Хоть в чем-то стабильность

|10 октября 2019
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Жизнь – понятие динамичное. Трансформируются городские ландшафты и интерьеры частных квартир. Меняются власти, цены, курсы валют и доходы населения, растут дети и стареют родители.
Эталоном стабильности на фоне этих процессов выглядят технологические колодцы коммунальных предприятий Славянска. Их состояние десятилетиями остается плачевным. Сегодняшним выпуском «Фотофакта» мы реанимировали эту не новую, но вечно актуальную тему.
10 октября 2019
• Мэр Славянска сообщил большинству в горсовете, что сдаваться не собирается
• На Соборной площади протестовали против ползучей капитуляции
• Новый сессионный формат: 2 технических перерыва и голосование с 3-го раза
• Отопление обещают подать в срок
• В Славянске появится «совет сеньоров»
• В парке «Лесной» не будет коммерческой застройки
• Славянцы выбрали лучшего учителя и воспитателя
• Что будет с электричеством на Славкурорте после 15 октября
• Открытие областного диагностического центра затягивается
• Николаю Чечеткину вручили диплом Почетного гражданина города Славянска
• Скандальный МАФ на улице Шевченко все-таки снесли
• Дело в отношении славянского депутата передали в суд
• Государство не позволяет конкуренции в изготовлении алкоголя
• Приключения сэра Артура Конана Дойла
9 октября 2019
• Славянск спортивный: самбо, футбол, дзюдо, бокс, кикбоксинг
• Дебют Усика в хэвивейте: Спонга заменил Уизерспун
• Полный комплект славянских «вольников»
• Воспитанники клуба «Чигоринец» завоевали четыре медали
• Серебряные прыжки Ярославы Магучих и Марины Бех-Романчук
5 октября 2019
• «Золото» Украины и мемориал Полянцева
• Сербия – чемпион Европы по волейболу
• У спортсменов БК «Триада» полный комплект наград на чемпионате Европы по боевому самбо
3 октября 2019
• Международные соревнования по триатлону собрали в Славянске более 150 спортсменов
• Депутаты не смогли преодолеть вето городского головы по отставке Жана Кима
• Слушания по тарифам на проезд в троллейбусах прошли без общественности
• Успеть забрать свое: городская власть снова решала, что делать со Славкурортом
— 3 октября 2019 —
Самым зрелищным событием прошедшей недели стали состоявшиеся 28 сентября соревнования по триатлону.
— 19 сентября 2019 —
Еще в начале августа социальные сети наполнились жалобами горожан на обилие амброзии. В ответ на это официальный сайт горсовета начал публиковать отчеты о борьбе с растением-аллергеном.
— 12 сентября 2019 —
День города, который Славянск отметил 7 сентября, получился настолько масштабным, что просто не поместился в формат газетной полосы.
— 5 сентября 2019 —
Текущий выпуск рубрики «Фотофакт» мы посвятили родному городу, празднующему свою 374-ю годовщину. В этом номере собрана пятерка объектов, которые делают Славянск узнаваемым. Вполне вероятно, что читатели отобрали бы для этого другие локации, ведь у каждого горожанина есть свои любимые места.
Приветствую, гость! Вход
10 октября 2019
• Мэр Славянска сообщил большинству в горсовете, что сдаваться не собирается
• На Соборной площади протестовали против ползучей капитуляции
• Новый сессионный формат: 2 технических перерыва и голосование с 3-го раза
• Отопление обещают подать в срок
• В Славянске появится «совет сеньоров»
• В парке «Лесной» не будет коммерческой застройки
• Славянцы выбрали лучшего учителя и воспитателя
• Что будет с электричеством на Славкурорте после 15 октября
• Открытие областного диагностического центра затягивается
• Николаю Чечеткину вручили диплом Почетного гражданина города Славянска
• Скандальный МАФ на улице Шевченко все-таки снесли
• Дело в отношении славянского депутата передали в суд
• Государство не позволяет конкуренции в изготовлении алкоголя
• Приключения сэра Артура Конана Дойла
9 октября 2019
• Славянск спортивный: самбо, футбол, дзюдо, бокс, кикбоксинг
• Дебют Усика в хэвивейте: Спонга заменил Уизерспун
• Полный комплект славянских «вольников»
• Воспитанники клуба «Чигоринец» завоевали четыре медали
• Серебряные прыжки Ярославы Магучих и Марины Бех-Романчук
5 октября 2019
• «Золото» Украины и мемориал Полянцева
• Сербия – чемпион Европы по волейболу
• У спортсменов БК «Триада» полный комплект наград на чемпионате Европы по боевому самбо
3 октября 2019
• Международные соревнования по триатлону собрали в Славянске более 150 спортсменов
• Депутаты не смогли преодолеть вето городского головы по отставке Жана Кима
• Слушания по тарифам на проезд в троллейбусах прошли без общественности
• Успеть забрать свое: городская власть снова решала, что делать со Славкурортом
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Комментарии к статье «Хоть в чем-то стабильность»
Жизнь – понятие динамичное. Трансформируются городские ландшафты и интерьеры частных квартир. Меняются власти, цены, курсы валют и доходы населения, растут дети и стареют родители.