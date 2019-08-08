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Фотофакт

Зацепило циклоном

Зацепило циклоном
8 августа 2019 Просмотров: 42 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Из-за обилия осадков многие улицы и тротуары затопило водой.
  • Самой масштабной аварией стало проседание коллектора у 9-этажного дома на ул. Свободы, 31.
  • Порывы ветра поломали много веток и даже повалили несколько деревьев.
  • Повреждения электросетей привели к отключению нескольких светофоров.
  • А жителям отдельных улиц пришлось коротать вечер по старинке, при свечах.

Воскресенье, 4 августа, аварийные службы города провели в режиме повышенной готовности. Обещанный синоптиками ураган Славянска, к счастью, коснулся только краем. Хотя без повреждений не обошлось.

Об этом и рассказывает сегодняшний выпуск рубрики "Фотофакт".

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Комментарии к статье «Зацепило циклоном»

Воскресенье, 4 августа, аварийные службы города провели в режиме повышенной готовности. Обещанный синоптиками ураган Славянска, к счастью, коснулся только краем. Хотя без повреждений не обошлось.

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