|13 февраля 2020
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Для города, претендующего на курортный статус, Славянск не изобилует декоративными скульптурами. Хотя кое-где они встречаются. В сегодняшнем "Фотофакте" мы собрали некоторые из них.
Причем персонифицированные памятники решили пока не брать, ограничившись скульптурами, которые изображают некий собирательный образ.
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• В краеведческом музее открылись две выставки - художественная и техническая
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• Родителям славянских малышей придется больше платить «за садик»
• Амбулатории без очередей обещают славянцам уже нынешней весной
• Треть проекта - лучше, чем ничего: реконструкция бульвара Пушкина может начаться в 2020 году
• Почему январские платежки за тепло оказались больше декабрьских
• Когда объявлять карантин в школах
• Кто должен заниматься сосульками
• В горсовете нет согласия по поводу децентрализации
• Городская власть продолжит борьбу за ОТГ
• В Славянске собрали необходимые подписи за отзыв депутатов
• За что мэр уволил директора КАТП и почему потом передумал
• Общественный совет отзывает своего председателя
• Уже не консульство, еще не развивающий центр: что славянцы будут делать со старинным зданием
• Под Славянском нашли готовый к использованию гранатомет
12 февраля 2020
• Непредсказуемый финал школьной волейбольной лиги среди девушек
• Рекорды Дюплантиса и Бех-Романчук в Торуне
• Три победы и выход сборной Украины в плей-офф Мировой группы
• Соревнования по кикбоксингу и козацкому двобою
• Спортсмены клуба «Боец» привезли из Одессы 16 медалей
• «Де Трейдинг» сыграет с «Яско» в 1/4 финала Кубка Украины по футзалу
10 февраля 2020
• Как составить план курсовой работы
6 февраля 2020
• В Славянске открылся новый энергоофис для клиентов YASNO
• В Славянске пять школ закрыли на карантин
• «Славянский курорт» вернут в собственность громады за долги
• Что ждет славянцев: два урожая за сезон или год без фруктов и ягод
• Ситуация на полях пока не критическая, но влаги в почве не хватает
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Комментарии к статье «Собирательный образ»
Для города, претендующего на курортный статус, Славянск не изобилует декоративными скульптурами. Хотя кое-где они встречаются. В сегодняшнем "Фотофакте" мы собрали некоторые из них.