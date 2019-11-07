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Фотофакт

Застывшие во времени

Застывшие во времени
7 ноября 2019 Просмотров: 79 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Самый масштабный долгострой расположен между ул. Одесской и детской больницей, где когда-то планировалось разместить станцию скорой помощи.
  • Впечатляет размерами и недостроенный спорткомплекс на территории энерготехникума.
  • В жилищном секторе "ветераном" незавершенного строительства можно назвать объект на ул. Центральной.
  • Более поздний пример мы нашли на улице Изюмской, где, видимо, планировалось открыть частный магазин.
  • В мкр-не Лесной хотели возвести большой торговый комплекс. Долгие годы мечта выглядит так.

Один из недавних выпусков рубрики "Фотофакт" посвящался заброшенным строениям Славянска. Продолжить тему городской архитектуры мы решили объектами, строительство которых по разным причинам так и не было завершено.

По масштабам и форме собственности эти объекты очень разные, но в категориях эстетики, безопасности и полезности для города все они, безусловно, родственны.

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Комментарии к статье «Застывшие во времени»

Один из недавних выпусков рубрики "Фотофакт" посвящался заброшенным строениям Славянска. Продолжить тему городской архитектуры мы решили объектами, строительство которых по разным причинам так и не было завершено.

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