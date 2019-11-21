Идеи наших земляков

|21 ноября 2019
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Программа "Бюджет участия Славянска - 2019" фактически завершена.
В сегодняшнем выпуске "Фотофакта" мы покажем объекты, появившиеся в городе в ходе ее реализации.
21 ноября 2019
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• СлавТЭС - в топ-20 предприятий Украины, загрязняющих воздух
• Славянский район предлагают ликвидировать
• В Славянском районе наградили лучших аграриев
• Где будет стерилизационный комплекс для собак, Славянск еще не решил
• Доноры заинтересовали компостцентром, а мэр - КАТП
• Держим кулаки за землю Славкурорта
• Проезд в троллейбусах вновь стоит 4 гривни
• Средняя зарплата в Славянском районе в 3 раза выше «минималки»
• В каких границах будет создаваться мемориальный парк, пока непонятно
• Славянский роддом хотят обустроить по типу отеля
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• Колизей - от итальянского colosso (огромный)
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• Яна Киптенко дебютировала на зарубежных стартах
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• Усманов – Чежия: ничья в чемпионском поединке
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• Всеукраинский турнир «Торские игры» состоялся в Славянске
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• Депутаты отказали КП «Благоустройство» в деньгах, а мэру - в повышении ранга
• В роддоме ремонт: где рожать жительницам Славянска
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• Бывший полигон хотят превратить в уголок донецкой степи
• В Святогорске решали, что делать с отходами
• Онлайн-ставки на спорт – реальная возможность дополнительного заработка
• Определены победители конкурса на логотип города
• В Славянске появятся «школы будущего»
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• Где в Славянске можно получить неформальное образование или развить лидерские качества
— 14 ноября 2019 —
В последнее время жители города все чаще выкладывают в социальные сети снимки стихийных свалок. По нашим наблюдениям, на территории Славянска их действительно, стало образовываться больше.
— 7 ноября 2019 —
Один из недавних выпусков рубрики "Фотофакт" посвящался заброшенным строениям Славянска. Продолжить тему городской архитектуры мы решили объектами, строительство которых по разным причинам так и не было завершено.
— 31 октября 2019 —
Тему сегодняшнего «Фотофакта» определил произошедший несколько дней назад инцидент. С зеленой зоны на улице Центральнойзад инцидент - с неизвестные вредители украли несколько единиц дикорастущей хвои.
— 24 октября 2019 —
Прошло несколько лет с момента переименования улиц и микрорайонов города в рамках процесса декоммунизации. Однако появление аншлагов с новыми названиями лишь внесло путаницу. Ведь старые таблички практически нигде не демонтированы.
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21 ноября 2019
• Патрульный катер «Славянск» введен в состав ВМС Украины
• СлавТЭС - в топ-20 предприятий Украины, загрязняющих воздух
• Славянский район предлагают ликвидировать
• В Славянском районе наградили лучших аграриев
• Где будет стерилизационный комплекс для собак, Славянск еще не решил
• Доноры заинтересовали компостцентром, а мэр - КАТП
• Держим кулаки за землю Славкурорта
• Проезд в троллейбусах вновь стоит 4 гривни
• Средняя зарплата в Славянском районе в 3 раза выше «минималки»
• В каких границах будет создаваться мемориальный парк, пока непонятно
• Славянский роддом хотят обустроить по типу отеля
• За выходные в Славянске и Лимане - 5 аварий
• Колизей - от итальянского colosso (огромный)
20 ноября 2019
• Яна Киптенко дебютировала на зарубежных стартах
• Украина в отборе на Евро-2020: без поражений и в первой корзине
• Усманов – Чежия: ничья в чемпионском поединке
• Золотой дубль юного дзюдоиста Кирилла Кияна
• Всеукраинский турнир «Торские игры» состоялся в Славянске
17 ноября 2019
• Kivi 40Ur50Gu - функциональный мощный телевизор по привлекательной цене
14 ноября 2019
• Депутаты отказали КП «Благоустройство» в деньгах, а мэру - в повышении ранга
• В роддоме ремонт: где рожать жительницам Славянска
• В Славянске есть вакцины для предупреждения дифтерии. А сыворотки для лечения - нет
• Бывший полигон хотят превратить в уголок донецкой степи
• В Святогорске решали, что делать с отходами
• Онлайн-ставки на спорт – реальная возможность дополнительного заработка
• Определены победители конкурса на логотип города
• В Славянске появятся «школы будущего»
• Что тормозит создание в Славянске компостного центра
• Где в Славянске можно получить неформальное образование или развить лидерские качества
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Программа "Бюджет участия Славянска - 2019" фактически завершена.