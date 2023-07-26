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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Колишній генпрокурор Пшонка виграв судовий процес проти санкцій ЄС - Bloomberg
26 июля 2023 Просмотров: 169 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Колишній генеральний прокурор України Віктор Пшонка виграв судовий процес у Європейському Союзі з приводу його включення до санкційного списку блоку, повідомляє Bloomberg.

"У середу Суд ЄС загальної юрисдикції заявив, що скасував рішення щодо Пшонки та його сина Артема, зіславшись на помилки в оцінці та сумніви в тому, що вони були засновані на достатньо "твердій фактичній основі", - ідеться у повідомленні.

Пшонка та його син вперше потрапили під санкції ЄС у 2014 році як особи, які підлягають кримінальному переслідуванню в Україні за "розтрату українських державних коштів та їх незаконне виведення за межі України".

"У своєму рішенні суд ЄС заявив, що неясно, чи переконався ЄС у тому, що українська судова адміністрація дотримується права на захист у місцевих кримінальних процесах", - пише видання.

Пшонка був Генеральним прокурором України за Януковича. Янукович, Пшонка, його син та інші союзники втекли і перебувають у розшуку в Україні.

ЄС ввів санкції щодо майже 1800 осіб та організацій з моменту нападу росії на Україну, починаючи з її анексії Криму у 2014 році та закінчуючи її вторгненням до країни у лютому минулого року.

Янукович та його син залишаються у списку санкцій ЄС з 2014 року, навіть після того, як виграли кілька апеляцій.

По материалам: УНН

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Комментарии к статье «Колишній генпрокурор Пшонка виграв судовий процес проти санкцій ЄС - Bloomberg»

Колишній генеральний прокурор України Віктор Пшонка виграв судовий процес у Європейському Союзі з приводу його включення до санкційного списку блоку, повідомляє Bloomberg.

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