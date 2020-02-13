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Фотофакт

Собирательный образ

Собирательный образ
13 февраля 2020 Просмотров: 80 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Изваяние у поворота на пос. Мирный напоминает о былой славе рыбного хозяйства Славянщины.
  • Более позднюю эпоху городской истории отображает памятник частному предпринимательству 1990-х.
  • Сравнительно недавно появилась в Славянске скульптура, посвященная вдовам и матерям солдатов.
  • К категории собирательных образов можно отнести персонажей композиции в зоне отдыха "Арт-хуторок".
  • Но наиболее художественные скульптуры, конечно, расположены в ландшафтном парке здравницы. Правда, все они в разной степени требуют ремонта.

Для города, претендующего на курортный статус, Славянск не изобилует декоративными скульптурами. Хотя кое-где они встречаются. В сегодняшнем "Фотофакте" мы собрали некоторые из них.

Причем персонифицированные памятники решили пока не брать, ограничившись скульптурами, которые изображают некий собирательный образ.

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Комментарии к статье «Собирательный образ»

Для города, претендующего на курортный статус, Славянск не изобилует декоративными скульптурами. Хотя кое-где они встречаются. В сегодняшнем "Фотофакте" мы собрали некоторые из них.

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