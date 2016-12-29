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Фотофакт

Да будет свет!
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В Славянске собираются восстановить колесо обозрения

В Славянске собираются восстановить колесо обозрения

— 16:31 —

Колесо обозрения в центральном парке Славянска, которое бездействует почти десять лет, может заработать в этом году. Проект реконструкции уже разрабатывается специализированной фирмой, сообщил директор КП «Парк культуры и отдыха» Алексей Солодовников.

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Славянские троллейбусы декоммунизировали

Славянские троллейбусы декоммунизировали

— 16:29 —

Декоммунизация добралась до троллейбусов Славянска. Теперь аудиодорожки звучат на украинском языке, а названия остановок объявляют по названиям переименованных улиц.

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За 6 часов до Нового года: мост под Славянском Петр Порошенко открывал дистанционно

За 6 часов до Нового года: мост под Славянском Петр Порошенко открывал дистанционно

— 15:44 —

В последний день старого года, около 18:00, на восстановленном «селезневском» мосту через реку Казенный Торец представители облгосадминистрации, органов местного самоуправления, а также общественности Славянска и Краматорска перерезали символическую ленточку. Событие знаменовало запуск разрушенного в 2014 году путепровода в полноценную эксплуатацию.

 

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Первым ребенком-2017 в Славянске стал мальчик

Первым ребенком-2017 в Славянске стал мальчик

— 15:36 —

Сына 26-летняя Татьяна Рудюк (на фото) родила 1 января в 2:15. Вместе с  мужем Денисом они давно решили, что назовут мальчика Мишей.

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Мэром Николаевки стала Елена Цыкунова

Мэром Николаевки стала Елена Цыкунова

— 29 декабря 2016 —

Оглашены официальные результаты выборов в Николаевскую объединенную территориальную громаду. Явка составила 43,6%. Согласно результатов, озвученных председателем Николаевской городской избирательной комиссии Игорем Балобиным, мэром стала Елена Цыкунова, до этого исполнявшая обязанности городского головы.

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Город

В Славянске собираются восстановить колесо обозрения

— 4 января 2017 —

Колесо обозрения в центральном парке Славянска, которое бездействует почти десять лет, может заработать в этом году. Проект реконструкции уже разрабатывается специализированной фирмой, сообщил директор КП «Парк культуры и отдыха» Алексей Солодовников.

Читать далее ⇒

Славянские троллейбусы декоммунизировали

— 4 января 2017 —

Декоммунизация добралась до троллейбусов Славянска. Теперь аудиодорожки звучат на украинском языке, а названия остановок объявляют по названиям переименованных улиц.

Читать далее ⇒

В Славянске открылось отремонтированное инфекционное отделение

— 4 января 2017 —

В Славянске рабочая межпраздничная неделя началась с позитивного события. 4 января в городе открыли отремонтированное инфекционное отделение клинической больницы. Этого события славянцы ждали более 10 лет.

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На строительство жилья для переселенцев объявлен новый тендер

— 4 января 2017 —

За два дня до наступления нового года на внеочередном заседании исполком Славянского горсовета утвердил обновленную экспертную оценку сметной документации по реконструкции общежитий на улицах Вокзальной и Светлодарской.

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Газета «ТВ плюс»

 
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