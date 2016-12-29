В последний день старого года, около 18:00, на восстановленном «селезневском» мосту через реку Казенный Торец представители облгосадминистрации, органов местного самоуправления, а также общественности Славянска и Краматорска перерезали символическую ленточку. Событие знаменовало запуск разрушенного в 2014 году путепровода в полноценную эксплуатацию.

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