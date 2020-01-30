|30 января 2020
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В 2019 году в Славянске началась работа по паспортизации памятников архитектуры и градостроительства. Таковых, по сегодняшним данным, насчитывается 29. За прошлый год процедуру выполнили для трех объектов.
Программой развития культуры на 2020-й для этой работы предусмотрено 300 тысяч гривен. О каких именно зданиях идет речь, расскажет сегодняшний выпуск рубрики "Фотофакт".
30 января 2020
• Культурно-историческая ценность
• Почему славянцам принесли две квитанции за газ
• В мкр-не Лесной теперь есть поликлиника для взрослых
• Дело ясное, что дело темное: отзыв депутатов как элемент местной политической борьбы
• Депутатский корпус «завяз» в теме оплаты труда мэра и его заместителей
• Зарабатывать деньги «Шелковичному» мешала реконструкция территории
• Жителей Славкурорта подключили к городской системе водоснабжения
• Неля Штепа намерена вновь стать мэром
• За 2019 год в Славянске демонтировали 17 незаконных сооружений
• Полиция прикрыла нелегальный пункт приема металлолома
• У жителя Славянска полиция нашла ножи, самопал и взрывчатку
• В Лимане ревнивец сжег машину соперника
• Штази или тотальная слежка в социалистической Германии
• День памяти героев Крут - повод для проведения исторических параллелей
29 января 2020
• 45 наград дзюдоистов Славянска и 1-е место в командном зачете
• 18 медалей славянских кикбоксеров
• Полный комплект наград и юниорский рекорд пловца Бухова
• В Славянске состоялся турнир по шахматам «Белая ладья»
23 января 2020
• Что не так с «народной инициативой» по отзыву депутатов
• Как Славянске отметили 101-ю годовщину слияния УНР и ЗУНР
• Выбор качественной обуви в интернете: советы и рекомендации
• Как будет выглядеть крепость Тор в «Шелковичном»
• «Шуба» для детской поликлиники подняла температуру в помещениях на 4 градуса
• Проект для детской областной больницы уже готов
• «Милитарка» – форма и сопутствующие товары военного назначения
• «Прозрачный офис» уже отремонтирован, но не обставлен
• ПРООН считает Славянск успешным городом
• В Славянске стартовал «Бюджет участия–2020»
— 16 января 2020 —
Сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт» мы посвятили проектам, реализация которых должна была завершится в 2019 году.
— 9 января 2020 —
Благодаря тому, что, кроме одинокой елки, на центральной площади появились и другие элементы новогоднего декора, Соборная стала весьма посещаемым местом. Особенно заметно это по вечерам, когда здесь зажигается праздничная иллюминация.
— 26 декабря 2019 —
Интереснейшее событие состоялось на днях в платформе "Друкарня". Здесь немецкие музыканты проводили мастер-класс по изготовлению импровизированных музыкальных инструментов из мусора, собранного на территории заброшенных промзон Славянска.
— 19 декабря 2019 —
В сегодняшнем выпуске рубрики "Фотофакт" мы решили поговорить о том, какая разная судьба постигла объекты, созданные в Славянске активистами общественных организаций.
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30 января 2020
• Культурно-историческая ценность
• Почему славянцам принесли две квитанции за газ
• В мкр-не Лесной теперь есть поликлиника для взрослых
• Дело ясное, что дело темное: отзыв депутатов как элемент местной политической борьбы
• Депутатский корпус «завяз» в теме оплаты труда мэра и его заместителей
• Зарабатывать деньги «Шелковичному» мешала реконструкция территории
• Жителей Славкурорта подключили к городской системе водоснабжения
• Неля Штепа намерена вновь стать мэром
• За 2019 год в Славянске демонтировали 17 незаконных сооружений
• Полиция прикрыла нелегальный пункт приема металлолома
• У жителя Славянска полиция нашла ножи, самопал и взрывчатку
• В Лимане ревнивец сжег машину соперника
• Штази или тотальная слежка в социалистической Германии
• День памяти героев Крут - повод для проведения исторических параллелей
29 января 2020
• 45 наград дзюдоистов Славянска и 1-е место в командном зачете
• 18 медалей славянских кикбоксеров
• Полный комплект наград и юниорский рекорд пловца Бухова
• В Славянске состоялся турнир по шахматам «Белая ладья»
23 января 2020
• Что не так с «народной инициативой» по отзыву депутатов
• Как Славянске отметили 101-ю годовщину слияния УНР и ЗУНР
• Выбор качественной обуви в интернете: советы и рекомендации
• Как будет выглядеть крепость Тор в «Шелковичном»
• «Шуба» для детской поликлиники подняла температуру в помещениях на 4 градуса
• Проект для детской областной больницы уже готов
• «Милитарка» – форма и сопутствующие товары военного назначения
• «Прозрачный офис» уже отремонтирован, но не обставлен
• ПРООН считает Славянск успешным городом
• В Славянске стартовал «Бюджет участия–2020»
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Комментарии к статье «Культурно-историческая ценность»
В 2019 году в Славянске началась работа по паспортизации памятников архитектуры и градостроительства. Таковых, по сегодняшним данным, насчитывается 29. За прошлый год процедуру выполнили для трех объектов.