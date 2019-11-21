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Фотофакт

Идеи наших земляков

Идеи наших земляков
21 ноября 2019 Просмотров: 68 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Первым, 27 октября, открылся сквер скульптур «Арт-хуторок» на Славкурорте.
  • Веревочный парк "Лазанка" заработал во дворе 16-й школы 1 ноября.
  • Через несколько дней в мкр-не Химик первых посетителей приняла "Аллея семейного отдыха".
  • На прошлой неделе состоялось торжественное открытие тренажерного комплекса возле спорткомплекса ДГПУ.
  • Баскетбольная площадка на территории ООШ №12 уже готова. Официальное открытие намечено на ближайшие дни.
  • В рамках проекта по стерилизации бездомных животных были приобретены 3 вольера.

Программа "Бюджет участия Славянска - 2019" фактически завершена.

В сегодняшнем выпуске "Фотофакта" мы покажем объекты, появившиеся в городе в ходе ее реализации.

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Комментарии к статье «Идеи наших земляков»

Программа "Бюджет участия Славянска - 2019" фактически завершена.

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Усманов – Чежия: ничья в чемпионском поединке

Золотой дубль юного дзюдоиста Кирилла Кияна

Всеукраинский турнир «Торские игры» состоялся в Славянске

17 ноября 2019

Kivi 40Ur50Gu - функциональный мощный телевизор по привлекательной цене

14 ноября 2019

Нехорошая тенденция

Депутаты отказали КП «Благоустройство» в деньгах, а мэру - в повышении ранга

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В Славянске есть вакцины для предупреждения дифтерии. А сыворотки для лечения - нет

Бывший полигон хотят превратить в уголок донецкой степи

В Святогорске решали, что делать с отходами

Онлайн-ставки на спорт – реальная возможность дополнительного заработка

Определены победители конкурса на логотип города

В Славянске появятся «школы будущего»

Что тормозит создание в Славянске компостного центра

Где в Славянске можно получить неформальное образование или развить лидерские качества

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