Зацепило циклоном

|8 августа 2019
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Воскресенье, 4 августа, аварийные службы города провели в режиме повышенной готовности. Обещанный синоптиками ураган Славянска, к счастью, коснулся только краем. Хотя без повреждений не обошлось.
Об этом и рассказывает сегодняшний выпуск рубрики "Фотофакт".
8 августа 2019
• Люди, свет и трубы: переговоры с ДП СКРЦ «Славянский курорт» окончательно зашли в тупик
• Активных горожан приглашают на субботник
• Владимир Кравченко - новый командующий ООС
• Герою Украины Виктору Смирнову купят квартиру в Славянске
• Определен подрядчик по проекту реконструкции общежития на ул. Кольцевой, 2а
• Депутаты снова решали, что делать с 1-м хирургическим отделением
• Будут ли славянские школьники есть минестроне вместо манки
• Победитель конкурса на лучший логотип Славянска получит 10 тысяч гривен
• Как это - быть леворуким в мире, созданном для правшей
• Когда с уверенностью можно сказать: я левша
• Откровения мамы: каждый имеет право быть левым
• «Криминальный квартет», охотившийся за валютчиками ждет суда
• В Краматорске на взятке погорел замчанальника управления образования
• Задержан разбойник, срывавший с женщин ювелирные украшения
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• Седьмой английский трофей и «горчичник» Хосепа Гвардиолы
• Минимальный перевес «Брюгге» и киевский шанс для «Динамо»
• Славянские дзюдоисты покорили Луцк
• Злата Дячук завоевала две медали на чемпионате Украины по пауэрлифтингу
• Георгий Пишняк и Иван Ашла стали победителями Европейских игр мастеров
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• Ставки в букмекерской конторе «Горилла»
1 августа 2019
• Потребители коммунальных услуг не могут разобраться в платежках
• Увиденное в 1-м хирургическом отделении шокировало депутатов
• Когда откроется амбулатория на Артема
• Первая после выборов сессия Славянского горсовета прошла без эксцессов
• Троллейбусный маршрут до Семеновки все же восстановят
• Обслуживать зеленые зоны будет частный предприниматель
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С 2016 года 5 июля - День освобождения северных городов Донецкой области от российских бандформирований - отмечается на государственном уровне.
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Среди раскаленных зноем улиц невольную симпатию горожан вызывают фонтаны.
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8 августа 2019
• Люди, свет и трубы: переговоры с ДП СКРЦ «Славянский курорт» окончательно зашли в тупик
• Активных горожан приглашают на субботник
• Владимир Кравченко - новый командующий ООС
• Герою Украины Виктору Смирнову купят квартиру в Славянске
• Определен подрядчик по проекту реконструкции общежития на ул. Кольцевой, 2а
• Депутаты снова решали, что делать с 1-м хирургическим отделением
• Будут ли славянские школьники есть минестроне вместо манки
• Победитель конкурса на лучший логотип Славянска получит 10 тысяч гривен
• Как это - быть леворуким в мире, созданном для правшей
• Когда с уверенностью можно сказать: я левша
• Откровения мамы: каждый имеет право быть левым
• «Криминальный квартет», охотившийся за валютчиками ждет суда
• В Краматорске на взятке погорел замчанальника управления образования
• Задержан разбойник, срывавший с женщин ювелирные украшения
7 августа 2019
• Седьмой английский трофей и «горчичник» Хосепа Гвардиолы
• Минимальный перевес «Брюгге» и киевский шанс для «Динамо»
• Славянские дзюдоисты покорили Луцк
• Злата Дячук завоевала две медали на чемпионате Украины по пауэрлифтингу
• Георгий Пишняк и Иван Ашла стали победителями Европейских игр мастеров
5 августа 2019
• Ставки в букмекерской конторе «Горилла»
1 августа 2019
• Потребители коммунальных услуг не могут разобраться в платежках
• Увиденное в 1-м хирургическом отделении шокировало депутатов
• Когда откроется амбулатория на Артема
• Первая после выборов сессия Славянского горсовета прошла без эксцессов
• Троллейбусный маршрут до Семеновки все же восстановят
• Обслуживать зеленые зоны будет частный предприниматель
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Комментарии к статье «Зацепило циклоном»
Воскресенье, 4 августа, аварийные службы города провели в режиме повышенной готовности. Обещанный синоптиками ураган Славянска, к счастью, коснулся только краем. Хотя без повреждений не обошлось.