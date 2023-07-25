Сложности выбора телевизора: Samsung или LG?

|25 июля 2023
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Безусловными лидерами на рынке бытовой техники и электроники являются два бренда из Южной Кореи – Samsung и LG. Телевизоры этих компаний пользуются заслуженной популярностью практически во всех странах мира. Украина – не исключение. И если для вас выбор телевизора является актуальным вопросом, рекомендуем разобраться с различиями в продукции двух производителей.
Одним из главных отличий является тип экрана, который определяет качество изображения, контрастность, цветопередачу и энергоэффективность. Телевизор Samsung с типом подсветки QLED, которая основана на квантовых точках, это:
Преимуществом QLED подсветки можно также назвать более длительный срок службы, поскольку отдельные пиксели не выгорают даже под воздействием солнечных лучей. Тем не менее OLED матрица на органических светодиодах тоже предлагает качественное изображение и широкие углы обзора. Эксперты отмечают, что она передает динамические сцены более реалистично. Но простой потребитель вряд ли заметит существенную разницу.
В бюджетном сегменте, если выбираете телевизор Самсунг или LG с диагональю 32-43 дюйма в кухню или для спальной, оба бренда предлагают низкое разрешение HD или Full HD. В телевизорах с диагональю от 43 дюймов имеем разрешение 4K UHD. 4K-телевизоры являются самыми популярными и оптимальными по соотношению цены и качества. Их неоспоримые плюсы:
Однако Samsung пошел дальше и предложил своим покупателям новые возможности наслаждения видео и играми – 8K UHD, что в четыре раза лучше по сравнению с 4K UHD. Разрешение 8K UHD подходит для больших ТВ с диагональю от 65 дюймов. В модельном ряду LG на сегодняшний момент таких телевизоров очень мало.
Smart TV – это “умный” телевизор по аналогии с “умным” телефоном СМАРТфоном. Телевизоры Samsung со Смарт-ТВ работают под управлением компьютерного процессора и собственной операционной системы Tizen. Она построена на ядре Linux и в целом мало чем отличается от привычного Android. Но у нее есть ряд преимуществ:
В принципе, всеми этими же возможностями обладает и WebOS. Соответственно, простой пользователь, разницы практически не ощутит. Телевизоры Samsung и LG обеспечат вам стабильное подключение к Wi-Fi или через Ethernet.
Для помощи с принятием окончательного решения составим небольшую таблицу с различиями между телевизорами Samsung и LG:
Если же говорить в общем, в бюджетной категории разницу ощутить практически невозможно. А вот в более высоком ценовом сегменте пальма первенства принадлежит телевизорам Samsung.
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• Сложности выбора телевизора: Samsung или LG?
• Кабмін ще більше спростив механізм надання житлових субсидій
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24 июля 2023
• Маск оголосив про зміну логотипа Twitter
16 мая 2023
• В Україні діють понад 500 майданчиків для вивчення української мови
• Якщо втратили документи за кордоном: що робити і куди звертатися
• ЄБРР оцінив потреби швидкого відновлення України в 250 мільярдів доларів інвестицій
• Україна офіційно вступила до кіберцентру при НАТО
• С чего начать лечение алкоголизма?
• У ЄС сумніваються у європейському курсі Грузії після поновлення авіарейсів з Росією
16 апреля 2023
• Укрпошта випустить марки з писанками
• Призначення пенсії: як отримати дані з електронної трудової книжки
• Україна отримає понад 5 мільярдів доларів додаткової допомоги від країн G7
• Ракетний удар по Слов'янську. Кількість жертв знову зросла
14 апреля 2023
• Рашисти нанесли декілька ударів по Словʼянську: одна людина загинула, п'ятеро поранені. Під завалами люди
30 марта 2023
• В Україні стало менше переселенців. Проте більше мільйона осіб готові покинути свої домівки
• Вступна кампанія: в Україні розповіли, як проходитиме вступ до вишів та коледжів
• Правоохоронці викрили шахраїв, які вкрали з рахунків громадян ЄС 160 мільйонів
• Кабмін дозволив надання гарантів бізнесу з територій можливих бойових дій
15 марта 2023
• Названо терміни завершення опалювального сезону
• Стало відомо, як в Україні планують реформувати виборче законодавство в контексті агітації
• Ізраїль надав дозвіл на продаж Україні систем для боротьби з іранськими дронами, - ЗМІ
• Почему авиадоставка грузов из Китая так популярна?
• У Європарламенті закликали УЄФА виключити Білорусь із кваліфікації чемпіонату Європи-2024
14 марта 2023
• В Україні запустили нову газову свердловину
2 марта 2023
• Перекази трудових мігрантів впали на початку 2023 року: скільки надійшло в Україну
• Масовані ракетні атаки РФ по Україні можуть залишитись у минулому, - Гуменюк
• Наздогнати Starlink: Китай запустить перше угруповання супутників зв'язку вже цього року
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