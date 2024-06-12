Україна та США завтра можуть підписати гарантії безпеки: CNN дізналось подробиці угоди

Завтра, 13 червня, Сполучені Штати Америки (США) та Україна можуть підписати двосторонню угоду про гарантії безпеки в кулуарах саміту "Великої сімки" (G7).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як розповідає CNN, обіцянка з боку Штатів буде "виконавчою угодою". Це нібито робить її менш формальною, ніж договорів, а також "необов'язковою" для майбутніх президентів США.

Зокрема угода не містить конкретних фінансових зобов'язань з боку Вашингтона щодо підтримки України. Втім в додатку до угоди буде викладено, як адміністрація чинного голови Білого дому Джо Байдена працюватиме з Конгресом щодо виконання зобов'язань у сфері безпеки, зокрема, щодо довгострокового фінансування, яке буде необхідне для підтримки оборони України.

Очікується, що угода, яку підпишуть Вашингтон та Київ буде подібною до 14 інших угод, які Україна вже уклала.

Загалом документ зобов'язуватиме США протягом 10 років:

продовжувати навчання українських військових;

розширювати співпрацю у виробництві озброєнь та військової техніки;

продовжувати надавати військову допомогу;

більше обмінюватись розвідувальними даними.

У тому ж числі, у разі повторної атаки Росії, Штати обіцяють провести консультації з Україною, щоб визначити подальші кроки. Аналогічні положення мають угоди з Британією, Францією та Німеччиною.

"Але двостороння угода зі США, як і з іншими союзниками України, не міститиме положення про взаємну оборону, яке б зобов'язувало їх до військового захисту України в разі нового нападу", - додає CNN.

Гарантії безпеки

Першою країною, яка підписала з Україною гарантії безпеки стала Британія. Це відбулось ще 12 січня під час візиту голови британського уряду Ріші Сунака до Києва. Пізніше Україна підписала також угоду з:

Канадою;

Німеччиною;

Франціє;

Данією;

Італією;

Фінляндією;

Нідерландами;

Латвією.

Financial Times також, своєю чергою, розповідало, що президент Володимир Зеленський та його американський колега Джо Байден можуть підписати угоду про гарантії безпеки на саміті в Італії.