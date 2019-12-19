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Фотофакт

Проекты и объекты

Проекты и объекты
19 декабря 2019 Просмотров: 45 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Наиболее успешным, по нашему мнению, можно назвать проект по созданию информационного стенда на ул. Университетской.
  • Продолжает служить людям и "Лавочка влюбленных" возле рагса. Правда, на ней появились не предусмотренные проектом надписи.
  • Аналогичная проблема наблюдается и в арке на ул. Шевченко, где совсем недавно появилась серия муралов.
  • А вот фотозону на Соборной площади такие надписи очень быстро превратили в явное непотребство.
  • Парклет возле центрального офиса "Укртелекома" и вовсе канул в небытие. Сейчас на его месте зияет лужа.

В сегодняшнем выпуске рубрики "Фотофакт" мы решили поговорить о том, какая разная судьба постигла объекты, созданные в Славянске активистами общественных организаций.

Одни проекты до сих пор приносят городу пользу, другие в нынешнем виде уродуют его ландшафт, а третьи и вовсе канули в Лету без следа и памяти.

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Комментарии к статье «Проекты и объекты»

В сегодняшнем выпуске рубрики "Фотофакт" мы решили поговорить о том, какая разная судьба постигла объекты, созданные в Славянске активистами общественных организаций.

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Область хочет попрощаться с подрядчиком в парке «Шелковичный»

Славянским школам и детским садам нужна пожарная сигнализация

В Славянске прошел международный экологический семинар

Из славянского роддома на реабилитацию в Харьков отправили две сотни летучих мышей

Славянские ликвидаторы аварии на ЧАЭС встретились с руководством города

Когда при КП Славянска появятся наблюдательные советы

Полиция будет блокировать автомобили нарушителей спецустройствами

У жителя Славянска изъяли каннабис и самодельное взрывное устройство

В сквере имени Шевченко вырубили декоративную ель

18 декабря 2019

В Славянске состоялся чемпионат Донецкой области по пауэрлифтингу

Программа многоборья и нормативы «ОФП»

Воспитанники БК «Триада» завоевали четыре медали

«Живая сталь» в Славянске

«Серебро» в командном зачете и шесть индивидуальных наград

12 декабря 2019

Для главной елки Славянска купят гирлянду за полмиллиона гривен

Юных славянцев приглашают в резиденцию святого Николая

Что такое SmartSity, и когда Славянск станет «умным» городом

Цены на питание в садиках - на пороге увеличения

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