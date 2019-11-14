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Фотофакт

Нехорошая тенденция

Нехорошая тенденция
14 ноября 2019 Просмотров: 62 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Примечательно, что зачастую кучи ТБО возникают на площадках для контейнеров. На фото – пер. Андреевский.
  • Или в местах, где раньше такие контейнеры располагались. Пример – ул. Красногорская.
  • Еще один пример - ул. Бульварная. Эту свалку городские власти обещали убрать еще месяц назад. Но пока она только увеличивается.
  • Свалка в посадке мкр-на Солнечный формируется уже больше десятилетия.
  • Среди вновь выявленных мест несанкционированного сброса мусора – участок в районе комбикормового комбината.

В последнее время жители города все чаще выкладывают в социальные сети снимки стихийных свалок. По нашим наблюдениям, на территории Славянска их действительно, стало образовываться больше.

Этому явлению посвящен сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт».

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Комментарии к статье «Нехорошая тенденция»

В последнее время жители города все чаще выкладывают в социальные сети снимки стихийных свалок. По нашим наблюдениям, на территории Славянска их действительно, стало образовываться больше.

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