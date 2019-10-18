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Фотофакт

Обновления ландшафта

Обновления ландшафта
18 октября 2019 Просмотров: 75 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Поток позитивных отзывов вызвал заасфальтированный участок тротуара на ул. Банковской, где после дождя образовывалась непроходимая лужа.
  • На Соборной площади по инициативе городского руководства появилась симпатичная арт-клумба.
  • Высадку берез на ул. Л. Толстого организовали и выполнили представители бизнеса.
  • А оборудование на площадке для выгула собак в сквере "Мечта" собрали общественники.
  • На "Плитах" озера Репное кто-то из горожан соорудил оригинальный помост.

Сегодняшним выпуском рубрики "Фотофакт" мы частично подводим итог преобразованиям городской инфраструктуры и ландшафта. Вошедшие в подборку фрагменты различны по масштабу и имеют разное авторство.

Объединяет их то, что все они хоть немного, но делают Славянск комфортнее.

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Комментарии к статье «Обновления ландшафта»

Сегодняшним выпуском рубрики "Фотофакт" мы частично подводим итог преобразованиям городской инфраструктуры и ландшафта. Вошедшие в подборку фрагменты различны по масштабу и имеют разное авторство.

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Земли славянского учхоза вернули государству

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Рудольф Дизель. Уйти, чтобы вернуться

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Украина завоевала путевку в финальную часть Евро-2020

Усик дебютировал с нокаута

Верняев и Радивилов вернулись из Штутгарта с «бронзой»

Михаил Гончаров – серебряный призер чемпионата Украины по дзюдо

Соревнования по джиу-джитсу

ФК «Славянск» одержал победу на финише

Чемпионат Украины по кикбоксингу

12 октября 2019

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