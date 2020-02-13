Почем Соединенные Штаты

30 марта 1867 года Соединенные Штаты приобрели Аляску у Российской империи за 7,2 миллиона долларов США, или примерно по цене два цента за акр (4,74 доллара США за один км кв).

Район претерпел несколько административных замен, обретя статус организованной территории 11 мая 1912 года. Он был признан 49-м штатом США 3-го января 1959 года.

История освоения Аляски

Первым европейским судном, которое достигнет Аляски, считается «Святой Гавриил» под руководством геодезиста М.С. Гвоздева и помощника штурмана И. Федорова к берегу Аляски судно причалило21 августа 1732 г. во время экспедиции сибирского казака А. Ф. Шестакова и русского исследователя Дмитрия Павлуцкого ( 1729-1735).

Другой европейский контакт с Аляской произошел в 1741 году, когда Витус Беринг возглавил экспедицию для русского флота на борту корабля « Святой Петр» . После того, как его команда вернулась в Россию со шкурами морской выдры, признанной лучшим мехом в мире, небольшие ассоциации торговцев мехом начали рейсы от берегов Сибири к Алеутским островам. Первое постоянное европейское поселение было основано в 1784 году.

Между 1774 и 1800 годами Испания тоже отправила несколько экспедиций на Аляску , чтобы подтвердить свои права на северо-запад Тихого океана.

В 1789 году в Ноотка Саунд были построены испанское поселение и форт . Эти экспедиции дали названия местам Валдез , Букарел-Саунд и Кордова . Позже российско-американская компания осуществила расширенную программу колонизации в начале-середине 19 века.

Ситка , переименованная в Новый Архангел в период с 1804 по 1867 год, на острове Бараноф в Александровском архипелаге на юго-востоке Аляски , стала столицей Русской Америки . Он оставался столицей после того, как колония была переведена в Соединенные Штаты. Русские никогда полностью не колонизировали Аляску, и колония никогда не была очень прибыльной. Доказательства русского поселения в именах и церквях сохранились по всей юго-восточной Аляске.

30 марта 1867 года Соединенные Штаты приобрели часть Аляски у Российской империи за сумму 7,2 миллиона долларов. Прошло еще шесть месяцев, прежде чем была организована официальная передача. В пятницу 6 (18) октября 1867 года в 15:30 Аляска официально была передана США. Со стороны России протокол о передаче подписал специальный правительственный комиссар, капитан 2-го ранга А. А. Пещуров. Церемония передачи состоялась в Новоархангельске (ныне Ситка), на борту американского военного шлюпа «Оссипи».

Официальное поднятие флага состоялось в форте Ситка 18 октября 1867 года.

Первоначальная церемония включала 250 американских солдат в форме, которые прошли в дом губернатора на «Замковой горе». Здесь российские войска опустили российский флаг, а американский флаг был поднят. Это событие ныне отмечается как День Аляски, официальный праздник 18 октября.

Первоначально Аляска слабо управлялась военными, но, начиная с 1884 года, президент Соединенных Штатов назначил губернатора и перевел штаб федерального округа в Ситку.

В течение большей части первого десятилетия Аляски под флагом США Ситка была единственной общиной, где жили американские поселенцы. Они организовали «временное городское правительство», которое было первым муниципальным правительством Аляски, но не в юридическом смысле. Законодательство позволяло общинам Аляски юридически объединяться, так как города существовали только до 1900 года, а домашнее правление городов было крайне ограниченным или отсутствовало до вступления в силу государственности в 1959 году.

Аляска, как территория США

Начиная с 1890-х годов и в некоторых местах вплоть до начала 1910-х годов, золотая лихорадка на Аляске и в близлежащем Юконском крае привела на Аляску тысячи шахтеров и поселенцев. Аляска была официально зарегистрирована как организованная территория в 1912 году. Столица Аляски, которая находилась в Ситке до 1906 года, была перенесена на север в Джуно . Строительство Особняка губернатора Аляски началось в том же году. Европейские иммигранты из Норвегии и Швеции также поселились на юго-востоке Аляски, где они занялись рыболовством и лесозаготовкой.

Во время Второй мировой войны кампания на Алеутах была сосредоточена на трех внешних Алеутских островах которые были захвачены японскими войсками и оккупированы в период с июня 1942 года по август 1943 года. Во время оккупации был убит один алеутский гражданин. японскими войсками и почти пятьдесят были интернированы в Японии, где около половины из них погибли.

Программа ленд-лиза Соединенных Штатов включала в себя полет американских военных самолетов через Канаду в Фэрбенкс, а затем в Ном. Советские летчики овладели этими самолетами, переправляя их для борьбы с немецким вторжением в Советский Союз. Строительство военных баз способствовало росту численности населения некоторых городов Аляски.

Покупка Луизианы

В1803 году США приобрели французские владения — Луизиану в Северной Америке . Размер приобретённой территории, по приблизительным оценкам, равен 530 миллионам акров (828 000 миль? или 2 100 000 км?). Цена сделки составила 15 миллионов американских долларов или 80 миллионов французских франков (окончательная сумма сделки для США, включая проценты по кредиту, составила 23 213 568 американских долларов). Исходя из этого, цена одного акра составила 3 цента (7 центов за гектар).

Во время переговоров и непосредственно во время проведения сделки Испания заявляла свои претензии на часть территории штата Оклахома и юго-западную часть штатов Канзас и Луизиана. Согласно договору, к США отходили территории, которые со временем стали частью канадских провинций Альберта и Саскачеван. Приобретённая по результатам сделки земля составила порядка 23 % территории современных Соединённых Штатов Америки.

«Луизианская покупка» стала одной из важных вех в политической жизни третьего президента США Томаса Джефферсона. Хотя Джефферсон и был озабочен законностью проведения сделки (Конституция США не содержала статей по поводу приобретения территорий у иностранных государств), он, тем не менее, решился на сделку в связи с тем, что Франция и Испания препятствовали американцам в их торговле через порт Нового Орлеана.

С 1762 года Луизиана была испанской колонией. Благодаря своему удачному географическому положению, Новый Орлеан полностью контролировал реку Миссисипи — одну из главных водных артерий Северной Америки, и являлся важным перевалочным пунктом торговли через порт Нового Орлеана. Американцы получили также право использовать порт для перевалки муки, табака, свинины, сала, пера птицы, сидра, масла и сыра между восточными и западными штатами. Договор также признавал право американской стороны, ввиду роста деловой активности, на навигацию по всей реке Миссисипи.

10 апреля 1803 года Наполеон приказал уведомить американскую сторону о своём согласии продать всю территорию Луизианы Соединённым Штатам. Однако, как оказалось, американская сторона была абсолютно не готова к такому предложению.

Американские послы готовы были заплатить только за территорию Нового Орлеана сумму в 10 миллионов американских долларов, и были шокированы, когда всю территорию Луизианы французская сторона предложила купить за 15 миллионов долларов. Договор о покупке был составлен 30 апреля 1803 и подписан 2 мая. Общая площадь проданной территории в два раза превосходила размеры самих Соединённых Штатов на тот момент. Цена одного акра земли по результатам сделки составила 3 цента (7 центов за гектар).

Тогда многих американцев беспокоило обязательство предоставить американское гражданство всем французам, испанцам и свободным неграм, проживающим на территории Луизианы. Имелись сомнения в том, что эти люди, не привычные к демократии, смогут стать полноценными гражданами.

Границы

Непосредственно во время проведения сделки по продаже Луизианы она не была хорошо изучена, и её границы не были чётко определены. Этим обстоятельством, не желая обострения отношений с Испанией, воспользовалась Франция, отказавшись определить южные и западные границы продаваемой территории.

Южная граница приобретённой территории также не была определена на момент покупки.

Почти все приобретённые земли были заняты американскими индейцами, у которых земля была куплена повторно, шаг за шагом. Общая сумма, выплаченная индейцам за землю, превышала цену покупки этих же земель у Франции. Фактически по результатам сделки у Франции приобреталось не право на территорию, а право на покупки этих территорий у индейцев. А с самими индейцами, как с коренными жителями этих земель, не советовались ни продавцы, ни покупатели. Большинство индейцев никогда даже и не знало о проведённой сделке.