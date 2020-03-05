Из жизни пассажиров

|5 марта 2020
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Концепцию сегодняшнего выпуска рубрики «Фотофакт» нам подсказало объявление на сайте горсовета. В нем говорится об оборудовании остановок табличками с расписанием движения маршруток и троллейбусов.
Учитывая, что жалобы пассажиров затрагивают более широкий круг проблем в этой сфере, журналисты «ТВ плюс» проиллюстрировали ее реалии.
5 марта 2020
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• Губернатор уверяет, что область готова к вспышке коронавируса
• Славянск не сможет бесплатно прокормить детей, пострадавших от войны
• Что делать, если переплатили ликвидированному жэку
• Тубдиспансер в Славянске не закроют, а больница не поменяется местами с поликлиникой
• Операция «Первоцвет» и снос деревьев
• Подарок от земляка: сенсорная доска и яблоки для всех школьников
• Положение дел на Славянском курорте зашло в тупик
• Как бороться с пылью, клещами и амброзией: деньги есть, механизмы не отработаны
• Стадион «Локомотив» готов к проведению городских чемпионатов
• По делу Воропаева заслушают Ляха и Штепу
• Неля Штепа проиграла суд против Ирины Геращенко
• Пришла в гости и украла три телефона
• Каннабис по-прежнему под запретом
28 февраля 2020
• Мужчины Славянского завода высоковольтных изоляторов получили праздничные подарки
• LED-освещение для дома: особенности продукции
27 февраля 2020
• Зиму провожаем, весну встречаем: где в Славянске будут праздновать Масленицу
• Ремонт стадиона и роддома обещают начать раньше
• В Славянске закрасили надпись на фасаде пятиэтажки
• На старте второго этапа медреформы: чего ждать Славянску
• Депутаты озаботились условиями работы комитетов микрорайонов
• Преимущества установки ГБО на автомобиль
• Спортплощадки, зоны отдыха, «музыка ветра»: что заявили славянцы на «Бюджет участия»
• В горсовете стало на двух депутатов меньше
• Рассказ первого директора: как открывали универмаг
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• На Семеновке снова нашли мину
— 28 февраля 2020 —
В сегодняшнем выпуске рубрики «Фотофакт» мы обратились к теме мест массового отдыха. Поскольку в эту сферу включаются объекты разного характера, мы ограничились скверами.
— 20 февраля 2020 —
За последнее время на сайте горсовета появились две петиции с просьбой обустроить парковочное пространство. В одном случае возле роддома, во втором – возле ООШ № 13.
— 13 февраля 2020 —
Для города, претендующего на курортный статус, Славянск не изобилует декоративными скульптурами. Хотя кое-где они встречаются. В сегодняшнем "Фотофакте" мы собрали некоторые из них.
— 6 февраля 2020 —
Сегодняшний выпуск «Фотофакта» посвящен теме безопасности дорожного движения. Проконсультировавшись с патрульной полицией, мы составили ТОП-5 самых аварийно-опасных перекрестков Славянска.
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5 марта 2020
• Переселенцам начали давать жилье в Славянске. На очереди ветераны АТО
• Губернатор уверяет, что область готова к вспышке коронавируса
• Славянск не сможет бесплатно прокормить детей, пострадавших от войны
• Что делать, если переплатили ликвидированному жэку
• Тубдиспансер в Славянске не закроют, а больница не поменяется местами с поликлиникой
• Операция «Первоцвет» и снос деревьев
• Подарок от земляка: сенсорная доска и яблоки для всех школьников
• Положение дел на Славянском курорте зашло в тупик
• Как бороться с пылью, клещами и амброзией: деньги есть, механизмы не отработаны
• Стадион «Локомотив» готов к проведению городских чемпионатов
• По делу Воропаева заслушают Ляха и Штепу
• Неля Штепа проиграла суд против Ирины Геращенко
• Пришла в гости и украла три телефона
• Каннабис по-прежнему под запретом
28 февраля 2020
• Мужчины Славянского завода высоковольтных изоляторов получили праздничные подарки
• LED-освещение для дома: особенности продукции
27 февраля 2020
• Зиму провожаем, весну встречаем: где в Славянске будут праздновать Масленицу
• Ремонт стадиона и роддома обещают начать раньше
• В Славянске закрасили надпись на фасаде пятиэтажки
• На старте второго этапа медреформы: чего ждать Славянску
• Депутаты озаботились условиями работы комитетов микрорайонов
• Преимущества установки ГБО на автомобиль
• Спортплощадки, зоны отдыха, «музыка ветра»: что заявили славянцы на «Бюджет участия»
• В горсовете стало на двух депутатов меньше
• Рассказ первого директора: как открывали универмаг
• Зависшие вопросы: Славкурорт и «Прозрачный офис»
• На Семеновке снова нашли мину
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Комментарии к статье «Из жизни пассажиров»
Концепцию сегодняшнего выпуска рубрики «Фотофакт» нам подсказало объявление на сайте горсовета. В нем говорится об оборудовании остановок табличками с расписанием движения маршруток и троллейбусов.