|29 января 2024
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Переселенці можуть отримати фінансову допомогу у розмірі 10 800 гривень від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Отримати допомогу можуть люди, які не отримували її раніше від міжнародних організацій, мають дохід, менший за 5400 гривень на члена сім'ї. Зокрема, ті, хто належить до вразливих категорій населення.
Подати заявку на грошову допомогу можуть сім'ї, які:
Дізнатися подробиці та поставити запитання ви можете на гарячій лінії УВКБ ООН за номером: 0 800 307 711 (з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 18:00). Або звернутися з листом на електронну пошту: [email protected].
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Приветствую, гость! Вход
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• Огляд шин: Fulda Kristall Control HP2
• Переселенці можуть отримати виплати від ООН. У Мінреітеграції розповіли деталі
• Страхування воєнних ризиків планують запустити у другому кварталі 2024 року
20 декабря 2023
• В Україні готують зміни до мобілізації. Які пропозиції і що про них каже Зеленський
2 декабря 2023
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• "Дію" запросили до розробки європейського цифрового гаманця
• Продвижение автосервиса в интернете
21 ноября 2023
• Кількість зареєстрованих безробітних в Україні впала вдвічі за рік – НБУ
• Tesla не втрачає позиції: які авто з США найчастіше купують українці
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• Разработка кроссплатформенных приложений: вопросы, которые интересует заказчика
• Мобілізація по-новому: які зміни пропонують в парламенті
13 ноября 2023
• Важлива дата для вірян: коли починається Різдвяний піст
• Пенсіонерам продовжать виплати без ідентифікації: кого це стосується
• Долари готівкою чи гривневі депозити: як краще зберігати заощадження під час війни
• Платформа United24 за півтора року зібрала пів мільярда доларів
6 ноября 2023
• Попит на вживані авто в Україні за рік зріс на 40%
• "Укроборонпром" підтвердив серійне виробництво українського аналога дронів "Шахед"
• Коли будуть зимові канікули 2023/2024: графік шкільного відпочинку
• В Україні лотереї планують перетворити на казино
29 октября 2023
• Українська тенісистка Дар’я Снігур виграла другий тенісний турнір цьогоріч
• В Україні оновили ПДР: що потрібно знати водіям
• Где заказать пластиковые карты в Украине?
• Українцям розповіли, як підтримати близьких, які повернулися з полону
26 октября 2023
• Завтра в Україні писатимуть радіодиктант національної єдності - 2023: деталі
• Коломойський передав управління корпоративними правами 1+1 media колективу групи
• Очистка люстры без повреждений: советы и рекомендации
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Переселенці можуть отримати фінансову допомогу у розмірі 10 800 гривень від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.