Носити маски чи ні. МОЗ дало роз'яснення для українців

|29 января 2024
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Медичні маски, дотримання дистанції та “локальний карантин” в окремих містах чи областях - це базові протиепідемічні та профілактичні норми, які попри скасування загальнонаціонального карантину через COVID-19 діють в Україні на постійній основі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
За даними міністерства, заходи з загальної профілактики можуть застосовувати в областях чи окремих районах, містах, де зафіксовано перевищення епідемічного порогу. Або навіть в окремих установах, навчальних закладах чи окремих класах, школах або підприємствах.
"Рівень захворюваності для оголошення перевищення епідпорогу різний для кожної області. Він вираховується в залежності від кількості населення та інтенсивності поширення респіраторно-вірусних інфекцій під час епідсезону який починається в Україні в жовтні та закінчується навесні", - наголосили в МОЗ.
В міністерстві пояснили, що варто вдягати захисну маску, якщо:
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20 декабря 2023
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2 декабря 2023
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• Продвижение автосервиса в интернете
21 ноября 2023
• Кількість зареєстрованих безробітних в Україні впала вдвічі за рік – НБУ
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• Разработка кроссплатформенных приложений: вопросы, которые интересует заказчика
• Мобілізація по-новому: які зміни пропонують в парламенті
13 ноября 2023
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• Пенсіонерам продовжать виплати без ідентифікації: кого це стосується
• Долари готівкою чи гривневі депозити: як краще зберігати заощадження під час війни
• Платформа United24 за півтора року зібрала пів мільярда доларів
6 ноября 2023
• Попит на вживані авто в Україні за рік зріс на 40%
• "Укроборонпром" підтвердив серійне виробництво українського аналога дронів "Шахед"
• Коли будуть зимові канікули 2023/2024: графік шкільного відпочинку
• В Україні лотереї планують перетворити на казино
29 октября 2023
• Українська тенісистка Дар’я Снігур виграла другий тенісний турнір цьогоріч
• В Україні оновили ПДР: що потрібно знати водіям
• Где заказать пластиковые карты в Украине?
• Українцям розповіли, як підтримати близьких, які повернулися з полону
26 октября 2023
• Завтра в Україні писатимуть радіодиктант національної єдності - 2023: деталі
• Коломойський передав управління корпоративними правами 1+1 media колективу групи
• Очистка люстры без повреждений: советы и рекомендации
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Медичні маски, дотримання дистанції та “локальний карантин” в окремих містах чи областях - це базові протиепідемічні та профілактичні норми, які попри скасування загальнонаціонального карантину через COVID-19 діють в Україні на постійній основі.