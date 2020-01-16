Эпопея с продолжением

|16 января 2020
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Сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт» мы посвятили проектам, реализация которых должна была завершится в 2019 году.
Поскольку формат рубрики ограничен, нам пришлось отобрать для нее самые, на наш взгляд, масштабные объекты. На самом деле их, конечно, больше.
16 января 2020
• Какие врачи останутся в амбулатории №1, а кто перейдет на Артема
• Почему возникли проблемы с выплатой субсидий
• Переселенцев приглашают принять участие в конкурсе на распределение 10 квартир
• Вопросы децентрализации: почему кратчайший путь между двумя точками - кривая
• Зеленые зоны Славянска будут самыми дорогими в области
• В Италии будут судить Алексея Азарова
• В аварии под Святогорском один погибший, два пострадавших
• Следствие окончено: дела «черных лесорубов» передали в суд
• Зачем в Славянск приезжали послы Литвы, Латвии и Польши
• В хирургии меняют сантехнику, а в ЦСО - оборудование
• «Не переживай, ты еще отыграешься». Какие психологические приемы используют казино, чтобы вызывать у игроков зависимость
9 января 2020
• Матвей + Варвара: какие имена славянцы давали своим детям в 2019 году
• В Славянске прибавилось матерей-героинь
• Сколько бюджетных денег потратил Славянск в прошлом году
• Лучшим спортсменам Славянска вручили денежные премии
• В Славянске культивируются 40 видов спорта. Многие - бесплатно
• Часовню семьи Залесских законсервировали до лучших времен
7 января 2020
• Работоспособные ноутбуки европейского качества
26 декабря 2019
• К Славянску присоединят Райгородок и Маяки. Святогорск - под вопросом
• Электронные петиции: о чем просили жители города в 2019 году
• В Славянске за день закрыли все игорные заведения
• Чтоб ты жил на одну зарплату: мэра и его замов лишили премиальных
• Райсовет считает несправедливой структуру финансирования ЦРБ
• Без премий и надбавок мэр будет получать меньше, чем начальник отдела
• За год славянцы должны собрать 250 кг использованных батареек
• ЦПАУ возьмет на себя функции МРЭО
• В Славянске ищут приемных родителей и готовы покупать жилье для детских домов семейного типа
— 9 января 2020 —
Благодаря тому, что, кроме одинокой елки, на центральной площади появились и другие элементы новогоднего декора, Соборная стала весьма посещаемым местом. Особенно заметно это по вечерам, когда здесь зажигается праздничная иллюминация.
— 26 декабря 2019 —
Интереснейшее событие состоялось на днях в платформе "Друкарня". Здесь немецкие музыканты проводили мастер-класс по изготовлению импровизированных музыкальных инструментов из мусора, собранного на территории заброшенных промзон Славянска.
— 19 декабря 2019 —
В сегодняшнем выпуске рубрики "Фотофакт" мы решили поговорить о том, какая разная судьба постигла объекты, созданные в Славянске активистами общественных организаций.
— 5 декабря 2019 —
В этом году настоящая зима началась практически по календарю. Уже 3 декабря в городе выпал первый снег.
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16 января 2020
• Какие врачи останутся в амбулатории №1, а кто перейдет на Артема
• Почему возникли проблемы с выплатой субсидий
• Переселенцев приглашают принять участие в конкурсе на распределение 10 квартир
• Вопросы децентрализации: почему кратчайший путь между двумя точками - кривая
• Зеленые зоны Славянска будут самыми дорогими в области
• В Италии будут судить Алексея Азарова
• В аварии под Святогорском один погибший, два пострадавших
• Следствие окончено: дела «черных лесорубов» передали в суд
• Зачем в Славянск приезжали послы Литвы, Латвии и Польши
• В хирургии меняют сантехнику, а в ЦСО - оборудование
• «Не переживай, ты еще отыграешься». Какие психологические приемы используют казино, чтобы вызывать у игроков зависимость
9 января 2020
• Матвей + Варвара: какие имена славянцы давали своим детям в 2019 году
• В Славянске прибавилось матерей-героинь
• Сколько бюджетных денег потратил Славянск в прошлом году
• Лучшим спортсменам Славянска вручили денежные премии
• В Славянске культивируются 40 видов спорта. Многие - бесплатно
• Часовню семьи Залесских законсервировали до лучших времен
7 января 2020
• Работоспособные ноутбуки европейского качества
26 декабря 2019
• К Славянску присоединят Райгородок и Маяки. Святогорск - под вопросом
• Электронные петиции: о чем просили жители города в 2019 году
• В Славянске за день закрыли все игорные заведения
• Чтоб ты жил на одну зарплату: мэра и его замов лишили премиальных
• Райсовет считает несправедливой структуру финансирования ЦРБ
• Без премий и надбавок мэр будет получать меньше, чем начальник отдела
• За год славянцы должны собрать 250 кг использованных батареек
• ЦПАУ возьмет на себя функции МРЭО
• В Славянске ищут приемных родителей и готовы покупать жилье для детских домов семейного типа
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Сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт» мы посвятили проектам, реализация которых должна была завершится в 2019 году.