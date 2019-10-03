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Фотофакт

Осенний триатлон

Осенний триатлон
3 октября 2019 Просмотров: 6 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Первый забег стартовал с Соборной площади в 10:00. Километровая дистанция пролегала по улицам Центральная, Васильевская и Университетская.
  • В северной части площади располагалась транзитная зона, где участники соревнований пересаживались на велосипеды.
  • Для велосипедного отрезка дистанции была выделена улица Банковская.
  • Пересекая финишную черту, спортсмены сразу получали символическую медаль участника турнира (на фото – победитель взрослого забега Юлиан Демьянов).
  • Некоторые из спортсменов-любителей проходили дистанцию с государственным флагом Украины.

Самым зрелищным событием прошедшей недели стали состоявшиеся 28 сентября соревнования по триатлону. 

Ярким фрагментам этого мероприятия мы посвятили текущий выпуск рубрики «Фотофакт».

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Комментарии к статье «Осенний триатлон»

Самым зрелищным событием прошедшей недели стали состоявшиеся 28 сентября соревнования по триатлону. 

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