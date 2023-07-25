Вибух в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS - ООН

Організація спростувала твердження РФ про те, що українських полонених в Оленівці було вбито ракетою HIMARS.

Причиною вибуху в Оленівській колонії на тимчасово окупованій території Донецької області, внаслідок якого загинули десятки українських військовополонених, став не удар ракети з системи HIMARS, як стверджували росіяни. Про це йдеться у заяві Управління ООН з прав людини.

Зазначається, що за рік після вибуху в Оленівській колонії, що захопила та контролює Росія, Управління ООН з прав людини так і не отримало доступу до місця трагедії. Через це Офіс УВКПЛ досі не зміг встановити, що саме трапилося в ніч з 28 на 29 липня 2022 року в бараці з українськими військовополоненими.

Водночас в Управлінні зазначили: наявна нині інформація вказує на те, що вибух спричинила не ракета HIMARS. Наразі експерти не можуть встановити ані джерело вибуху, ані напрямок, з якого могли стріляти.

"Військовополонені, які отримали поранення або загинули в Оленівці, та члени їхніх сімей заслуговують на те, щоб правда була відома, а винні в порушеннях міжнародного права понесли відповідальність", - заявив Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк.

Він також підкреслив, що, згідно з міжнародним гуманітарним правом, смерть або серйозні поранення військовополонених має у першу чергу розслідувати та країна, що їх утримує. Росія ж не задовольнила запити Офісу ані щодо гарантій безпеки для відвідування конкретного місця, ані щодо доступу до окупованих територій в цілому.

Нагадаємо, уночі 29 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії в Оленівці стався вибух. Була знищена будівля, в якій утримувались українські військовополонені.

Згідно з даними росіян, загинули понад 50 українських захисників. Серед утримуваних в колонії були й захисники Азовсталі. У Росії заявили, що нібито Україна обстріляла барак із HIMARS, проте багато свідчень вказують на те, що вибух стався всередині приміщення.