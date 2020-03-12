Бездумная исполнительность

После того, как в Славянске объявили о начале кампании по борьбе с рекламой наркотиков, балансодержатели зданий и сооружений стали закрашивать запрещенные надписи на стенах. Однако, исполняя новое требование, мало кто подумал о том, как это будет выглядеть с эстетической точки зрения.