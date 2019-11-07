Застывшие во времени

|7 ноября 2019
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Один из недавних выпусков рубрики "Фотофакт" посвящался заброшенным строениям Славянска. Продолжить тему городской архитектуры мы решили объектами, строительство которых по разным причинам так и не было завершено.
По масштабам и форме собственности эти объекты очень разные, но в категориях эстетики, безопасности и полезности для города все они, безусловно, родственны.
7 ноября 2019
• Улица Новый Быт все еще без тепла
• Между Славянском и Краматорском полностью разминировали 8 участков
• Придут ли иностранные инвестиции в Донецкую область: скорее нет, чем да
• Кормить «по Клопотенко» в славянских школах пока не будут
• Депутатская комиссия подтвердила полномочия чиновников на проверку коммунальных предприятий
• Подача воды на город в целом сокращена на 55%
• Депутаты решили осмотреть место для будущего компост-центра
• Информация с «умных» камер теперь будет храниться в Славянске, а не Мариуполе
• Со следующего года в «Бюджете участия» изменятся правила игры
• Депутаты не выделили 500 тыс. на новогоднюю иллюминацию
• Жители Славянска поддержали всеукраинскую акцию «Год без Кати»
• В Славянском районе продавались гранаты по 400 грн за штуку
• Полиция провела в Славянске рейд по подпольным казино
• Полиция разыскивает свидетелей убийства
• В Славянске вновь ДТП со смертельным исходом
• В Славянске на Хеллоуин снова «заминировали» здание горисполкома
• Мужская сборная Украины завоевала «серебро» чемпионата Европы по шахматам
• Шесть наград на пробеге в Балаклее
• Рекордные призовые и серия из 10 побед
• Новые победы и достижения славянских «рукопашников»
• Кубок Украины по боевому самбо: у Кутелии – «золото», у Ерещенко – «бронза»
• Почетный трофей выиграл «Сапфир»
3 ноября 2019
• Букмекерская контора с большим набором возможностей
31 октября 2019
• Отопительный сезон в Славянске наконец-то стартовал
• Коллапс в Славянске временно отодвигается
• Жители Славянска могут стать заложниками местной политической борьбы
• Для психиатрической больнице уже закупают оборудование
— 31 октября 2019 —
Тему сегодняшнего «Фотофакта» определил произошедший несколько дней назад инцидент. С зеленой зоны на улице Центральнойзад инцидент - с неизвестные вредители украли несколько единиц дикорастущей хвои.
— 24 октября 2019 —
Прошло несколько лет с момента переименования улиц и микрорайонов города в рамках процесса декоммунизации. Однако появление аншлагов с новыми названиями лишь внесло путаницу. Ведь старые таблички практически нигде не демонтированы.
— 18 октября 2019 —
Сегодняшним выпуском рубрики "Фотофакт" мы частично подводим итог преобразованиям городской инфраструктуры и ландшафта. Вошедшие в подборку фрагменты различны по масштабу и имеют разное авторство.
— 10 октября 2019 —
Жизнь – понятие динамичное. Трансформируются городские ландшафты и интерьеры частных квартир. Меняются власти, цены, курсы валют и доходы населения, растут дети и стареют родители.
Приветствую, гость! Вход
7 ноября 2019
• Улица Новый Быт все еще без тепла
• Между Славянском и Краматорском полностью разминировали 8 участков
• Придут ли иностранные инвестиции в Донецкую область: скорее нет, чем да
• Кормить «по Клопотенко» в славянских школах пока не будут
• Депутатская комиссия подтвердила полномочия чиновников на проверку коммунальных предприятий
• Подача воды на город в целом сокращена на 55%
• Депутаты решили осмотреть место для будущего компост-центра
• Информация с «умных» камер теперь будет храниться в Славянске, а не Мариуполе
• Со следующего года в «Бюджете участия» изменятся правила игры
• Депутаты не выделили 500 тыс. на новогоднюю иллюминацию
• Жители Славянска поддержали всеукраинскую акцию «Год без Кати»
• В Славянском районе продавались гранаты по 400 грн за штуку
• Полиция провела в Славянске рейд по подпольным казино
• Полиция разыскивает свидетелей убийства
• В Славянске вновь ДТП со смертельным исходом
• В Славянске на Хеллоуин снова «заминировали» здание горисполкома
• Мужская сборная Украины завоевала «серебро» чемпионата Европы по шахматам
• Шесть наград на пробеге в Балаклее
• Рекордные призовые и серия из 10 побед
• Новые победы и достижения славянских «рукопашников»
• Кубок Украины по боевому самбо: у Кутелии – «золото», у Ерещенко – «бронза»
• Почетный трофей выиграл «Сапфир»
3 ноября 2019
• Букмекерская контора с большим набором возможностей
31 октября 2019
• Отопительный сезон в Славянске наконец-то стартовал
• Коллапс в Славянске временно отодвигается
• Жители Славянска могут стать заложниками местной политической борьбы
• Для психиатрической больнице уже закупают оборудование
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Комментарии к статье «Застывшие во времени»
Один из недавних выпусков рубрики "Фотофакт" посвящался заброшенным строениям Славянска. Продолжить тему городской архитектуры мы решили объектами, строительство которых по разным причинам так и не было завершено.