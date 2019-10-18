Обновления ландшафта

|18 октября 2019
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Сегодняшним выпуском рубрики "Фотофакт" мы частично подводим итог преобразованиям городской инфраструктуры и ландшафта. Вошедшие в подборку фрагменты различны по масштабу и имеют разное авторство.
Объединяет их то, что все они хоть немного, но делают Славянск комфортнее.
18 октября 2019
• Спешите увидеть «Осенний вернисаж»
17 октября 2019
• В Славянске стало на один детский садик больше
• На месте гибели вертолета Ми-8 установили мемориал
• Играем вместе: в сквере «Мечта» открылась инклюзивная детская площадка
• Начало отопительного сезона откладывается до холодов
• Депутаты определились с улицами для ямочного ремонта
• В Святогорске начались работы по строительству базы олимпийского резерва. Народ протестует
• Велоинфраструктура в Славянске: утопия или реальность
• В «Прозрачном офисе» готовы три этажа
• Цветочный рынок обещают открыть до конца года
• В «Сквере памяти» высадили тысячи тюльпанов
• Земли славянского учхоза вернули государству
• Славянским спасателям подарили кроссовер
• Пожар на Вокзальной закончился трагедией
• Рудольф Дизель. Уйти, чтобы вернуться
16 октября 2019
• Украина завоевала путевку в финальную часть Евро-2020
• Верняев и Радивилов вернулись из Штутгарта с «бронзой»
• Михаил Гончаров – серебряный призер чемпионата Украины по дзюдо
• ФК «Славянск» одержал победу на финише
• Чемпионат Украины по кикбоксингу
12 октября 2019
• Создание и техническое обслуживание сайтов: в чем преимущества хостинга
10 октября 2019
• Мэр Славянска сообщил большинству в горсовете, что сдаваться не собирается
• На Соборной площади протестовали против ползучей капитуляции
— 10 октября 2019 —
Жизнь – понятие динамичное. Трансформируются городские ландшафты и интерьеры частных квартир. Меняются власти, цены, курсы валют и доходы населения, растут дети и стареют родители.
— 3 октября 2019 —
Самым зрелищным событием прошедшей недели стали состоявшиеся 28 сентября соревнования по триатлону.
— 19 сентября 2019 —
Еще в начале августа социальные сети наполнились жалобами горожан на обилие амброзии. В ответ на это официальный сайт горсовета начал публиковать отчеты о борьбе с растением-аллергеном.
— 12 сентября 2019 —
День города, который Славянск отметил 7 сентября, получился настолько масштабным, что просто не поместился в формат газетной полосы.
Приветствую, гость! Вход
18 октября 2019
• Спешите увидеть «Осенний вернисаж»
17 октября 2019
• В Славянске стало на один детский садик больше
• На месте гибели вертолета Ми-8 установили мемориал
• Играем вместе: в сквере «Мечта» открылась инклюзивная детская площадка
• Начало отопительного сезона откладывается до холодов
• Депутаты определились с улицами для ямочного ремонта
• В Святогорске начались работы по строительству базы олимпийского резерва. Народ протестует
• Велоинфраструктура в Славянске: утопия или реальность
• В «Прозрачном офисе» готовы три этажа
• Цветочный рынок обещают открыть до конца года
• В «Сквере памяти» высадили тысячи тюльпанов
• Земли славянского учхоза вернули государству
• Славянским спасателям подарили кроссовер
• Пожар на Вокзальной закончился трагедией
• Рудольф Дизель. Уйти, чтобы вернуться
16 октября 2019
• Украина завоевала путевку в финальную часть Евро-2020
• Верняев и Радивилов вернулись из Штутгарта с «бронзой»
• Михаил Гончаров – серебряный призер чемпионата Украины по дзюдо
• ФК «Славянск» одержал победу на финише
• Чемпионат Украины по кикбоксингу
12 октября 2019
• Создание и техническое обслуживание сайтов: в чем преимущества хостинга
10 октября 2019
• Мэр Славянска сообщил большинству в горсовете, что сдаваться не собирается
• На Соборной площади протестовали против ползучей капитуляции
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Комментарии к статье «Обновления ландшафта»
Сегодняшним выпуском рубрики "Фотофакт" мы частично подводим итог преобразованиям городской инфраструктуры и ландшафта. Вошедшие в подборку фрагменты различны по масштабу и имеют разное авторство.