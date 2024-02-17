В Україні змінюють правила виплат ВПО: які зміни

|17 февраля 2024
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З 1 березня 2024 року змінюються правила виплат для ВПО. Деякі переміщені особи втратять виплатити, втім, для більшості серед найуразливіших груп населення їх збережуть.
Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.
Виплати буде продовжено для більшості нинішніх отримувачів, які належать до найбільш вразливих категорій.
В усіх випадках допомога призначатиметься на всіх осіб з-поміж ВПО у такій сім’ї, але інші члени родини, які не працюють, мають зареєструватися в центрі зайнятості. Якщо вони цього не зроблять, виплата допомоги припиняється через місяць.
Ще на 6 місяців, автоматично, продовжуються виплати для ВПО, які не мають можливості працювати, а саме:
Виплати ще на 6 місяців також збережуть деякі групи ВПО, якщо подадуть окрему заяву.
Зокрема мова йде про:
Також, за заявою допомога продовжуватиметься, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує 9444 грн:
Допомогу також отримають сімʼї які проживають на територіях де ведуться, або можливі бойові дії.
Родини, які проживають в умовно безпечних регіонах України, але в цих населених пунктах немає можливості віддати дитину до дитячого садочка, а навчання у школі відбувається онлайн або в змішаному форматі (офлайн та онлайн) – також можуть подати заяву і отримувати виплати протягом наступних пів року.
Також за заявою допомога продовжується, якщо людина працездатного віку не працює, але зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна чи така, що шукає роботу, і при цьому в сім’ї є діти, які відвідують садочки, школи, навчаються в закладах професійної, фахової передвищої та вищої освіти.
Окрім цього, право на продовження виплати ще на 6 міс. за заявою мають особи, які доглядають за особою з інвалідністю I групи, дитиною з інвалідністю до 18 років, особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, особою, яка досягла 80-річного віку, або за тяжкохворою дитиною.
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14 февраля 2024
• Товарообіг України у січні зріс до 8,5 мільярда доларів
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• Открытие тайн магнитно-резонансной томографии
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20 декабря 2023
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• "Пакунок малюка": що у ньому є та як отримати
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• Пенсіонерам продовжать виплати без ідентифікації: кого це стосується
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• Платформа United24 за півтора року зібрала пів мільярда доларів
6 ноября 2023
• Попит на вживані авто в Україні за рік зріс на 40%
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• В Україні лотереї планують перетворити на казино
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З 1 березня 2024 року змінюються правила виплат для ВПО. Деякі переміщені особи втратять виплатити, втім, для більшості серед найуразливіших груп населення їх збережуть.