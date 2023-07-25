Вибух в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS - ООН

|25 июля 2023
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Організація спростувала твердження РФ про те, що українських полонених в Оленівці було вбито ракетою HIMARS.
Причиною вибуху в Оленівській колонії на тимчасово окупованій території Донецької області, внаслідок якого загинули десятки українських військовополонених, став не удар ракети з системи HIMARS, як стверджували росіяни. Про це йдеться у заяві Управління ООН з прав людини.
Зазначається, що за рік після вибуху в Оленівській колонії, що захопила та контролює Росія, Управління ООН з прав людини так і не отримало доступу до місця трагедії. Через це Офіс УВКПЛ досі не зміг встановити, що саме трапилося в ніч з 28 на 29 липня 2022 року в бараці з українськими військовополоненими.
Водночас в Управлінні зазначили: наявна нині інформація вказує на те, що вибух спричинила не ракета HIMARS. Наразі експерти не можуть встановити ані джерело вибуху, ані напрямок, з якого могли стріляти.
"Військовополонені, які отримали поранення або загинули в Оленівці, та члени їхніх сімей заслуговують на те, щоб правда була відома, а винні в порушеннях міжнародного права понесли відповідальність", - заявив Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк.
Він також підкреслив, що, згідно з міжнародним гуманітарним правом, смерть або серйозні поранення військовополонених має у першу чергу розслідувати та країна, що їх утримує. Росія ж не задовольнила запити Офісу ані щодо гарантій безпеки для відвідування конкретного місця, ані щодо доступу до окупованих територій в цілому.
Нагадаємо, уночі 29 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії в Оленівці стався вибух. Була знищена будівля, в якій утримувались українські військовополонені.
Згідно з даними росіян, загинули понад 50 українських захисників. Серед утримуваних в колонії були й захисники Азовсталі. У Росії заявили, що нібито Україна обстріляла барак із HIMARS, проте багато свідчень вказують на те, що вибух стався всередині приміщення.
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• Маск оголосив про зміну логотипа Twitter
16 мая 2023
• В Україні діють понад 500 майданчиків для вивчення української мови
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14 марта 2023
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Організація спростувала твердження РФ про те, що українських полонених в Оленівці було вбито ракетою HIMARS.