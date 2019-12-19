Проекты и объекты

В сегодняшнем выпуске рубрики "Фотофакт" мы решили поговорить о том, какая разная судьба постигла объекты, созданные в Славянске активистами общественных организаций.

Одни проекты до сих пор приносят городу пользу, другие в нынешнем виде уродуют его ландшафт, а третьи и вовсе канули в Лету без следа и памяти.