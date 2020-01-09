Новогодняя Соборная

|9 января 2020
|Просмотров: 81
|
Благодаря тому, что, кроме одинокой елки, на центральной площади появились и другие элементы новогоднего декора, Соборная стала весьма посещаемым местом. Особенно заметно это по вечерам, когда здесь зажигается праздничная иллюминация.
Что влечет сюда славянцев и гостей города, рассказывает сегодняшний выпуск рубрики "Фотофакт".
9 января 2020
• Матвей + Варвара: какие имена славянцы давали своим детям в 2019 году
• В Славянске прибавилось матерей-героинь
• Сколько бюджетных денег потратил Славянск в прошлом году
• Лучшим спортсменам Славянска вручили денежные премии
• В Славянске культивируются 40 видов спорта. Многие - бесплатно
• Часовню семьи Залесских законсервировали до лучших времен
7 января 2020
• Работоспособные ноутбуки европейского качества
26 декабря 2019
• К Славянску присоединят Райгородок и Маяки. Святогорск - под вопросом
• Электронные петиции: о чем просили жители города в 2019 году
• В Славянске за день закрыли все игорные заведения
• Чтоб ты жил на одну зарплату: мэра и его замов лишили премиальных
• Райсовет считает несправедливой структуру финансирования ЦРБ
• Без премий и надбавок мэр будет получать меньше, чем начальник отдела
• За год славянцы должны собрать 250 кг использованных батареек
• ЦПАУ возьмет на себя функции МРЭО
• В Славянске ищут приемных родителей и готовы покупать жилье для детских домов семейного типа
• В школе №16 новаторски подошли к инклюзивному обучению
• Как сделать праздник безопасным
• Сбил и оставил умирать - смертельное ДТП в Святогорске
• У нетрезвого водителя нашли амфетамин
• Азартные игры: разбогатеть или обеднеть
• Успех «Ливерпуля» в Дохе, провал «Ювентус» в Эр-Рияде
• Роберт Левандовски - лучший бомбардир
• Славянские гимнасты собрали урожай медалей в Бахмуте
• 15 наград и лидерство в командном зачете на чемпионате по дзюдо
• На турнире по рукопашному бою в Славянске выступили 100 спортсменов
• Елена Мартынкова – бронзовый призер чемпионата Украины по шахматам
• Определены лауреаты футбольного сезона среди аматоров
25 декабря 2019
— 26 декабря 2019 —
Интереснейшее событие состоялось на днях в платформе "Друкарня". Здесь немецкие музыканты проводили мастер-класс по изготовлению импровизированных музыкальных инструментов из мусора, собранного на территории заброшенных промзон Славянска.
— 19 декабря 2019 —
В сегодняшнем выпуске рубрики "Фотофакт" мы решили поговорить о том, какая разная судьба постигла объекты, созданные в Славянске активистами общественных организаций.
— 5 декабря 2019 —
В этом году настоящая зима началась практически по календарю. Уже 3 декабря в городе выпал первый снег.
— 28 ноября 2019 —
В мире существует немало удивительных, хоть и неофициальных праздников. К примеру, 19 ноября, отмечается всемирный день туалетов.
Приветствую, гость! Вход
9 января 2020
• Матвей + Варвара: какие имена славянцы давали своим детям в 2019 году
• В Славянске прибавилось матерей-героинь
• Сколько бюджетных денег потратил Славянск в прошлом году
• Лучшим спортсменам Славянска вручили денежные премии
• В Славянске культивируются 40 видов спорта. Многие - бесплатно
• Часовню семьи Залесских законсервировали до лучших времен
7 января 2020
• Работоспособные ноутбуки европейского качества
26 декабря 2019
• К Славянску присоединят Райгородок и Маяки. Святогорск - под вопросом
• Электронные петиции: о чем просили жители города в 2019 году
• В Славянске за день закрыли все игорные заведения
• Чтоб ты жил на одну зарплату: мэра и его замов лишили премиальных
• Райсовет считает несправедливой структуру финансирования ЦРБ
• Без премий и надбавок мэр будет получать меньше, чем начальник отдела
• За год славянцы должны собрать 250 кг использованных батареек
• ЦПАУ возьмет на себя функции МРЭО
• В Славянске ищут приемных родителей и готовы покупать жилье для детских домов семейного типа
• В школе №16 новаторски подошли к инклюзивному обучению
• Как сделать праздник безопасным
• Сбил и оставил умирать - смертельное ДТП в Святогорске
• У нетрезвого водителя нашли амфетамин
• Азартные игры: разбогатеть или обеднеть
• Успех «Ливерпуля» в Дохе, провал «Ювентус» в Эр-Рияде
• Роберт Левандовски - лучший бомбардир
• Славянские гимнасты собрали урожай медалей в Бахмуте
• 15 наград и лидерство в командном зачете на чемпионате по дзюдо
• На турнире по рукопашному бою в Славянске выступили 100 спортсменов
• Елена Мартынкова – бронзовый призер чемпионата Украины по шахматам
• Определены лауреаты футбольного сезона среди аматоров
25 декабря 2019
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Новогодняя Соборная»
Благодаря тому, что, кроме одинокой елки, на центральной площади появились и другие элементы новогоднего декора, Соборная стала весьма посещаемым местом. Особенно заметно это по вечерам, когда здесь зажигается праздничная иллюминация.