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Фотофакт

Звуки му...

Звуки му...
26 декабря 2019 Просмотров: 17 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Ножной насос позволяет музыканту использовать сразу несколько инструментов.
  • Оказалось, что струнным инструментом может быть выдвижной ящик стола. И даже обычная лопата в руках творческого человека может зазвучать.
  • Для духовых инструментов гости Славянска собрали очень много материала. В категорию "перкуссия" вошел изолятор, органично дополняющий, по мнению организаторов, звуковую гамму нашего города.

Интереснейшее событие состоялось на днях в платформе "Друкарня". Здесь немецкие музыканты проводили мастер-класс по изготовлению импровизированных музыкальных инструментов из мусора, собранного на территории заброшенных промзон Славянска.

Описывать результаты словами сложно, поэтому мы посвятили им отдельный выпуск рубрики "Фотофакт".

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Комментарии к статье «Звуки му...»

Интереснейшее событие состоялось на днях в платформе "Друкарня". Здесь немецкие музыканты проводили мастер-класс по изготовлению импровизированных музыкальных инструментов из мусора, собранного на территории заброшенных промзон Славянска.

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Определены лауреаты футбольного сезона среди аматоров

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