полумарафона»

Награды славянских «вольников» на турнире в Киеве и достижения украинцев в Кракове

Волевая победа ФК «Славянск» и Кубок «Сапфира»

Сборная Украины стала бронзовым призером командного зачета Европейских игр

5 июля 2019

Наивысшая цена

4 июля 2019

Пятый губернатор и второй Павел: кто он и чего от него ждать

В Сидорово ликвидировали школу

Жители многоэтажек на Машмете могут встретить отопительный сезон без отопления

Работы в «Шелковичном» теперь обещают завершить осенью

День молодежи по-славянски: велосипедисты, волонтеры и Mс PoZitiv

На озере Вейсовом официально открылся общественный пляж

27 июня 2019

Все на открытие пляжа

В Славянске 7 претендентов на медали не подтвердили свои знания

Что делать, если в подъезде змея

Как выглядит сегодня бывшая городская свалка

Кто хочет пройти в парламент от 47 округа

В Славянске - новый начальник полиции

Не запрещать, а создавать условия: сельсоветам советуют строить пляжи

Выводы аналитиков: местная власть Славянска стала более открытой

26 июня 2019

Сборная Украины с 22 наградами занимает 5-е место на Европейских играх

«Шахтер» отправился на сбор в Германию

Также в разделе

Наивысшая цена

— 5 июля 2019 —

В канун 5-й годовщины освобождения Славянска от бандформирований «ДНР» редакция «ТВ плюс» посвятила рубрику «Фотофакт» нашим землякам, погибшим в российско-украинской войне.

Читать далее ⇒

Освежающий объект

— 20 июня 2019 —

Среди раскаленных зноем улиц невольную симпатию горожан вызывают фонтаны.

Читать далее ⇒

Атавизмы коммунизма

— 13 июня 2019 —

Процесс декоммунизации в Украине продолжается. Самым резонансным событием в этой сфере стал снос памятника Жукову в Харькове.

Читать далее ⇒

Семейный фестиваль

— 6 июня 2019 —

В воскресенье, 2 июня, бульвар Пушкина снова заполнился празднующей публикой. Как и год назад, здесь проходил «Фестиваль семьи».

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Славянск - это Украина»

С 2016 года  5 июля - День освобождения северных городов Донецкой области от российских бандформирований - отмечается на государственном уровне.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Детский сад «Буратино» начинает прием детей и персонала

Амбулатории на Банковской облагородят снаружи, но не внутри

На Привокзальной площади появится новая зеленая зона

Все материалы рубрики ⇒

Общество

В Славянске придется формировать новую окружную избирательную комиссию

Пятый губернатор и второй Павел: кто он и чего от него ждать

В Сидорово ликвидировали школу

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Славянский аграрный колледж VS луганский нацуниверситет: уживутся ли в городе два учебных заведения

В Северском Донце утонул житель Славянска

На окраине Славянска «Toyota» врезалась в грузовик

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Кто в Славянске недоплачивает земельный налог

На благоустройство Славянска из городского бюджета собираются потратить 104,5 млн грн

Троллейбусы для Славянска хотят приобрести в лизинг

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Волны-убийцы из хаоса - не миф

Альфред Хичкок - отец триллера и саспенса

Как украсть миллион

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Яна Киптенко стала серебряным призером «Ночного полумарафона»

Награды славянских «вольников» на турнире в Киеве и достижения украинцев в Кракове

Волевая победа ФК «Славянск» и Кубок «Сапфира»

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

11 июля 2019

Славянск - это Украина

Кто в Славянске недоплачивает земельный налог

Детский сад «Буратино» начинает прием детей и персонала

Амбулатории на Банковской облагородят снаружи, но не внутри

На Привокзальной площади появится новая зеленая зона

На благоустройство Славянска из городского бюджета собираются потратить 104,5 млн грн

В Славянске придется формировать новую окружную избирательную комиссию

Власти Славянска готовят обращение в Минобразования по аграрному колледжу

Инициатива снизу: улицу Изюмскую собираются оборудовать ливнеприемниками

Троллейбусы для Славянска хотят приобрести в лизинг

6 июля 2019

Яна Киптенко стала серебряным призером «Ночного полумарафона»

Награды славянских «вольников» на турнире в Киеве и достижения украинцев в Кракове

Волевая победа ФК «Славянск» и Кубок «Сапфира»

Сборная Украины стала бронзовым призером командного зачета Европейских игр

5 июля 2019

Наивысшая цена

4 июля 2019

Пятый губернатор и второй Павел: кто он и чего от него ждать

В Сидорово ликвидировали школу

Жители многоэтажек на Машмете могут встретить отопительный сезон без отопления

Работы в «Шелковичном» теперь обещают завершить осенью

День молодежи по-славянски: велосипедисты, волонтеры и Mс PoZitiv

На озере Вейсовом официально открылся общественный пляж

27 июня 2019

Все на открытие пляжа

В Славянске 7 претендентов на медали не подтвердили свои знания

Что делать, если в подъезде змея

Как выглядит сегодня бывшая городская свалка

Кто хочет пройти в парламент от 47 округа

В Славянске - новый начальник полиции

Не запрещать, а создавать условия: сельсоветам советуют строить пляжи

Выводы аналитиков: местная власть Славянска стала более открытой

26 июня 2019

Сборная Украины с 22 наградами занимает 5-е место на Европейских играх

«Шахтер» отправился на сбор в Германию

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top