 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

Классификация вандализма

Классификация вандализма
31 октября 2019 Просмотров: 70 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Растения возле «жилдома» выкопаны, скорее всего, из корыстных побуждений.
  • А вот поломка лавочек в сквере им. Шевченко – явно результат хулиганства.
  • Порча таблички на инклюзивной площадке в сквере «Мечта» обусловлена, возможно, избытком энергии у играющих здесь детей.
  • Чем руководствовались люди, прорезавшие «амбразуры» в остановочном пункте возле оош№16, не понятно.
  • Интересный пример причины и следствия представляет собой «экологический» вандализм, то есть образование стихийных свалок. Он проявился после того, как вандалы испортили большинство мусорных контейнеров.

Тему сегодняшнего «Фотофакта» определил произошедший несколько дней назад инцидент. С зеленой зоны на улице Центральнойзад инцидент - с  неизвестные вредители украли несколько единиц дикорастущей хвои.

Поскольку данный акт вандализма для Славянска неединичен, мы проанализировали это явление, позволив себе условно классифицировать его по мотивации.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

31 октября 2019

Классификация вандализма

Отопительный сезон в Славянске наконец-то стартовал

Коллапс в Славянске временно отодвигается

Жители Славянска могут стать заложниками местной политической борьбы

Для психиатрической больнице уже закупают оборудование

Отопительный сезон и учебный процесс

Предпринимателей, желающих работать в парке, приглашают в отдел культуры

Многоэтажки Химика по-прежнему без воды

В Славянске может появиться мобильное приложение с информацией ЖКХ

Дойдем до президента: инициативная группа святогорцев настаивает на сохранении заповедной территории

На Славкурорте появилась новая зона отдыха «Арт-хуторок»

Георгия Пышняка хотят сделать почетным гражданином Славянска

Украина выплатит Неле Штепе 3,6 тыс. евро компенсации

Машина переехала мужчину, лежавшего на дороге

На ул Батюка сбили человека в инвалидной коляске

Сообщение о минировании здания СБУ в Славянске оказалось ложным

Невероятный тай-брейк Свитолиной, юбилейный титул Федерера

Степаненко, Зайцева и Киян поднялись на пьедестал почета во Львове

Кубок Губернатора-2019: «Долина» остановила «Славянск»

Турнир в Киеве по вольной борьбе: Цвигун – чемпион, Емец – бронзовый призер

24 октября 2019

Устаревшие названия

Славянские депутаты сказали «нет» ремонту дорог. И не только ему

В ночь на воскресенье не забудьте перевести часы

Как поступать, если соседи жгут листву

Топ свадебных развлечения для гостей

Сто дней губернатора: дороги, вода, парк, кадры. За что отвечает «дежурный по области»

Почему КРУ зашло на КАТП

Каникулы заканчиваются, а отопительный сезон еще не начинается

Кто виноват в заморе рыбы

Ждем ярмарку и фестиваль близнецов

Чиновникам Славянского района добавили денег на зарплаты, надбавки и премии

Также в разделе

Устаревшие названия

— 24 октября 2019 —

Прошло несколько лет с момента переименования улиц и микрорайонов города в рамках процесса декоммунизации. Однако появление аншлагов с новыми названиями лишь внесло путаницу. Ведь старые таблички практически нигде не демонтированы.

Читать далее ⇒

Обновления ландшафта

— 18 октября 2019 —

Сегодняшним выпуском рубрики "Фотофакт" мы частично подводим итог преобразованиям городской инфраструктуры и ландшафта. Вошедшие в подборку фрагменты различны по масштабу и имеют разное авторство.

Читать далее ⇒

Хоть в чем-то стабильность

— 10 октября 2019 —

Жизнь – понятие динамичное. Трансформируются городские ландшафты и интерьеры частных квартир. Меняются власти, цены, курсы валют и доходы населения, растут дети и стареют родители.

Читать далее ⇒

Осенний триатлон

— 3 октября 2019 —

Самым зрелищным событием прошедшей недели стали состоявшиеся 28 сентября соревнования по триатлону. 

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Классификация вандализма»

Тему сегодняшнего «Фотофакта» определил произошедший несколько дней назад инцидент. С зеленой зоны на улице Центральнойзад инцидент - с  неизвестные вредители украли несколько единиц дикорастущей хвои.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Отопительный сезон в Славянске наконец-то стартовал

Коллапс в Славянске временно отодвигается

Жители Славянска могут стать заложниками местной политической борьбы

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Дойдем до президента: инициативная группа святогорцев настаивает на сохранении заповедной территории

Георгия Пышняка хотят сделать почетным гражданином Славянска

В ночь на воскресенье не забудьте перевести часы

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Украина выплатит Неле Штепе 3,6 тыс. евро компенсации

Машина переехала мужчину, лежавшего на дороге

На ул Батюка сбили человека в инвалидной коляске

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Генплан и деньги ГФРР: что сделал город за средства госфонда

Слушания по тарифам на проезд в троллейбусах прошли без общественности

С 1 октября за воду придется платить больше

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

История Синей бороды

Рудольф Дизель. Уйти, чтобы вернуться

Приключения сэра Артура Конана Дойла

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Невероятный тай-брейк Свитолиной, юбилейный титул Федерера

Степаненко, Зайцева и Киян поднялись на пьедестал почета во Львове

Кубок Губернатора-2019: «Долина» остановила «Славянск»

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

31 октября 2019

Классификация вандализма

Отопительный сезон в Славянске наконец-то стартовал

Коллапс в Славянске временно отодвигается

Жители Славянска могут стать заложниками местной политической борьбы

Для психиатрической больнице уже закупают оборудование

Отопительный сезон и учебный процесс

Предпринимателей, желающих работать в парке, приглашают в отдел культуры

Многоэтажки Химика по-прежнему без воды

В Славянске может появиться мобильное приложение с информацией ЖКХ

Дойдем до президента: инициативная группа святогорцев настаивает на сохранении заповедной территории

На Славкурорте появилась новая зона отдыха «Арт-хуторок»

Георгия Пышняка хотят сделать почетным гражданином Славянска

Украина выплатит Неле Штепе 3,6 тыс. евро компенсации

Машина переехала мужчину, лежавшего на дороге

На ул Батюка сбили человека в инвалидной коляске

Сообщение о минировании здания СБУ в Славянске оказалось ложным

Невероятный тай-брейк Свитолиной, юбилейный титул Федерера

Степаненко, Зайцева и Киян поднялись на пьедестал почета во Львове

Кубок Губернатора-2019: «Долина» остановила «Славянск»

Турнир в Киеве по вольной борьбе: Цвигун – чемпион, Емец – бронзовый призер

24 октября 2019

Устаревшие названия

Славянские депутаты сказали «нет» ремонту дорог. И не только ему

В ночь на воскресенье не забудьте перевести часы

Как поступать, если соседи жгут листву

Топ свадебных развлечения для гостей

Сто дней губернатора: дороги, вода, парк, кадры. За что отвечает «дежурный по области»

Почему КРУ зашло на КАТП

Каникулы заканчиваются, а отопительный сезон еще не начинается

Кто виноват в заморе рыбы

Ждем ярмарку и фестиваль близнецов

Чиновникам Славянского района добавили денег на зарплаты, надбавки и премии

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top