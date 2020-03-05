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Фотофакт

Из жизни пассажиров

Из жизни пассажиров
5 марта 2020 Просмотров: 49 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Расписание пассажирского транспорта действительно появилось, но пока еще не везде.
  • В перспективе славянцам обещают оборудовать остановки электронными табло.
  • Прежде всего, это будет сделано там, где в прошлом году появились новые остановки.
  • Контрастирует с этим достижением отсутствие каких-либо конструкций в других частях города. Возле сквера Шевченко, например, на три остановочных пункта построена только одна архитектурная форма.
  • И, напоследок, еще одна новость из сферы пассажироперевозок. В связи с открытием дошкольного учреждения № 26, остановка «Детсад» будет работать в обычном режиме, а не по требованию.

Концепцию сегодняшнего выпуска рубрики «Фотофакт» нам подсказало объявление на сайте горсовета. В нем говорится об оборудовании остановок табличками с расписанием движения маршруток и троллейбусов.

Учитывая, что жалобы пассажиров затрагивают более широкий круг проблем в этой сфере, журналисты «ТВ плюс» проиллюстрировали ее реалии.

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Комментарии к статье «Из жизни пассажиров»

Концепцию сегодняшнего выпуска рубрики «Фотофакт» нам подсказало объявление на сайте горсовета. В нем говорится об оборудовании остановок табличками с расписанием движения маршруток и троллейбусов.

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Пришла в гости и украла три телефона

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28 февраля 2020

Мужчины Славянского завода высоковольтных изоляторов получили праздничные подарки

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27 февраля 2020

Зиму провожаем, весну встречаем: где в Славянске будут праздновать Масленицу

Ремонт стадиона и роддома обещают начать раньше

В Славянске закрасили надпись на фасаде пятиэтажки

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