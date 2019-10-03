Осенний триатлон

|3 октября 2019
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Самым зрелищным событием прошедшей недели стали состоявшиеся 28 сентября соревнования по триатлону.
Ярким фрагментам этого мероприятия мы посвятили текущий выпуск рубрики «Фотофакт».
3 октября 2019
• Международные соревнования по триатлону собрали в Славянске более 150 спортсменов
• Депутаты не смогли преодолеть вето городского головы по отставке Жана Кима
• Слушания по тарифам на проезд в троллейбусах прошли без общественности
• Успеть забрать свое: городская власть снова решала, что делать со Славкурортом
• Нагородили: нужны ли заборы славянским многоэтажкам
• Отопление на ул. Новый Быт обещают включить «как всем»
• Городу нужны ливневки, но денег нет
• Первый раз заходим в класс, или Чего боятся молодые педагоги
• Не все школы Славянска являются «финансово открытыми»
• В Славянске открылась новая платформа для социально активных горожан
• На охоте погиб 34-летний спасатель из Славянска
• ДТП унесло три жизни, включая детскую
• За неделю - два «минирования»
• Сигнал о минировании админзданий в Славянске и Краматорске квалифицирован как теракт
• Мужчину убили топором и ломом
26 сентября 2019
• В четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу Украина на тай-брейке уступила Сербии
• Марафонский забег в Краматорске: рекордное количество участников и победа Яны Киптенко
• Шестая награда ФИФА для Месси
• Волевая победа «Сапфира» в Славянске
• Открытый областной турнир по дзюдо в Сумах
• Кубок Донецкой области по кикбоксингу
• С 1 октября за воду придется платить больше
• А учиться они все равно не будут: осенние каникулы начнутся с 15 октября
• Для субсидии «живыми деньгами» понадобится заявление в УСЗН
• К началу отопительного сезона Славянск готов. Но есть нюансы
• Кому из мамочек достанется компенсация за «бэби-бокс»
• Снова секретарь: Вадим Лях ветировал отставку Жана Кима
• Отопительный сезон на Машмете под угрозой срыва
• Горячая сессия: депутаты «зарубили» строительство фонтана, но оставили деньги на кладбища
— 19 сентября 2019 —
Еще в начале августа социальные сети наполнились жалобами горожан на обилие амброзии. В ответ на это официальный сайт горсовета начал публиковать отчеты о борьбе с растением-аллергеном.
— 12 сентября 2019 —
День города, который Славянск отметил 7 сентября, получился настолько масштабным, что просто не поместился в формат газетной полосы.
— 5 сентября 2019 —
Текущий выпуск рубрики «Фотофакт» мы посвятили родному городу, празднующему свою 374-ю годовщину. В этом номере собрана пятерка объектов, которые делают Славянск узнаваемым. Вполне вероятно, что читатели отобрали бы для этого другие локации, ведь у каждого горожанина есть свои любимые места.
— 15 августа 2019 —
В Славянске с 12 по 15 августа работала ежегодная ярмарка меда, которую организовывает общество пчеловодов Славянска и Краматорска. В этом году в ней приняли участие 9 предпринимателей и несколько тысяч отведавших меда и сделавших покупки горожан.
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3 октября 2019
• Международные соревнования по триатлону собрали в Славянске более 150 спортсменов
• Депутаты не смогли преодолеть вето городского головы по отставке Жана Кима
• Слушания по тарифам на проезд в троллейбусах прошли без общественности
• Успеть забрать свое: городская власть снова решала, что делать со Славкурортом
• Нагородили: нужны ли заборы славянским многоэтажкам
• Отопление на ул. Новый Быт обещают включить «как всем»
• Городу нужны ливневки, но денег нет
• Первый раз заходим в класс, или Чего боятся молодые педагоги
• Не все школы Славянска являются «финансово открытыми»
• В Славянске открылась новая платформа для социально активных горожан
• На охоте погиб 34-летний спасатель из Славянска
• ДТП унесло три жизни, включая детскую
• За неделю - два «минирования»
• Сигнал о минировании админзданий в Славянске и Краматорске квалифицирован как теракт
• Мужчину убили топором и ломом
26 сентября 2019
• В четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу Украина на тай-брейке уступила Сербии
• Марафонский забег в Краматорске: рекордное количество участников и победа Яны Киптенко
• Шестая награда ФИФА для Месси
• Волевая победа «Сапфира» в Славянске
• Открытый областной турнир по дзюдо в Сумах
• Кубок Донецкой области по кикбоксингу
• С 1 октября за воду придется платить больше
• А учиться они все равно не будут: осенние каникулы начнутся с 15 октября
• Для субсидии «живыми деньгами» понадобится заявление в УСЗН
• К началу отопительного сезона Славянск готов. Но есть нюансы
• Кому из мамочек достанется компенсация за «бэби-бокс»
• Снова секретарь: Вадим Лях ветировал отставку Жана Кима
• Отопительный сезон на Машмете под угрозой срыва
• Горячая сессия: депутаты «зарубили» строительство фонтана, но оставили деньги на кладбища
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Самым зрелищным событием прошедшей недели стали состоявшиеся 28 сентября соревнования по триатлону.