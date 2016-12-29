— 16:31 —
Колесо обозрения в центральном парке Славянска, которое бездействует почти десять лет, может заработать в этом году. Проект реконструкции уже разрабатывается специализированной фирмой, сообщил директор КП «Парк культуры и отдыха» Алексей Солодовников.
— 16:29 —
Декоммунизация добралась до троллейбусов Славянска. Теперь аудиодорожки звучат на украинском языке, а названия остановок объявляют по названиям переименованных улиц.
— 15:44 —
В последний день старого года, около 18:00, на восстановленном «селезневском» мосту через реку Казенный Торец представители облгосадминистрации, органов местного самоуправления, а также общественности Славянска и Краматорска перерезали символическую ленточку. Событие знаменовало запуск разрушенного в 2014 году путепровода в полноценную эксплуатацию.
— 15:36 —
Сына 26-летняя Татьяна Рудюк (на фото) родила 1 января в 2:15. Вместе с мужем Денисом они давно решили, что назовут мальчика Мишей.
— 29 декабря 2016 —
Оглашены официальные результаты выборов в Николаевскую объединенную территориальную громаду. Явка составила 43,6%. Согласно результатов, озвученных председателем Николаевской городской избирательной комиссии Игорем Балобиным, мэром стала Елена Цыкунова, до этого исполнявшая обязанности городского головы.
— 4 января 2017 —
Колесо обозрения в центральном парке Славянска, которое бездействует почти десять лет, может заработать в этом году. Проект реконструкции уже разрабатывается специализированной фирмой, сообщил директор КП «Парк культуры и отдыха» Алексей Солодовников.
— 4 января 2017 —
Декоммунизация добралась до троллейбусов Славянска. Теперь аудиодорожки звучат на украинском языке, а названия остановок объявляют по названиям переименованных улиц.
— 4 января 2017 —
В Славянске рабочая межпраздничная неделя началась с позитивного события. 4 января в городе открыли отремонтированное инфекционное отделение клинической больницы. Этого события славянцы ждали более 10 лет.
— 4 января 2017 —
За два дня до наступления нового года на внеочередном заседании исполком Славянского горсовета утвердил обновленную экспертную оценку сметной документации по реконструкции общежитий на улицах Вокзальной и Светлодарской.
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4 января 2017
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