Сложности выбора телевизора: Samsung или LG?

Безусловными лидерами на рынке бытовой техники и электроники являются два бренда из Южной Кореи – Samsung и LG. Телевизоры этих компаний пользуются заслуженной популярностью практически во всех странах мира. Украина – не исключение. И если для вас выбор телевизора является актуальным вопросом, рекомендуем разобраться с различиями в продукции двух производителей.

Тип экрана: QLED или OLED?

Одним из главных отличий является тип экрана, который определяет качество изображения, контрастность, цветопередачу и энергоэффективность. Телевизор Samsung с типом подсветки QLED, которая основана на квантовых точках, это:

высокая яркость;

четкая и детальная картинка;

контрастность;

глубокий черный оттенок;

более тонкая и энергоэффективная матрица.

Преимуществом QLED подсветки можно также назвать более длительный срок службы, поскольку отдельные пиксели не выгорают даже под воздействием солнечных лучей. Тем не менее OLED матрица на органических светодиодах тоже предлагает качественное изображение и широкие углы обзора. Эксперты отмечают, что она передает динамические сцены более реалистично. Но простой потребитель вряд ли заметит существенную разницу.

Разрешение телевизоров Samsung и LG

В бюджетном сегменте, если выбираете телевизор Самсунг или LG с диагональю 32-43 дюйма в кухню или для спальной, оба бренда предлагают низкое разрешение HD или Full HD. В телевизорах с диагональю от 43 дюймов имеем разрешение 4K UHD. 4K-телевизоры являются самыми популярными и оптимальными по соотношению цены и качества. Их неоспоримые плюсы:

в четыре раза больше пикселей по сравнению с Full HD;

высокая четкость и детализация картинки;

телевизоры Samsung и LG поддерживают HDR-технология для оптимизации контрастности и цветопередачи в динамических сценах;

возможности масштабирования изображения Full HD до стандарта 4K;

широкая доступность видеоконтента в разрешении 4K.

Однако Samsung пошел дальше и предложил своим покупателям новые возможности наслаждения видео и играми – 8K UHD, что в четыре раза лучше по сравнению с 4K UHD. Разрешение 8K UHD подходит для больших ТВ с диагональю от 65 дюймов. В модельном ряду LG на сегодняшний момент таких телевизоров очень мало.

Smart TV: Samsung Tizen или LG WebOS

Smart TV – это “умный” телевизор по аналогии с “умным” телефоном СМАРТфоном. Телевизоры Samsung со Смарт-ТВ работают под управлением компьютерного процессора и собственной операционной системы Tizen. Она построена на ядре Linux и в целом мало чем отличается от привычного Android. Но у нее есть ряд преимуществ:

разработана специально под экосистему продуктов Samsung;

поддерживает быструю синхронизацию со смартфонами других брендов на базе Android и iOS;

интуитивно понятный интерфейс и широкие возможности кастомизации;

с легкостью найдете все необходимые приложения – онлайн-кинозалы, IPTV, игры;

возможность интеграции с системой умного дома.

В принципе, всеми этими же возможностями обладает и WebOS. Соответственно, простой пользователь, разницы практически не ощутит. Телевизоры Samsung и LG обеспечат вам стабильное подключение к Wi-Fi или через Ethernet.

Для помощи с принятием окончательного решения составим небольшую таблицу с различиями между телевизорами Samsung и LG:

Если же говорить в общем, в бюджетной категории разницу ощутить практически невозможно. А вот в более высоком ценовом сегменте пальма первенства принадлежит телевизорам Samsung.