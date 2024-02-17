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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Вперше в історії. США передали Естонії конфісковані активи РФ для допомоги Україні
17 февраля 2024 Просмотров: 26 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

США вперше в історії передали Естонії конфісковані російські активи. Вони будуть спрямовані на підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції США.

Сьогодні на Мюнхенській конференції з безпеки заступник генерального прокурора США Ліза Монако і генеральний секретар Естонії Тиніс Саар оголосили про переведення 500 тисяч доларів з конфіскованих російських активів.

Ці кошти, як розповіли у Мін'юсті США, були конфісковані у справі про мережу незаконних закупівель високоточних верстатів для військової промисловості РФ.

"Ця передача є першою у своєму роді передачею США іноземному союзнику з явною метою надання допомоги Україні", - заявили в американському міністерстві.

Конфісковані кошти вирішили передати в Естонію, оскільки немає змоги здійснити прямий переказ в Україну. Естонія використовуватиме кошти для проекту з прискорення оцінки збитків і критичного ремонту української енергосистеми після цілеспрямованих ударів російської армії.

Конфіскація активів РФ

Наприкінці 2023 року західна преса писала про те, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати заморожені російські активи у розмірі 300 млрд доларів на користь України. Ініціативу хотіли погодити до 24 лютого 2024 року, але наразі це питання все ще обговорюється між партнерами.

Як заявляла заступниця міністра юстиції Ірина Мудра, цього року Україна розраховує на передачу 4 мільярдів доларів із заморожених у країнах G7 та ЄС російських активів.

По материалам: 112.UA

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Комментарии к статье «Вперше в історії. США передали Естонії конфісковані активи РФ для допомоги Україні»

США вперше в історії передали Естонії конфісковані російські активи. Вони будуть спрямовані на підтримку України.

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