Сума виплат "єВідновлення" наближається до 15 мільярдів: чому можуть відмовити в компенсації

|12 апреля 2024
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Загальна сума всіх погоджених виплат за програмою "єВідновлення" досягла майже 15 мільярдів гривень, а загальна кількість погоджених заяв становить 52,4 тисячі.
Про це повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.
За її словами, кількість заяв, за якими погодили виплату компенсації у випадку пошкодженого, а не знищеного житла, перевищила позначку у 50 тис. Це 60% від загальної кількості всіх поданих на цей вид компенсації заяв. Відсоток відмов становить 20%.
Народна депутат зауважила, що найчастіше заявники отримують відмови у п'яти випадках.
У першому випадку житло не підпадає під саму послугу, тобто воно не пошкоджене, а, наприклад, зруйноване. Тому ці заявки проходитимуть за іншою класифікацією – відшкодування за вщент знищені житлові об’єкти.
Друга причина – коли заявник подає недостовірну інформацію про пошкодження свого житла і його ступінь. Третьою причиною є те, що заявник сам відмовився від компенсації, адже очікує запуску наступних етапів програми.
Четвертою причиною відмови є те, що заява стосується місця загального користування, тобто пошкодженні, наприклад, спільний простір в багатоповерхівках.
П'ята – коли об'єкт нерухомого майна був вже відновлений коштом донорів/своїми силами та інше.
Також ще однією перешкодою під час отримання компенсації є випадок, коли нерухомість не зареєстрована у державному реєстрі речових прав. У цьому випадку нардепка радить якнайшвидше звернутися до нотаріуса і внести ці дані. Тоді навіть у разі втрати документів на житло, ця інформація буде в реєстрі, і її у будь-який момент можна буде отримати.
Також є випадки подання заяви про надання компенсації особою, яка не може бути отримувачем компенсації відповідно до Закону №2923-IX, яким регулюється порядок їх виплат.
Крім цього, в майбутньому відмовлятимуть у заявах, поданих пізніше, ніж один рік з моменту закінчення воєнного стану.
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26 марта 2024
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• Как изменения курсов валют влияют на экспорт и импорт товаров
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• У повітряних силах розповіли, скільки РФ випустила ракет по Україні від початку повномасштабного вторгнення
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• Открытие тайн магнитно-резонансной томографии
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20 декабря 2023
• В Україні готують зміни до мобілізації. Які пропозиції і що про них каже Зеленський
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• Продвижение автосервиса в интернете
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Комментарии к статье «Сума виплат "єВідновлення" наближається до 15 мільярдів: чому можуть відмовити в компенсації»
Загальна сума всіх погоджених виплат за програмою "єВідновлення" досягла майже 15 мільярдів гривень, а загальна кількість погоджених заяв становить 52,4 тисячі.