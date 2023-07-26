Колишній генпрокурор Пшонка виграв судовий процес проти санкцій ЄС - Bloomberg

|26 июля 2023
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Колишній генеральний прокурор України Віктор Пшонка виграв судовий процес у Європейському Союзі з приводу його включення до санкційного списку блоку, повідомляє Bloomberg.
"У середу Суд ЄС загальної юрисдикції заявив, що скасував рішення щодо Пшонки та його сина Артема, зіславшись на помилки в оцінці та сумніви в тому, що вони були засновані на достатньо "твердій фактичній основі", - ідеться у повідомленні.
Пшонка та його син вперше потрапили під санкції ЄС у 2014 році як особи, які підлягають кримінальному переслідуванню в Україні за "розтрату українських державних коштів та їх незаконне виведення за межі України".
"У своєму рішенні суд ЄС заявив, що неясно, чи переконався ЄС у тому, що українська судова адміністрація дотримується права на захист у місцевих кримінальних процесах", - пише видання.
Пшонка був Генеральним прокурором України за Януковича. Янукович, Пшонка, його син та інші союзники втекли і перебувають у розшуку в Україні.
ЄС ввів санкції щодо майже 1800 осіб та організацій з моменту нападу росії на Україну, починаючи з її анексії Криму у 2014 році та закінчуючи її вторгненням до країни у лютому минулого року.
Янукович та його син залишаються у списку санкцій ЄС з 2014 року, навіть після того, як виграли кілька апеляцій.
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25 июля 2023
• Вибух в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS - ООН
• Шуляк: в рамках "єВідновлення" вже погодили виплати на понад 304 млн гривень
• Шуляк розповіла, чи отримають компенсації українці, які самотужки відремонтували пошкоджене житло
• Сложности выбора телевизора: Samsung или LG?
• Кабмін ще більше спростив механізм надання житлових субсидій
• Мовний омбудсмен почав перевірку, як застосовується державна мова в "Укрзалізниці"
24 июля 2023
• Маск оголосив про зміну логотипа Twitter
16 мая 2023
• В Україні діють понад 500 майданчиків для вивчення української мови
• Якщо втратили документи за кордоном: що робити і куди звертатися
• ЄБРР оцінив потреби швидкого відновлення України в 250 мільярдів доларів інвестицій
• Україна офіційно вступила до кіберцентру при НАТО
• С чего начать лечение алкоголизма?
• У ЄС сумніваються у європейському курсі Грузії після поновлення авіарейсів з Росією
16 апреля 2023
• Укрпошта випустить марки з писанками
• Призначення пенсії: як отримати дані з електронної трудової книжки
• Україна отримає понад 5 мільярдів доларів додаткової допомоги від країн G7
• Ракетний удар по Слов'янську. Кількість жертв знову зросла
14 апреля 2023
• Рашисти нанесли декілька ударів по Словʼянську: одна людина загинула, п'ятеро поранені. Під завалами люди
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• В Україні стало менше переселенців. Проте більше мільйона осіб готові покинути свої домівки
• Вступна кампанія: в Україні розповіли, як проходитиме вступ до вишів та коледжів
• Правоохоронці викрили шахраїв, які вкрали з рахунків громадян ЄС 160 мільйонів
• Кабмін дозволив надання гарантів бізнесу з територій можливих бойових дій
15 марта 2023
• Названо терміни завершення опалювального сезону
• Стало відомо, як в Україні планують реформувати виборче законодавство в контексті агітації
• Ізраїль надав дозвіл на продаж Україні систем для боротьби з іранськими дронами, - ЗМІ
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Комментарии к статье «Колишній генпрокурор Пшонка виграв судовий процес проти санкцій ЄС - Bloomberg»
Колишній генеральний прокурор України Віктор Пшонка виграв судовий процес у Європейському Союзі з приводу його включення до санкційного списку блоку, повідомляє Bloomberg.