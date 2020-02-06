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Фотофакт

Неблагополучные участки

Неблагополучные участки
6 февраля 2020 Просмотров: 71 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Наиболее опасным участком оказался перекресток улиц Центральной и Васильевской.
  • Повышенная аварийность фиксируется также на ул. Банковской, в районе остановки «САТУ».
  • Еще один неблагополучный дорожный объект – площадь Семейко, где пересекаются улицы Свободы, Торговая и Светлодарская.
  • Дурной славой среди водителей пользуется также развязка на площади Мира (мкр-н Черевковка).
  • Если говорить о пешеходах, то самым опасным для них участком специалисты называют ул. Олексы Тихого. Особенно проблематичен переход в районе Молочара.

Сегодняшний выпуск «Фотофакта» посвящен теме безопасности дорожного движения. Проконсультировавшись с патрульной полицией, мы составили ТОП-5 самых аварийно-опасных перекрестков Славянска.

Как свидетельствует статистика, именно здесь чаще всего случаются дорожно-транспортные происшествия.

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Комментарии к статье «Неблагополучные участки»

Сегодняшний выпуск «Фотофакта» посвящен теме безопасности дорожного движения. Проконсультировавшись с патрульной полицией, мы составили ТОП-5 самых аварийно-опасных перекрестков Славянска.

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Мечта Кенин, восьмикратный Джокович

Два победных прыжка Ярославы Магучих в Германии

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