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Фотофакт

Новогодняя Соборная

Новогодняя Соборная
9 января 2020 Просмотров: 81 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • К встрече 2020-го главную елку города украсили новыми гирляндами.
  • Кроме того, на площади появились несколько оригинальных фотозон.
  • Увы, но некоторые светодиодные сегменты достаточно быстро вышли из строя.
  • Неизменным атрибутом Соборной стала сцена для вертепа, на фоне которой публика тоже фотографируется очень охотно.
  • Притягивает людей и рождественская ярмарка, где можно отведать "вкусняшек" и приобрести сувениры.

Благодаря тому, что, кроме одинокой елки, на центральной площади появились и другие элементы новогоднего декора, Соборная стала весьма посещаемым местом. Особенно заметно это по вечерам, когда здесь зажигается праздничная иллюминация.

Что влечет сюда славянцев и гостей города, рассказывает сегодняшний выпуск рубрики "Фотофакт".

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Комментарии к статье «Новогодняя Соборная»

Благодаря тому, что, кроме одинокой елки, на центральной площади появились и другие элементы новогоднего декора, Соборная стала весьма посещаемым местом. Особенно заметно это по вечерам, когда здесь зажигается праздничная иллюминация.

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