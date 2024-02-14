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Фотофакт

Бездумная исполнительность

У Держдепі висловилися про удари України по флоту РФ в Чорному морі
14 февраля 2024 Просмотров: 64 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

У Держдепі США констатують, що дії Сил оборони України по завданню ударів по російському Чорноморському флоту, зокрема сьогоднішнє знищення великого десантного корабля "Цезар Куніков", суттєво обмежили можливості окупантів в акваторії Чорного моря.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

За словами представника зовнішньополітичного відомства Штатів, той "факт, що російський флот не може діяти в Чорному морі як завгодно", демонструє фундаментальну зміну стратегічного позиціювання в Чорноморському регіоні.

Американський чиновник додав, що РФ втратила вже двадцять відсотків кораблів свого Чорноморського флоту.

Коментуючи ліквідацію українськими захисниками російського ВДК "Цезар Куніков" завдяки застосуванню морських дронів, у Держдепі зазначили, що "ці удари безпілотників у Чорному морі є серйозною справою".

Також він додав, що це було досягнуто "завдяки винахідливості, підтримці з боку союзників і партнерів України, звичайно, але насправді завдяки обраному Україною креативному та технологічно передовому підходу асиметричного шляху, щоб змінити баланс безпеки в Чорному морі".

Чиновник зауважив, що відповідна зміна балансу була важливою для фундаментального елементу підтримки України з боку Штатів, що полягає в тому, щоб сприяти розвитку української економіки та сприяти тому, щоб Україна самостійно підтримувала свої військові зусилля.

"І вони не змогли б цього досягти, не вчинивши опору Чорноморському флоту і не тримаючи Чорноморський флот під загрозою", - підсумував представник Держдепу.

По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «У Держдепі висловилися про удари України по флоту РФ в Чорному морі»

У Держдепі США констатують, що дії Сил оборони України по завданню ударів по російському Чорноморському флоту, зокрема сьогоднішнє знищення великого десантного корабля "Цезар Куніков", суттєво обмежили можливості окупантів в акваторії Чорного моря.

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