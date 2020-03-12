Бездумная исполнительность

|12 марта 2020
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После того, как в Славянске объявили о начале кампании по борьбе с рекламой наркотиков, балансодержатели зданий и сооружений стали закрашивать запрещенные надписи на стенах. Однако, исполняя новое требование, мало кто подумал о том, как это будет выглядеть с эстетической точки зрения.
В результатом такой бездумной исполнительности стены домов «украсили» безобразные пятна, явно противоречащие правилам благоустройства. Некоторые последствия таких действий иллюстрирует сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт».
12 марта 2020
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• Готовимся к объединению: мэр Славянска встретился с жителями Мирного
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• Ремонт ул. Олексы Тихого: заявка есть, денег нет
• Компостирование или переработка: что в Славянске будут делать с обрезками деревьев
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• Украина начнет Лигу наций-2020 матчем со Швейцарией
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• Переселенцам начали давать жилье в Славянске. На очереди ветераны АТО
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• Что делать, если переплатили ликвидированному жэку
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Концепцию сегодняшнего выпуска рубрики «Фотофакт» нам подсказало объявление на сайте горсовета. В нем говорится об оборудовании остановок табличками с расписанием движения маршруток и троллейбусов.
— 28 февраля 2020 —
В сегодняшнем выпуске рубрики «Фотофакт» мы обратились к теме мест массового отдыха. Поскольку в эту сферу включаются объекты разного характера, мы ограничились скверами.
— 20 февраля 2020 —
За последнее время на сайте горсовета появились две петиции с просьбой обустроить парковочное пространство. В одном случае возле роддома, во втором – возле ООШ № 13.
— 13 февраля 2020 —
Для города, претендующего на курортный статус, Славянск не изобилует декоративными скульптурами. Хотя кое-где они встречаются. В сегодняшнем "Фотофакте" мы собрали некоторые из них.
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12 марта 2020
• Когда в Славянске закончится отопительный сезон
• В областном этапе конкурса МАН победили 16 школьников из Славянска
• На Славкурорте опять намечается «конец света»
• Готовимся к объединению: мэр Славянска встретился с жителями Мирного
• Горбольницу №1 закрывают на ремонт
• Проверка водоемов пока под вопросом
• Ремонт ул. Олексы Тихого: заявка есть, денег нет
• Компостирование или переработка: что в Славянске будут делать с обрезками деревьев
• Мусороперегрузочную станцию будут строить не в Славянске
• Славянский ЦПАУ - флагман по борьбе с очередями
• На горе Карачун почтили память погибших бойцов
• Осужденный на 9 лет экс-полицейский сбежал
• Славянский завод высоковольтных изоляторов поздравил своих прекрасных женщин с главным праздником весны
• На праздники частный сектор Машмета затопило канализацией
• Чтобы украсть чужое имущество, злоумышленник прошел сквозь стену
• Полиция изъяла в славянском магазине партию безакцизного алкоголя
9 марта 2020
• Где лучше оформить онлайн-кредит
• Отдых в Одессе: когда планировать, что стоит посмотреть
5 марта 2020
• «Шахтер» прошел «Бенфику» и сыграет с «Вольсфургом»
• «Эль-классико», трофей «МанСити», лидерство братьев Индзаги
• Украина начнет Лигу наций-2020 матчем со Швейцарией
• Комбат дзю-дзюцу: чертова дюжина наград и 3-е место в командном зачете
• Переселенцам начали давать жилье в Славянске. На очереди ветераны АТО
• Губернатор уверяет, что область готова к вспышке коронавируса
• Славянск не сможет бесплатно прокормить детей, пострадавших от войны
• Что делать, если переплатили ликвидированному жэку
• Тубдиспансер в Славянске не закроют, а больница не поменяется местами с поликлиникой
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Комментарии к статье «Бездумная исполнительность»
После того, как в Славянске объявили о начале кампании по борьбе с рекламой наркотиков, балансодержатели зданий и сооружений стали закрашивать запрещенные надписи на стенах. Однако, исполняя новое требование, мало кто подумал о том, как это будет выглядеть с эстетической точки зрения.