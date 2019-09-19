Результаты борьбы

|19 сентября 2019
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Еще в начале августа социальные сети наполнились жалобами горожан на обилие амброзии. В ответ на это официальный сайт горсовета начал публиковать отчеты о борьбе с растением-аллергеном.
Сейчас, когда период цветения амброзии подходит к концу, мы попытались оценить результативность мер, предпринятых в направлении ее искоренения. Итоги журналистского рейда составляют сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт».
19 сентября 2019
• Уже не секретарь: депутаты тайным голосованием лишили Жана Кима должности
• Нормальная работа ландшафтного парка невозможна без решения проблемы Славкурорта
• В Славянске появится консульство Латвии
• Славянцам предлагают выбрать лучшего учителя и воспитателя
• Славянцы должны увидеть выставку «На изломе»
• Губернатор надеется, что реконструкция «Шелковичного» завершится к концу года
• Ремонт хирургии поставили на паузу, а у моста шансы есть
• Уходим от «Воды Донбасса». Но медленно
• На ремонт санузлов в 1-й хирургии горздрав просит 300 тысяч гривен
• Машмету обещают модульную котельную к отопительному сезону
• В роддоме отремонтируют один этаж и присоединят к клинической больнице
• Амбулаторию для взрослых на Артема откроют еще в этом году
• Святогорские депутаты разрешили строительство спортивной базы олимпийского резерва
• Их осталось 70: в Славянске заканчиваются мусорные контейнеры
• Три добровольческих батальона сдали полиции оружие и боеприпасы
• В славянском общежитии люди с мая живут без электричества
• Виновников ДТП со смертельным исходом нашли через сутки
• «Кто такой этот Джексон Поллок?»: случаи, когда люди нашли шедевры среди мусора
18 сентября 2019
• Триумф Испании и провал США на мировом чемпионате в Китае
• «Славянск» уступил «Прометею»
• Кубок области по боевому самбо
• 8 медалей славянских пловцов
• Жан Беленюк – двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе
12 сентября 2019
• Славянску вновь сократили подачу воды
• Кабанчик от мэра и реконструкция - чем запомнится День города-2019
• «Живая улица» - символ малой родины
— 12 сентября 2019 —
День города, который Славянск отметил 7 сентября, получился настолько масштабным, что просто не поместился в формат газетной полосы.
— 5 сентября 2019 —
Текущий выпуск рубрики «Фотофакт» мы посвятили родному городу, празднующему свою 374-ю годовщину. В этом номере собрана пятерка объектов, которые делают Славянск узнаваемым. Вполне вероятно, что читатели отобрали бы для этого другие локации, ведь у каждого горожанина есть свои любимые места.
— 15 августа 2019 —
В Славянске с 12 по 15 августа работала ежегодная ярмарка меда, которую организовывает общество пчеловодов Славянска и Краматорска. В этом году в ней приняли участие 9 предпринимателей и несколько тысяч отведавших меда и сделавших покупки горожан.
— 8 августа 2019 —
Воскресенье, 4 августа, аварийные службы города провели в режиме повышенной готовности. Обещанный синоптиками ураган Славянска, к счастью, коснулся только краем. Хотя без повреждений не обошлось.
Приветствую, гость! Вход
19 сентября 2019
• Уже не секретарь: депутаты тайным голосованием лишили Жана Кима должности
• Нормальная работа ландшафтного парка невозможна без решения проблемы Славкурорта
• В Славянске появится консульство Латвии
• Славянцам предлагают выбрать лучшего учителя и воспитателя
• Славянцы должны увидеть выставку «На изломе»
• Губернатор надеется, что реконструкция «Шелковичного» завершится к концу года
• Ремонт хирургии поставили на паузу, а у моста шансы есть
• Уходим от «Воды Донбасса». Но медленно
• На ремонт санузлов в 1-й хирургии горздрав просит 300 тысяч гривен
• Машмету обещают модульную котельную к отопительному сезону
• В роддоме отремонтируют один этаж и присоединят к клинической больнице
• Амбулаторию для взрослых на Артема откроют еще в этом году
• Святогорские депутаты разрешили строительство спортивной базы олимпийского резерва
• Их осталось 70: в Славянске заканчиваются мусорные контейнеры
• Три добровольческих батальона сдали полиции оружие и боеприпасы
• В славянском общежитии люди с мая живут без электричества
• Виновников ДТП со смертельным исходом нашли через сутки
• «Кто такой этот Джексон Поллок?»: случаи, когда люди нашли шедевры среди мусора
18 сентября 2019
• Триумф Испании и провал США на мировом чемпионате в Китае
• «Славянск» уступил «Прометею»
• Кубок области по боевому самбо
• 8 медалей славянских пловцов
• Жан Беленюк – двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе
12 сентября 2019
• Славянску вновь сократили подачу воды
• Кабанчик от мэра и реконструкция - чем запомнится День города-2019
• «Живая улица» - символ малой родины
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Комментарии к статье «Результаты борьбы»
Еще в начале августа социальные сети наполнились жалобами горожан на обилие амброзии. В ответ на это официальный сайт горсовета начал публиковать отчеты о борьбе с растением-аллергеном.