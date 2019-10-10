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Фотофакт

Хоть в чем-то стабильность

Хоть в чем-то стабильность
10 октября 2019 Просмотров: 19 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Классической альтернативой люку остается использованная покрышка. На фото - улица Почтовая.
  • Стандартна и судьба этих покрышек – через время они проваливаются в колодцы, как это произошло во дворе дома № 4 на ул. Светлодарской.
  • Иногда встречаются и вовсе нестандартные объекты. Один из них мы сфотографировали на въезде во двор дома №13 на ул. Бульварной.
  • Не поправила ситуацию и покупка городом пластиковых люков, которые оказались неспособны выдержать поезд автотранспорта. Один из примеров – люк на ул. Учительской.
  • Показательна ситуация на ул. Университетской, где совсем недавно сделали капитальный ремонт дороги. Не прошло и 2 недель, а люк на отремонтированном отрезке уже начал проваливаться.

Жизнь – понятие динамичное. Трансформируются городские ландшафты и интерьеры частных квартир. Меняются власти, цены, курсы валют и доходы населения, растут дети и стареют родители.

Эталоном стабильности на фоне этих процессов выглядят технологические колодцы коммунальных предприятий Славянска. Их состояние десятилетиями остается плачевным. Сегодняшним выпуском «Фотофакта» мы  реанимировали эту не новую, но вечно актуальную тему.

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Комментарии к статье «Хоть в чем-то стабильность»

Жизнь – понятие динамичное. Трансформируются городские ландшафты и интерьеры частных квартир. Меняются власти, цены, курсы валют и доходы населения, растут дети и стареют родители.

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