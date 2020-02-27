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Фотофакт

Городские скверы

Городские скверы
27 февраля 2020 Просмотров: 71 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Один из скверов планируется обустроить в мкр-не Лесной. Окончательное название для него еще не выбрано.
  • Еще один подобный объект – сквер им. Авксентия Шнуркова - жители предлагают создать вдоль улицы Шевченко.
  • Удачным примером подобной инициативы можно считать сквер «Мечта», за 5 лет преобразивший заброшенную территорию.
  • Менее успешным оказался общественный проект создания сквера Мира, который реализовывался возле детской больницы.
  • Стоит отметить, что скверы в Славянске не только создаются, но и уничтожаются. Такая судьба, например, постигла сквер на Привокзальной площади.

В сегодняшнем выпуске рубрики «Фотофакт» мы обратились к теме мест массового отдыха. Поскольку в эту сферу включаются объекты разного характера, мы ограничились скверами.

Актуальность темы обусловлена тем, что в этом году на территории города может появиться несколько таких зон.

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Комментарии к статье «Городские скверы»

В сегодняшнем выпуске рубрики «Фотофакт» мы обратились к теме мест массового отдыха. Поскольку в эту сферу включаются объекты разного характера, мы ограничились скверами.

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