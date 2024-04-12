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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Сума виплат "єВідновлення" наближається до 15 мільярдів: чому можуть відмовити в компенсації
12 апреля 2024 Просмотров: 1881 Нравится: 1 | Не нравится: 0  

Загальна сума всіх погоджених виплат за програмою "єВідновлення" досягла майже 15 мільярдів гривень, а загальна кількість погоджених заяв становить 52,4 тисячі.

Про це повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

За її словами, кількість заяв, за якими погодили виплату компенсації у випадку пошкодженого, а не знищеного житла, перевищила позначку у 50 тис. Це 60% від загальної кількості всіх поданих на цей вид компенсації заяв. Відсоток відмов становить 20%.

Народна депутат зауважила, що найчастіше заявники отримують відмови у п'яти випадках.

У першому випадку житло не підпадає під саму послугу, тобто воно не пошкоджене, а, наприклад, зруйноване. Тому ці заявки проходитимуть за іншою класифікацією – відшкодування за вщент знищені житлові об’єкти.

Друга причина – коли заявник подає недостовірну інформацію про пошкодження свого житла і його ступінь. Третьою причиною є те, що заявник сам відмовився від компенсації, адже очікує запуску наступних етапів програми.

Четвертою причиною відмови є те, що заява стосується місця загального користування, тобто пошкодженні, наприклад, спільний простір в багатоповерхівках. 

П'ята – коли об'єкт нерухомого майна був вже відновлений коштом донорів/своїми силами та інше.

Також ще однією перешкодою під час отримання компенсації є випадок, коли нерухомість не зареєстрована у державному реєстрі речових прав. У цьому випадку нардепка радить якнайшвидше звернутися до нотаріуса і внести ці дані. Тоді навіть у разі втрати документів на житло, ця інформація буде в реєстрі, і її у будь-який момент можна буде отримати.

Також є випадки подання заяви про надання компенсації особою, яка не може бути отримувачем компенсації відповідно до Закону №2923-IX, яким регулюється порядок їх виплат. 

Крім цього, в майбутньому відмовлятимуть у заявах, поданих пізніше, ніж один рік з моменту закінчення воєнного стану.

По материалам: Экономическая правда

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Комментарии к статье «Сума виплат "єВідновлення" наближається до 15 мільярдів: чому можуть відмовити в компенсації»

Загальна сума всіх погоджених виплат за програмою "єВідновлення" досягла майже 15 мільярдів гривень, а загальна кількість погоджених заяв становить 52,4 тисячі.

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