Эпопея с продолжением

— 9 января 2020 —

Благодаря тому, что, кроме одинокой елки, на центральной площади появились и другие элементы новогоднего декора, Соборная стала весьма посещаемым местом. Особенно заметно это по вечерам, когда здесь зажигается праздничная иллюминация.

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