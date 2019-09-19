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Фотофакт

Результаты борьбы

Результаты борьбы
19 сентября 2019 Просмотров: 51 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Заросли амброзии продолжают расти на обочинах многих автодорог. На фото – пер. Светлодарский.
  • Во дворе «дома Александрова» аллерген спокойно произрастает на заброшенной цветочной клумбе.
  • Благоприятные для сорняков зоны представляют собой межевые участки разных учреждений. На фото – заросли между школой искусств и зданием, где размещается банк «Аваль».
  • Часть пустыря на ул. Учительской очистили под строительство храма, остальной территорией заниматься по-прежнему некому.
  • Для объективности надо сказать, что на отдельных участках покос травы все же выполняется.

Еще в начале августа социальные сети наполнились жалобами горожан на обилие амброзии. В ответ на это официальный сайт горсовета начал публиковать отчеты о борьбе с растением-аллергеном.

Сейчас, когда период цветения амброзии подходит к концу, мы попытались оценить результативность мер, предпринятых в направлении ее искоренения. Итоги журналистского рейда составляют сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт».

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Комментарии к статье «Результаты борьбы»

Еще в начале августа социальные сети наполнились жалобами горожан на обилие амброзии. В ответ на это официальный сайт горсовета начал публиковать отчеты о борьбе с растением-аллергеном.

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