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Фотофакт

Эпопея с продолжением

Эпопея с продолжением
16 января 2020 Просмотров: 57 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Один из таких проектов – прозрачный офис УСЗН на пересечении улиц Васильевской и Ярмарочной.
  • Областной диагностический центр в Железнодорожном микрорайоне обещали открыть еще в августе.
  • Сроки открытия детсада № 25 на ул. Короленко тоже переносились много раз. Сейчас здесь выполняются внутренние строительные работы.
  • Озвученная тема касается и сферы частного бизнеса. Пример тому - реконструкция цветочного рынка.

Сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт» мы посвятили проектам, реализация которых должна была завершится в 2019 году.

Поскольку формат рубрики ограничен, нам пришлось отобрать для нее самые, на наш взгляд, масштабные объекты. На самом деле их, конечно, больше.

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Комментарии к статье «Эпопея с продолжением»

Сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт» мы посвятили проектам, реализация которых должна была завершится в 2019 году.

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В Славянске культивируются 40 видов спорта. Многие - бесплатно

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7 января 2020

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26 декабря 2019

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Звуки му...

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