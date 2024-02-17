Учнівський в смартфоні: уряд підтримав створення застосунку "Мрії"

Про це повідомили у пресслужбі Мінцифри.

"Мрія – цифрова революція в освіті, вона допоможе учням знаходити можливості для розвитку в цікавих їм сферах, вчителям – розвивати освітній процес, а батькам – контролювати його", – наголосили у відомстві.

Які функції будуть в освітньому застосунку:

інформація про навчання та успішність учнів;

можливості для розвитку;

Мрія ID – учнівський, але у смартфоні;

навчальні матеріали.

Нагадаємо:

У початку 2024 року Кабінет Міністрів розширив повноваження Міністерства цифрової трансформації. Тепер відомство відповідатиме за формування держполітики у сфері хмарних послуг, запровадження та функціонування "еАкцизу" та запуск і роботу освітнього застосунку "Мрія".