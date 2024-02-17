В Україні змінюють правила виплат ВПО: які зміни

З 1 березня 2024 року змінюються правила виплат для ВПО. Деякі переміщені особи втратять виплатити, втім, для більшості серед найуразливіших груп населення їх збережуть.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Виплати буде продовжено для більшості нинішніх отримувачів, які належать до найбільш вразливих категорій.

В усіх випадках допомога призначатиметься на всіх осіб з-поміж ВПО у такій сім’ї, але інші члени родини, які не працюють, мають зареєструватися в центрі зайнятості. Якщо вони цього не зроблять, виплата допомоги припиняється через місяць.

Ще на 6 місяців, автоматично, продовжуються виплати для ВПО, які не мають можливості працювати, а саме:

для пенсіонерів, у яких станом на 1 січня 2024 року розмір пенсії не перевищує 9 444 грн (чотири прожиткових мінімуми для осіб, що втратили працездатність);

осіб з інвалідністю I чи II групи, дітей з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворих дітей (детальний перелік – у постанові);

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа віком до 23 років, а також батьків-вихователів і прийомних батьків.

Виплати ще на 6 місяців також збережуть деякі групи ВПО, якщо подадуть окрему заяву.

Зокрема мова йде про:

малолітня дитина, яка прибула в нову громаду без супроводу законного представника;

вагітна жінка після 30-го тижня вагітності (27-го тижня вагітності — для жінок, яких віднесено до I—IV категорій осіб, постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС);

людина, яка втратила працездатність, але не має права на пенсійну виплату та /або отримує державну соціальну допомогу (за умови, що середньомісячний сукупний дохід на одну особу в такій сім’ї не перевищує 9 444 грн.

Також, за заявою допомога продовжуватиметься, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує 9444 грн:

для осіб працездатного віку, які не працюють і доглядають за дитиною до 14 років;

сімей, у яких виховується троє і більше дітей до 18 років (при цьому всі діти проживають в сім’ї і не виховуються в інтернатних закладах).

Допомогу також отримають сімʼї які проживають на територіях де ведуться, або можливі бойові дії.

Родини, які проживають в умовно безпечних регіонах України, але в цих населених пунктах немає можливості віддати дитину до дитячого садочка, а навчання у школі відбувається онлайн або в змішаному форматі (офлайн та онлайн) – також можуть подати заяву і отримувати виплати протягом наступних пів року.

Також за заявою допомога продовжується, якщо людина працездатного віку не працює, але зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна чи така, що шукає роботу, і при цьому в сім’ї є діти, які відвідують садочки, школи, навчаються в закладах професійної, фахової передвищої та вищої освіти.

Окрім цього, право на продовження виплати ще на 6 міс. за заявою мають особи, які доглядають за особою з інвалідністю I групи, дитиною з інвалідністю до 18 років, особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, особою, яка досягла 80-річного віку, або за тяжкохворою дитиною.