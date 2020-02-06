Неблагополучные участки

|6 февраля 2020
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Сегодняшний выпуск «Фотофакта» посвящен теме безопасности дорожного движения. Проконсультировавшись с патрульной полицией, мы составили ТОП-5 самых аварийно-опасных перекрестков Славянска.
Как свидетельствует статистика, именно здесь чаще всего случаются дорожно-транспортные происшествия.
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• В Славянске открылся новый энергоофис для клиентов YASNO
• В Славянске пять школ закрыли на карантин
• «Славянский курорт» вернут в собственность громады за долги
• Что ждет славянцев: два урожая за сезон или год без фруктов и ягод
• Букмекерские ставки на хоккей
• Ситуация на полях пока не критическая, но влаги в почве не хватает
• Причины неисправностей ноутбуков и виды ремонта
• Мэр обещает сделать выводы из «мусорной» темы
• Троллейбусный маршрут №5: есть сложности
• «Дюймовочка» дождалась детвору
• Стадион им. Юрия Скиданова обещают отремонтировать в срок
• Перспективным спортсменам Славянска назначили стипендию
• Славянский роддом готов к приему пациентов
• Крестыще, Райгородок, Святогорск: болевые точки создания Славянской ОТГ
• Дело Виктора Воропаева передано в суд
• Дело «лжеминера» из Славянска передали в суд
• Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс
5 февраля 2020
• Команда юношей ООШ №5 выступит на областном этапе по волейболу
• «Вольники» Мустафаев и Пушкаревский завоевали награды
• Спортсмены СК «Беркут» и СКЕ «Ронин» одержали победы в Константиновке
• Бронзовый хет-трик дзюдоистов во Львове
• Мечта Кенин, восьмикратный Джокович
• Два победных прыжка Ярославы Магучих в Германии
• Семен Митусов – чемпион Украины по шахматам
1 февраля 2020
• Особенности подключения беспроводного интернета в Украине
• Сервис объявлений – ваш надежный помощник
30 января 2020
• Культурно-историческая ценность
• Почему славянцам принесли две квитанции за газ
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Сегодняшний выпуск «Фотофакта» посвящен теме безопасности дорожного движения. Проконсультировавшись с патрульной полицией, мы составили ТОП-5 самых аварийно-опасных перекрестков Славянска.