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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Вибух в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS - ООН
25 июля 2023 Просмотров: 222 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
В ООН відкинули версію росіян про теракт в Оленівці.

Організація спростувала твердження РФ про те, що українських полонених в Оленівці було вбито ракетою HIMARS.

Причиною вибуху в Оленівській колонії на тимчасово окупованій території Донецької області, внаслідок якого загинули десятки українських військовополонених, став не удар ракети з системи HIMARS, як стверджували росіяни. Про це йдеться у заяві Управління ООН з прав людини.

Зазначається, що за рік після вибуху в Оленівській колонії, що захопила та контролює Росія, Управління ООН з прав людини так і не отримало доступу до місця трагедії. Через це Офіс УВКПЛ досі не зміг встановити, що саме трапилося в ніч з 28 на 29 липня 2022 року в бараці з українськими військовополоненими. 

Водночас в Управлінні зазначили: наявна нині інформація вказує на те, що вибух спричинила не ракета HIMARS. Наразі експерти не можуть встановити ані джерело вибуху, ані напрямок, з якого могли стріляти. 

"Військовополонені, які отримали поранення або загинули в Оленівці, та члени їхніх сімей заслуговують на те, щоб правда була відома, а винні в порушеннях міжнародного права понесли відповідальність", - заявив Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк.

Він також підкреслив, що, згідно з міжнародним гуманітарним правом, смерть або серйозні поранення військовополонених має у першу чергу розслідувати та країна, що їх утримує. Росія ж не задовольнила запити Офісу ані щодо гарантій безпеки для відвідування конкретного місця, ані щодо доступу до окупованих територій в цілому.

Нагадаємо, уночі 29 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії в Оленівці стався вибух. Була знищена будівля, в якій утримувались українські військовополонені.

Згідно з даними росіян, загинули понад 50 українських захисників. Серед утримуваних в колонії були й захисники Азовсталі. У Росії заявили, що нібито Україна обстріляла барак із HIMARS, проте багато свідчень вказують на те, що вибух стався всередині приміщення. 

По материалам: Корреспондент.net

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Комментарии к статье «Вибух в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS - ООН»

Організація спростувала твердження РФ про те, що українських полонених в Оленівці було вбито ракетою HIMARS.

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