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Фотофакт

Культурно-историческая ценность

Культурно-историческая ценность
30 января 2020 Просмотров: 30 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Первой паспортизировали часовню семьи Залесских. Запущена процедура ее приема в коммунальную собственность громады.
  • На объекте АТ "Дзевульский&Лянге" паспортизацию прошли 2 сооружения.
  • Сложнее всего было со зданием бывшего купеческого собрания, допуск в который заблокировал собственник.
  • На текущий год запланирована паспортизация объекта "Вилла "Мария".
  • Еще один претендент - дом № 6 в переулке Учительском. Но если, как говорят, за него возьмется инвестор, процедуру притормозят до окончания реставрационных работ.

В 2019 году в Славянске началась работа по паспортизации памятников архитектуры и градостроительства. Таковых, по сегодняшним данным, насчитывается 29. За прошлый год процедуру выполнили для трех объектов.

Программой развития культуры на 2020-й для этой работы предусмотрено 300 тысяч гривен. О каких именно зданиях идет речь, расскажет сегодняшний выпуск рубрики "Фотофакт".

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Комментарии к статье «Культурно-историческая ценность»

В 2019 году в Славянске началась работа по паспортизации памятников архитектуры и градостроительства. Таковых, по сегодняшним данным, насчитывается 29. За прошлый год процедуру выполнили для трех объектов.

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