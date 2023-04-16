Ракетний удар по Слов'янську. Кількість жертв знову зросла

У Слов'янську збільшилася кількість жертв внаслідок ракетної атаки 14 квітня. З-під завалів будинку, який атакували росіяни, дістали тіло ще однієї жертви.

Рятувальники дістали з-під завалів будинку тіло чоловіка. За даними поліції, під завалами можуть бути ще троє осіб.

Станом на 13:00 внаслідок обстрілу Слов'янська загинули 12 осіб. За даними ДСНС, поранення отримали 22 особи.

На місці ракетного удару продовжуються рятувально-пошукові роботи. До ліквідації наслідків обстрілів залучили 41 рятувальника, 6 комунальників, а також 17 одиниць техніки.