Мінцифри запускає е-Підприємець у "Дії": можна відкрити бізнес в один клік

У "Дії" запустили нову послугу е-Підприємець, яка об'єднує 10 інших і полегшує відкриття власної справи.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Не потрібно більше витрачати від кількох днів до місяця, щоб обійти всі установи, а потім чекати відповідей, щоб відкрити власну справу. Тепер одна заява через Дію — і все готово", - йдеться у повідомленні.

е-Підприємець обʼєднує 10 послуг:

державна реєстрація ФОП;

державна реєстрація змін до відомостей про ФОП, що містяться в ЄДР;

державна реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів;

подання вакансій;

державної реєстрації створення товариства з обмеженою відповідальністю на підставі модельного статуту;

державної реєстрації переходу товариства з обмеженою відповідальністю на діяльність на підставі модельного статуту

реєстрація/перехід на спрощену систему оподаткування;

реєстрація платником податку на додану вартість;

реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;

відкриття банківського рахунку.

е-Підприємець може сам запропонувати набори послуг за найпопулярнішими видами малого бізнесу — для кафе, салонів краси, точок продажу, ІТ, а детальний опитувальник уточнить ці набори. Далі користувач сам вибере, що йому потрібно.

Сервісом можуть користуватись майбутні підприємці, а діючий бізнес може отримати додаткові послуги. Витяги, декларації й результати надання послуг в Дії.