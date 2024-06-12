|12 июня 2024
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У "Дії" запустили нову послугу е-Підприємець, яка об'єднує 10 інших і полегшує відкриття власної справи.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
"Не потрібно більше витрачати від кількох днів до місяця, щоб обійти всі установи, а потім чекати відповідей, щоб відкрити власну справу. Тепер одна заява через Дію — і все готово", - йдеться у повідомленні.
е-Підприємець обʼєднує 10 послуг:
е-Підприємець може сам запропонувати набори послуг за найпопулярнішими видами малого бізнесу — для кафе, салонів краси, точок продажу, ІТ, а детальний опитувальник уточнить ці набори. Далі користувач сам вибере, що йому потрібно.
Сервісом можуть користуватись майбутні підприємці, а діючий бізнес може отримати додаткові послуги. Витяги, декларації й результати надання послуг в Дії.
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• Мінцифри запускає е-Підприємець у "Дії": можна відкрити бізнес в один клік
• Продолжение традиций и инновации в iPhone 14 Pro Max
12 апреля 2024
• Сума виплат "єВідновлення" наближається до 15 мільярдів: чому можуть відмовити в компенсації
• Літає на висоті 1000 метрів та багаторазовий. В Україні створили ударний дрон "Кажан"
• В Україні можуть обмежити електропостачання, якщо обстріли продовжаться, - Міненерго
• Как выбрать онлайн-обменник криптовалют
26 марта 2024
• В Україні розкрили дані про зарплати чиновників: де платять найбільше
• SWIFT протягом 1-2 років планує запустити нову платформу цифрової валюти
• Как изменения курсов валют влияют на экспорт и импорт товаров
22 февраля 2024
• У повітряних силах розповіли, скільки РФ випустила ракет по Україні від початку повномасштабного вторгнення
• Українські клуби провели невдалий єврокубковий сезон.
• "Шахтар" програв "Марселю" на виїзді та вилетів із єврокубків
• Лучшие регионы, где производят Херес
• Сертифікат "єВідновлення" можна буде використати у програмі іпотеки "єОселя"
17 февраля 2024
• Учнівський в смартфоні: уряд підтримав створення застосунку "Мрії"
• В Україні змінюють правила виплат ВПО: які зміни
• Как выбрать идеальную упаковку для свежих продуктов
• Вперше в історії. США передали Естонії конфісковані активи РФ для допомоги Україні
14 февраля 2024
• Товарообіг України у січні зріс до 8,5 мільярда доларів
• У Держдепі висловилися про удари України по флоту РФ в Чорному морі
• Открытие тайн магнитно-резонансной томографии
• У Латвії завтра почнуть конфіскувати авто з російськими номерами, їх передаватимуть Україні
29 января 2024
• Носити маски чи ні. МОЗ дало роз'яснення для українців
• НБУ анонсував другий етап валютної лібералізації
• Огляд шин: Fulda Kristall Control HP2
• Переселенці можуть отримати виплати від ООН. У Мінреітеграції розповіли деталі
• Страхування воєнних ризиків планують запустити у другому кварталі 2024 року
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У "Дії" запустили нову послугу е-Підприємець, яка об'єднує 10 інших і полегшує відкриття власної справи.