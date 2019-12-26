Звуки му...

|26 декабря 2019
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Интереснейшее событие состоялось на днях в платформе "Друкарня". Здесь немецкие музыканты проводили мастер-класс по изготовлению импровизированных музыкальных инструментов из мусора, собранного на территории заброшенных промзон Славянска.
Описывать результаты словами сложно, поэтому мы посвятили им отдельный выпуск рубрики "Фотофакт".
26 декабря 2019
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• Чтоб ты жил на одну зарплату: мэра и его замов лишили премиальных
• Райсовет считает несправедливой структуру финансирования ЦРБ
• Без премий и надбавок мэр будет получать меньше, чем начальник отдела
• За год славянцы должны собрать 250 кг использованных батареек
• ЦПАУ возьмет на себя функции МРЭО
• В Славянске ищут приемных родителей и готовы покупать жилье для детских домов семейного типа
• В школе №16 новаторски подошли к инклюзивному обучению
• Как сделать праздник безопасным
• Сбил и оставил умирать - смертельное ДТП в Святогорске
• У нетрезвого водителя нашли амфетамин
• Азартные игры: разбогатеть или обеднеть
• Успех «Ливерпуля» в Дохе, провал «Ювентус» в Эр-Рияде
• Роберт Левандовски - лучший бомбардир
• Славянские гимнасты собрали урожай медалей в Бахмуте
• 15 наград и лидерство в командном зачете на чемпионате по дзюдо
• На турнире по рукопашному бою в Славянске выступили 100 спортсменов
• Елена Мартынкова – бронзовый призер чемпионата Украины по шахматам
• Определены лауреаты футбольного сезона среди аматоров
25 декабря 2019
• Эпиляция бикини - что выбрать?
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• Столярная продукция для оформления интерьера жилого помещения
19 декабря 2019
• Зимой славянские школьники будут отдыхать две недели
• Общественный совет не поддержал роспуск славянских депутатов
• В Славянской райгосадминистрации грядет масштабное сокращение
• Поликлинику на Артема и детский сад «Дюймовочка» могут открыть «под елочку»
• 9 советов как зимой сохранить электроэнергию и уменьшить расходы
• Область хочет попрощаться с подрядчиком в парке «Шелковичный»
• Славянским школам и детским садам нужна пожарная сигнализация
— 19 декабря 2019 —
В сегодняшнем выпуске рубрики "Фотофакт" мы решили поговорить о том, какая разная судьба постигла объекты, созданные в Славянске активистами общественных организаций.
— 5 декабря 2019 —
В этом году настоящая зима началась практически по календарю. Уже 3 декабря в городе выпал первый снег.
— 28 ноября 2019 —
В мире существует немало удивительных, хоть и неофициальных праздников. К примеру, 19 ноября, отмечается всемирный день туалетов.
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Программа "Бюджет участия Славянска - 2019" фактически завершена.
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26 декабря 2019
• В Славянске за день закрыли все игорные заведения
• Чтоб ты жил на одну зарплату: мэра и его замов лишили премиальных
• Райсовет считает несправедливой структуру финансирования ЦРБ
• Без премий и надбавок мэр будет получать меньше, чем начальник отдела
• За год славянцы должны собрать 250 кг использованных батареек
• ЦПАУ возьмет на себя функции МРЭО
• В Славянске ищут приемных родителей и готовы покупать жилье для детских домов семейного типа
• В школе №16 новаторски подошли к инклюзивному обучению
• Как сделать праздник безопасным
• Сбил и оставил умирать - смертельное ДТП в Святогорске
• У нетрезвого водителя нашли амфетамин
• Азартные игры: разбогатеть или обеднеть
• Успех «Ливерпуля» в Дохе, провал «Ювентус» в Эр-Рияде
• Роберт Левандовски - лучший бомбардир
• Славянские гимнасты собрали урожай медалей в Бахмуте
• 15 наград и лидерство в командном зачете на чемпионате по дзюдо
• На турнире по рукопашному бою в Славянске выступили 100 спортсменов
• Елена Мартынкова – бронзовый призер чемпионата Украины по шахматам
• Определены лауреаты футбольного сезона среди аматоров
25 декабря 2019
• Эпиляция бикини - что выбрать?
22 декабря 2019
• Столярная продукция для оформления интерьера жилого помещения
19 декабря 2019
• Зимой славянские школьники будут отдыхать две недели
• Общественный совет не поддержал роспуск славянских депутатов
• В Славянской райгосадминистрации грядет масштабное сокращение
• Поликлинику на Артема и детский сад «Дюймовочка» могут открыть «под елочку»
• 9 советов как зимой сохранить электроэнергию и уменьшить расходы
• Область хочет попрощаться с подрядчиком в парке «Шелковичный»
• Славянским школам и детским садам нужна пожарная сигнализация
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Интереснейшее событие состоялось на днях в платформе "Друкарня". Здесь немецкие музыканты проводили мастер-класс по изготовлению импровизированных музыкальных инструментов из мусора, собранного на территории заброшенных промзон Славянска.