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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме напади Росії на енергомережі України
28 февраля 2023 Просмотров: 45 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан розслідуватиме напади Росії на енергомережі України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Сьогодні, 28 лютого, прокурор МКС перебував в Україні для розслідування кампанії російських ракетних і безпілотних атак на енергетичну та іншу інфраструктуру.

"Загалом ми чітко бачимо закономірність з точки зору кількості, масштабу та ширини нападів на електромережі України. А також нам потрібно подивитися, чому це відбувається; вони законні цілі чи ні?", - заявив Хан.

Головний прокурор, який раніше зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, сказав, що МКС ще не видавав жодних ордерів на арешт за результатами минулорічної роботи в Україні.

"Як прокурори, ми є офіцерами суду. Ми тут не для того, щоб викликати оплески за допомогою фокусів. Щоразу, коли ми рухаємося, люди повинні мати впевненість, що це не політичний процес", - наголосив він.

По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме напади Росії на енергомережі України»

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан розслідуватиме напади Росії на енергомережі України.

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