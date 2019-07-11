Славянск - это Украина

|11 июля 2019
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С 2016 года 5 июля - День освобождения северных городов Донецкой области от российских бандформирований - отмечается на государственном уровне.
Сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт» посвящен мероприятиям, которые проходили в Славянске в честь этой памятной даты.
11 июля 2019
• Кто в Славянске недоплачивает земельный налог
• Детский сад «Буратино» начинает прием детей и персонала
• Амбулатории на Банковской облагородят снаружи, но не внутри
• На Привокзальной площади появится новая зеленая зона
• На благоустройство Славянска из городского бюджета собираются потратить 104,5 млн грн
• В Славянске придется формировать новую окружную избирательную комиссию
• Власти Славянска готовят обращение в Минобразования по аграрному колледжу
• Инициатива снизу: улицу Изюмскую собираются оборудовать ливнеприемниками
• Троллейбусы для Славянска хотят приобрести в лизинг
6 июля 2019
• Яна Киптенко стала серебряным призером «Ночного полумарафона»
• Награды славянских «вольников» на турнире в Киеве и достижения украинцев в Кракове
• Волевая победа ФК «Славянск» и Кубок «Сапфира»
• Сборная Украины стала бронзовым призером командного зачета Европейских игр
5 июля 2019
4 июля 2019
• Пятый губернатор и второй Павел: кто он и чего от него ждать
• В Сидорово ликвидировали школу
• Жители многоэтажек на Машмете могут встретить отопительный сезон без отопления
• Работы в «Шелковичном» теперь обещают завершить осенью
• День молодежи по-славянски: велосипедисты, волонтеры и Mс PoZitiv
• На озере Вейсовом официально открылся общественный пляж
27 июня 2019
• В Славянске 7 претендентов на медали не подтвердили свои знания
• Что делать, если в подъезде змея
• Как выглядит сегодня бывшая городская свалка
• Кто хочет пройти в парламент от 47 округа
• В Славянске - новый начальник полиции
• Не запрещать, а создавать условия: сельсоветам советуют строить пляжи
• Выводы аналитиков: местная власть Славянска стала более открытой
26 июня 2019
• Сборная Украины с 22 наградами занимает 5-е место на Европейских играх
— 5 июля 2019 —
В канун 5-й годовщины освобождения Славянска от бандформирований «ДНР» редакция «ТВ плюс» посвятила рубрику «Фотофакт» нашим землякам, погибшим в российско-украинской войне.
— 20 июня 2019 —
Среди раскаленных зноем улиц невольную симпатию горожан вызывают фонтаны.
— 13 июня 2019 —
Процесс декоммунизации в Украине продолжается. Самым резонансным событием в этой сфере стал снос памятника Жукову в Харькове.
— 6 июня 2019 —
В воскресенье, 2 июня, бульвар Пушкина снова заполнился празднующей публикой. Как и год назад, здесь проходил «Фестиваль семьи».
Приветствую, гость! Вход
11 июля 2019
• Кто в Славянске недоплачивает земельный налог
• Детский сад «Буратино» начинает прием детей и персонала
• Амбулатории на Банковской облагородят снаружи, но не внутри
• На Привокзальной площади появится новая зеленая зона
• На благоустройство Славянска из городского бюджета собираются потратить 104,5 млн грн
• В Славянске придется формировать новую окружную избирательную комиссию
• Власти Славянска готовят обращение в Минобразования по аграрному колледжу
• Инициатива снизу: улицу Изюмскую собираются оборудовать ливнеприемниками
• Троллейбусы для Славянска хотят приобрести в лизинг
6 июля 2019
• Яна Киптенко стала серебряным призером «Ночного полумарафона»
• Награды славянских «вольников» на турнире в Киеве и достижения украинцев в Кракове
• Волевая победа ФК «Славянск» и Кубок «Сапфира»
• Сборная Украины стала бронзовым призером командного зачета Европейских игр
5 июля 2019
4 июля 2019
• Пятый губернатор и второй Павел: кто он и чего от него ждать
• В Сидорово ликвидировали школу
• Жители многоэтажек на Машмете могут встретить отопительный сезон без отопления
• Работы в «Шелковичном» теперь обещают завершить осенью
• День молодежи по-славянски: велосипедисты, волонтеры и Mс PoZitiv
• На озере Вейсовом официально открылся общественный пляж
27 июня 2019
• В Славянске 7 претендентов на медали не подтвердили свои знания
• Что делать, если в подъезде змея
• Как выглядит сегодня бывшая городская свалка
• Кто хочет пройти в парламент от 47 округа
• В Славянске - новый начальник полиции
• Не запрещать, а создавать условия: сельсоветам советуют строить пляжи
• Выводы аналитиков: местная власть Славянска стала более открытой
26 июня 2019
• Сборная Украины с 22 наградами занимает 5-е место на Европейских играх
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Комментарии к статье «Славянск - это Украина»
С 2016 года 5 июля - День освобождения северных городов Донецкой области от российских бандформирований - отмечается на государственном уровне.