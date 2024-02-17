|17 февраля 2024
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Міністерство цифрової трансформації запускає освітній застосунок "Мрія" – уряд ухвалив відповідну постанову.
Про це повідомили у пресслужбі Мінцифри.
"Мрія – цифрова революція в освіті, вона допоможе учням знаходити можливості для розвитку в цікавих їм сферах, вчителям – розвивати освітній процес, а батькам – контролювати його", – наголосили у відомстві.
Які функції будуть в освітньому застосунку:
У початку 2024 року Кабінет Міністрів розширив повноваження Міністерства цифрової трансформації. Тепер відомство відповідатиме за формування держполітики у сфері хмарних послуг, запровадження та функціонування "еАкцизу" та запуск і роботу освітнього застосунку "Мрія".
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Приветствую, гость! Вход
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• Учнівський в смартфоні: уряд підтримав створення застосунку "Мрії"
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29 января 2024
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20 декабря 2023
• В Україні готують зміни до мобілізації. Які пропозиції і що про них каже Зеленський
2 декабря 2023
• "Пакунок малюка": що у ньому є та як отримати
• "Дію" запросили до розробки європейського цифрового гаманця
• Продвижение автосервиса в интернете
21 ноября 2023
• Кількість зареєстрованих безробітних в Україні впала вдвічі за рік – НБУ
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• Разработка кроссплатформенных приложений: вопросы, которые интересует заказчика
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13 ноября 2023
• Важлива дата для вірян: коли починається Різдвяний піст
• Пенсіонерам продовжать виплати без ідентифікації: кого це стосується
• Долари готівкою чи гривневі депозити: як краще зберігати заощадження під час війни
• Платформа United24 за півтора року зібрала пів мільярда доларів
6 ноября 2023
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Міністерство цифрової трансформації запускає освітній застосунок "Мрія" – уряд ухвалив відповідну постанову.