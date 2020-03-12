 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Бездумная исполнительность
12 марта 2020 Просмотров: 11 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • При закрашивании несанкционированных надписей цвет краски обычно не подбирается.
  • На некоторых домах можно увидеть целую серию пятен, контрастирующих с колоритом стены.
  • Своеобразное решение проблемы применили активисты ОО «Лига будущих полицейских», использовавшие трафареты с профилактическими надписями.
  • Нужно отметить, что стихийные надписи, призывающие отказаться от наркотиков, эстетику города тоже явно не улучшают.
  • К сожалению, приходится констатировать, что вышеперечисленные меры проблему так и не решили. Хотя очень много незаконной рекламы все же закрасили.

После того, как в Славянске объявили о начале кампании по борьбе с рекламой наркотиков, балансодержатели зданий и сооружений стали закрашивать запрещенные надписи на стенах. Однако, исполняя новое требование, мало кто подумал о том, как это будет выглядеть с эстетической точки зрения.

В результатом такой бездумной исполнительности стены домов «украсили» безобразные пятна,  явно противоречащие правилам благоустройства. Некоторые последствия таких действий иллюстрирует сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт».

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

12 марта 2020

Бездумная исполнительность

Коронавирус: готовность №1

Когда в Славянске закончится отопительный сезон

В областном этапе конкурса МАН победили 16 школьников из Славянска

На Славкурорте опять намечается «конец света»

Готовимся к объединению: мэр Славянска встретился с жителями Мирного

Горбольницу №1 закрывают на ремонт

Проверка водоемов пока под вопросом

Ремонт ул. Олексы Тихого: заявка есть, денег нет

Компостирование или переработка: что в Славянске будут делать с обрезками деревьев

Мусороперегрузочную станцию будут строить не в Славянске

Славянский ЦПАУ - флагман по борьбе с очередями

На горе Карачун почтили память погибших бойцов

Осужденный на 9 лет экс-полицейский сбежал

Славянский завод высоковольтных изоляторов поздравил своих прекрасных женщин с главным праздником весны

На праздники частный сектор Машмета затопило канализацией

Чтобы украсть чужое имущество, злоумышленник прошел сквозь стену

Полиция изъяла в славянском магазине партию безакцизного алкоголя

9 марта 2020

Где лучше оформить онлайн-кредит

Отдых в Одессе: когда планировать, что стоит посмотреть

5 марта 2020

«Шахтер» прошел «Бенфику» и сыграет с «Вольсфургом»

«Эль-классико», трофей «МанСити», лидерство братьев Индзаги

Украина начнет Лигу наций-2020 матчем со Швейцарией

Комбат дзю-дзюцу: чертова дюжина наград и 3-е место в командном зачете

Из жизни пассажиров

Переселенцам начали давать жилье в Славянске. На очереди ветераны АТО

Губернатор уверяет, что область готова к вспышке коронавируса

Славянск не сможет бесплатно прокормить детей, пострадавших от войны

Что делать, если переплатили ликвидированному жэку

Тубдиспансер в Славянске не закроют, а больница не поменяется местами с поликлиникой

Операция «Первоцвет» и снос деревьев

Также в разделе

Из жизни пассажиров

— 5 марта 2020 —

Концепцию сегодняшнего выпуска рубрики «Фотофакт» нам подсказало объявление на сайте горсовета. В нем говорится об оборудовании остановок табличками с расписанием движения маршруток и троллейбусов.

Читать далее ⇒

Городские скверы

— 28 февраля 2020 —

В сегодняшнем выпуске рубрики «Фотофакт» мы обратились к теме мест массового отдыха. Поскольку в эту сферу включаются объекты разного характера, мы ограничились скверами.

Читать далее ⇒

Парковочный коллапс

— 20 февраля 2020 —

За последнее время на сайте горсовета появились две петиции с просьбой обустроить парковочное пространство. В одном случае возле роддома, во втором – возле ООШ № 13.

Читать далее ⇒

Собирательный образ

— 13 февраля 2020 —

Для города, претендующего на курортный статус, Славянск не изобилует декоративными скульптурами. Хотя кое-где они встречаются. В сегодняшнем "Фотофакте" мы собрали некоторые из них.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Бездумная исполнительность»

После того, как в Славянске объявили о начале кампании по борьбе с рекламой наркотиков, балансодержатели зданий и сооружений стали закрашивать запрещенные надписи на стенах. Однако, исполняя новое требование, мало кто подумал о том, как это будет выглядеть с эстетической точки зрения.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Коронавирус: готовность №1

Когда в Славянске закончится отопительный сезон

На Славкурорте опять намечается «конец света»

Все материалы рубрики ⇒

Общество

В областном этапе конкурса МАН победили 16 школьников из Славянска

На горе Карачун почтили память погибших бойцов

Славянский завод высоковольтных изоляторов поздравил своих прекрасных женщин с главным праздником весны

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Осужденный на 9 лет экс-полицейский сбежал

На праздники частный сектор Машмета затопило канализацией

Чтобы украсть чужое имущество, злоумышленник прошел сквозь стену

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Где лучше оформить онлайн-кредит

Славянск не сможет бесплатно прокормить детей, пострадавших от войны

Что делать, если переплатили ликвидированному жэку

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

«Шахтер» прошел «Бенфику» и сыграет с «Вольсфургом»

«Эль-классико», трофей «МанСити», лидерство братьев Индзаги

Украина начнет Лигу наций-2020 матчем со Швейцарией

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

12 марта 2020

Бездумная исполнительность

Коронавирус: готовность №1

Когда в Славянске закончится отопительный сезон

В областном этапе конкурса МАН победили 16 школьников из Славянска

На Славкурорте опять намечается «конец света»

Готовимся к объединению: мэр Славянска встретился с жителями Мирного

Горбольницу №1 закрывают на ремонт

Проверка водоемов пока под вопросом

Ремонт ул. Олексы Тихого: заявка есть, денег нет

Компостирование или переработка: что в Славянске будут делать с обрезками деревьев

Мусороперегрузочную станцию будут строить не в Славянске

Славянский ЦПАУ - флагман по борьбе с очередями

На горе Карачун почтили память погибших бойцов

Осужденный на 9 лет экс-полицейский сбежал

Славянский завод высоковольтных изоляторов поздравил своих прекрасных женщин с главным праздником весны

На праздники частный сектор Машмета затопило канализацией

Чтобы украсть чужое имущество, злоумышленник прошел сквозь стену

Полиция изъяла в славянском магазине партию безакцизного алкоголя

9 марта 2020

Где лучше оформить онлайн-кредит

Отдых в Одессе: когда планировать, что стоит посмотреть

5 марта 2020

«Шахтер» прошел «Бенфику» и сыграет с «Вольсфургом»

«Эль-классико», трофей «МанСити», лидерство братьев Индзаги

Украина начнет Лигу наций-2020 матчем со Швейцарией

Комбат дзю-дзюцу: чертова дюжина наград и 3-е место в командном зачете

Из жизни пассажиров

Переселенцам начали давать жилье в Славянске. На очереди ветераны АТО

Губернатор уверяет, что область готова к вспышке коронавируса

Славянск не сможет бесплатно прокормить детей, пострадавших от войны

Что делать, если переплатили ликвидированному жэку

Тубдиспансер в Славянске не закроют, а больница не поменяется местами с поликлиникой

Операция «Первоцвет» и снос деревьев

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top