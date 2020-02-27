Городские скверы

|27 февраля 2020
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В сегодняшнем выпуске рубрики «Фотофакт» мы обратились к теме мест массового отдыха. Поскольку в эту сферу включаются объекты разного характера, мы ограничились скверами.
Актуальность темы обусловлена тем, что в этом году на территории города может появиться несколько таких зон.
27 февраля 2020
• Зиму провожаем, весну встречаем: где в Славянске будут праздновать Масленицу
• Ремонт стадиона и роддома обещают начать раньше
• В Славянске закрасили надпись на фасаде пятиэтажки
• На старте второго этапа медреформы: чего ждать Славянску
• Депутаты озаботились условиями работы комитетов микрорайонов
• Спортплощадки, зоны отдыха, «музыка ветра»: что заявили славянцы на «Бюджет участия»
• В горсовете стало на двух депутатов меньше
• Рассказ первого директора: как открывали универмаг
• Зависшие вопросы: Славкурорт и «Прозрачный офис»
• На Семеновке снова нашли мину
• На поиски утонувшего рыбака ушли сутки
• Мужчина погиб в собственной квартире
• Апелляционный суд оставил в силе приговор экс-полицейскому
• Четырех жителей Славянска подозревают в пособничестве боевикам
26 февраля 2020
• Соревнования по рукопашному бою и самбо
• Минимальное преимущество «Шахтера»
• Воспитанники БК «Триада» собрали полный комплект наград
• «Детская лига дзюдо» в Харькове, «Киевская весна» в Киеве
• Славянские кикбоксеры завоевали семь наград
23 февраля 2020
• Что нового появится на рынке смартфонов
20 февраля 2020
• Когда славянские школьники выйдут на занятия - пока неизвестно
• Успеет ли Славянск спасти курорт: люди готовы патрулировать территорию
• Двух славянских депутатов уже отозвали. Кто на очереди?
• Как правильно выбирать для покупки б/у автомобиль
• В Славянске начали распределять временное жилье для переселенцев
— 20 февраля 2020 —
За последнее время на сайте горсовета появились две петиции с просьбой обустроить парковочное пространство. В одном случае возле роддома, во втором – возле ООШ № 13.
— 13 февраля 2020 —
Для города, претендующего на курортный статус, Славянск не изобилует декоративными скульптурами. Хотя кое-где они встречаются. В сегодняшнем "Фотофакте" мы собрали некоторые из них.
— 6 февраля 2020 —
Сегодняшний выпуск «Фотофакта» посвящен теме безопасности дорожного движения. Проконсультировавшись с патрульной полицией, мы составили ТОП-5 самых аварийно-опасных перекрестков Славянска.
— 30 января 2020 —
В 2019 году в Славянске началась работа по паспортизации памятников архитектуры и градостроительства. Таковых, по сегодняшним данным, насчитывается 29. За прошлый год процедуру выполнили для трех объектов.
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27 февраля 2020
• Зиму провожаем, весну встречаем: где в Славянске будут праздновать Масленицу
• Ремонт стадиона и роддома обещают начать раньше
• В Славянске закрасили надпись на фасаде пятиэтажки
• На старте второго этапа медреформы: чего ждать Славянску
• Депутаты озаботились условиями работы комитетов микрорайонов
• Спортплощадки, зоны отдыха, «музыка ветра»: что заявили славянцы на «Бюджет участия»
• В горсовете стало на двух депутатов меньше
• Рассказ первого директора: как открывали универмаг
• Зависшие вопросы: Славкурорт и «Прозрачный офис»
• На Семеновке снова нашли мину
• На поиски утонувшего рыбака ушли сутки
• Мужчина погиб в собственной квартире
• Апелляционный суд оставил в силе приговор экс-полицейскому
• Четырех жителей Славянска подозревают в пособничестве боевикам
26 февраля 2020
• Соревнования по рукопашному бою и самбо
• Минимальное преимущество «Шахтера»
• Воспитанники БК «Триада» собрали полный комплект наград
• «Детская лига дзюдо» в Харькове, «Киевская весна» в Киеве
• Славянские кикбоксеры завоевали семь наград
23 февраля 2020
• Что нового появится на рынке смартфонов
20 февраля 2020
• Когда славянские школьники выйдут на занятия - пока неизвестно
• Успеет ли Славянск спасти курорт: люди готовы патрулировать территорию
• Двух славянских депутатов уже отозвали. Кто на очереди?
• Как правильно выбирать для покупки б/у автомобиль
• В Славянске начали распределять временное жилье для переселенцев
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Комментарии к статье «Городские скверы»
В сегодняшнем выпуске рубрики «Фотофакт» мы обратились к теме мест массового отдыха. Поскольку в эту сферу включаются объекты разного характера, мы ограничились скверами.