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Бездумная исполнительность

Переселенці можуть отримати виплати від ООН. У Мінреітеграції розповіли деталі
29 января 2024 Просмотров: 50 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Переселенці можуть отримати фінансову допомогу у розмірі 10 800 гривень від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Отримати допомогу можуть люди, які не отримували її раніше від міжнародних організацій, мають дохід, менший за 5400 гривень на члена сім'ї. Зокрема, ті, хто належить до вразливих категорій населення.

Хто може претендувати на допомогу

Подати заявку на грошову допомогу можуть сім'ї, які:

  • мають тільки одного з батьків з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);
  • очолюють одна самотня або кілька самотніх літніх людей (від 55 років) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;
  • мають членів сім'ї з інвалідністю або хронічними захворюваннями;
  • опікуються дітьми без супроводу або дітьми, розлученими з батьками.

Які документи треба мати

  • Документ, що посвідчує особу;
  • Податковий номер (необхідний для виплати допомоги);
  • Будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, виписки тощо);
  • Свідоцтво про народження дітей (за наявності);
  • Номер банківської картки для виплати допомоги;
  • Особистий номер телефону.

Дізнатися подробиці та поставити запитання ви можете на гарячій лінії УВКБ ООН за номером: 0 800 307 711 (з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 18:00). Або звернутися з листом на електронну пошту: [email protected].

По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Переселенці можуть отримати виплати від ООН. У Мінреітеграції розповіли деталі»

Переселенці можуть отримати фінансову допомогу у розмірі 10 800 гривень від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

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