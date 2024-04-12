Літає на висоті 1000 метрів та багаторазовий. В Україні створили ударний дрон "Кажан"

|12 апреля 2024
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Українські розробники створили ударний дрон "Кажан". Він може багато разів скидати боєприпаси чи міни на цілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони.
Як розповіли у відомстві, "Кажан" Е620 - це ударний безпілотник класу "бомбер". Він вважається гексакоптером - це безпілотник на шістьох гвинтах.
"Кажан" може багато разів скидати боєприпаси чи міни на цілі та нести різні боєприпаси на висоті до 1000 метрів зі швидкістю до 72 кілометри на годину і на відстань до 12 кілометрів.
За свідченнями військових, навчитися літати на "Кажані" можна досить швидко.
Нагадаємо, що на озброєнні української армії вже десятки дронів вітчизняного виробництва. Йдеться не лише про безпілотні літальні апарати, але й про надводні дрони.
Раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедів".
Також Україна розробляє власний аналог російського дрона-камікадзе "Ланцет", його вже тестують на фронті.
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• Как изменения курсов валют влияют на экспорт и импорт товаров
22 февраля 2024
• У повітряних силах розповіли, скільки РФ випустила ракет по Україні від початку повномасштабного вторгнення
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• У Держдепі висловилися про удари України по флоту РФ в Чорному морі
• Открытие тайн магнитно-резонансной томографии
• У Латвії завтра почнуть конфіскувати авто з російськими номерами, їх передаватимуть Україні
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• Страхування воєнних ризиків планують запустити у другому кварталі 2024 року
20 декабря 2023
• В Україні готують зміни до мобілізації. Які пропозиції і що про них каже Зеленський
2 декабря 2023
• "Пакунок малюка": що у ньому є та як отримати
• "Дію" запросили до розробки європейського цифрового гаманця
• Продвижение автосервиса в интернете
21 ноября 2023
• Кількість зареєстрованих безробітних в Україні впала вдвічі за рік – НБУ
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Українські розробники створили ударний дрон "Кажан". Він може багато разів скидати боєприпаси чи міни на цілі.