Классификация вандализма

|31 октября 2019
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Тему сегодняшнего «Фотофакта» определил произошедший несколько дней назад инцидент. С зеленой зоны на улице Центральнойзад инцидент - с неизвестные вредители украли несколько единиц дикорастущей хвои.
Поскольку данный акт вандализма для Славянска неединичен, мы проанализировали это явление, позволив себе условно классифицировать его по мотивации.
31 октября 2019
• Отопительный сезон в Славянске наконец-то стартовал
• Коллапс в Славянске временно отодвигается
• Жители Славянска могут стать заложниками местной политической борьбы
• Для психиатрической больнице уже закупают оборудование
• Отопительный сезон и учебный процесс
• Предпринимателей, желающих работать в парке, приглашают в отдел культуры
• Многоэтажки Химика по-прежнему без воды
• В Славянске может появиться мобильное приложение с информацией ЖКХ
• Дойдем до президента: инициативная группа святогорцев настаивает на сохранении заповедной территории
• На Славкурорте появилась новая зона отдыха «Арт-хуторок»
• Георгия Пышняка хотят сделать почетным гражданином Славянска
• Украина выплатит Неле Штепе 3,6 тыс. евро компенсации
• Машина переехала мужчину, лежавшего на дороге
• На ул Батюка сбили человека в инвалидной коляске
• Сообщение о минировании здания СБУ в Славянске оказалось ложным
• Невероятный тай-брейк Свитолиной, юбилейный титул Федерера
• Степаненко, Зайцева и Киян поднялись на пьедестал почета во Львове
• Кубок Губернатора-2019: «Долина» остановила «Славянск»
• Турнир в Киеве по вольной борьбе: Цвигун – чемпион, Емец – бронзовый призер
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• Славянские депутаты сказали «нет» ремонту дорог. И не только ему
• В ночь на воскресенье не забудьте перевести часы
• Как поступать, если соседи жгут листву
• Топ свадебных развлечения для гостей
• Сто дней губернатора: дороги, вода, парк, кадры. За что отвечает «дежурный по области»
• Каникулы заканчиваются, а отопительный сезон еще не начинается
• Ждем ярмарку и фестиваль близнецов
• Чиновникам Славянского района добавили денег на зарплаты, надбавки и премии
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Жизнь – понятие динамичное. Трансформируются городские ландшафты и интерьеры частных квартир. Меняются власти, цены, курсы валют и доходы населения, растут дети и стареют родители.
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Приветствую, гость! Вход
31 октября 2019
• Отопительный сезон в Славянске наконец-то стартовал
• Коллапс в Славянске временно отодвигается
• Жители Славянска могут стать заложниками местной политической борьбы
• Для психиатрической больнице уже закупают оборудование
• Отопительный сезон и учебный процесс
• Предпринимателей, желающих работать в парке, приглашают в отдел культуры
• Многоэтажки Химика по-прежнему без воды
• В Славянске может появиться мобильное приложение с информацией ЖКХ
• Дойдем до президента: инициативная группа святогорцев настаивает на сохранении заповедной территории
• На Славкурорте появилась новая зона отдыха «Арт-хуторок»
• Георгия Пышняка хотят сделать почетным гражданином Славянска
• Украина выплатит Неле Штепе 3,6 тыс. евро компенсации
• Машина переехала мужчину, лежавшего на дороге
• На ул Батюка сбили человека в инвалидной коляске
• Сообщение о минировании здания СБУ в Славянске оказалось ложным
• Невероятный тай-брейк Свитолиной, юбилейный титул Федерера
• Степаненко, Зайцева и Киян поднялись на пьедестал почета во Львове
• Кубок Губернатора-2019: «Долина» остановила «Славянск»
• Турнир в Киеве по вольной борьбе: Цвигун – чемпион, Емец – бронзовый призер
24 октября 2019
• Славянские депутаты сказали «нет» ремонту дорог. И не только ему
• В ночь на воскресенье не забудьте перевести часы
• Как поступать, если соседи жгут листву
• Топ свадебных развлечения для гостей
• Сто дней губернатора: дороги, вода, парк, кадры. За что отвечает «дежурный по области»
• Каникулы заканчиваются, а отопительный сезон еще не начинается
• Ждем ярмарку и фестиваль близнецов
• Чиновникам Славянского района добавили денег на зарплаты, надбавки и премии
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Комментарии к статье «Классификация вандализма»
Тему сегодняшнего «Фотофакта» определил произошедший несколько дней назад инцидент. С зеленой зоны на улице Центральнойзад инцидент - с неизвестные вредители украли несколько единиц дикорастущей хвои.